Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

El periodista Raymundo Riva Palacio señala que la principal preocupación de los cuerpos de seguridad de los tres países anfitriones del Mundial 2026 se centran en la nueva "guerra electrónica" del CJNG | Jovani Pérez / Infobae México

El periodista Raymundo Riva Palacio lanzó una de las advertencias más severas sobre el clima de inseguridad rumbo a la Copa Mundial 2026: la presencia, expansión tecnológica y capacidad de ataque del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), especialmente en Guadalajara, representa hoy una de las mayores preocupaciones para los equipos de seguridad de Estados Unidos, Canadá y México.

Riva Palacio subraya que, en las mesas de seguridad trilaterales organizadas este año, la inquietud central no fue la Ciudad de México o Monterrey, sino Guadalajara, la ciudad donde el CJNG mantiene un dominio histórico y donde se han detectado drones con usos militares y tácticas novedosas que han modificado el equilibrio de poder.

Sobre esa línea, el periodista señala que, para los equipos estadounidenses, la pregunta clave es la siguiente: “¿Cómo puede un país inseguro proveer seguridad?”

La amenaza de drones del CJNG ante el principal evento deportivo a nivel mundial

De acuerdo con el periodista, la utilización de drones por parte del CJNG ha evolucionado de manera acelerada. Durante años, los grupos criminales los usaron para transportar drogas; sin embargo, la guerra en Ucrania cambió los paradigmas y abrió la puerta a un nuevo tipo de conflicto: las llamadas “guerras eléctricas”, donde los vehículos no tripulados son armas tácticas y de vigilancia de alta precisión.

El CJNG ha sofisticado sus nuevos ataques antidrones con técnicas aprendidas de sicarios y combatientes en la conflicto entre Ucrania y Rusia | Reuters / Stringer

El “Cártel de las Cuatro Letras” ya utiliza drones FPV con transmisión en tiempo real, capaces de ejecutar ataques de precisión, lo que representa una amenaza sin precedentes para un evento masivo como la Copa del Mundo. Por ello, las fuerzas de seguridad de Estados Unidos creen —sin evidencia pública, pero con indicios operativos— que el cártel podría intentar “ataques terroristas durante el Mundial” en la ciudad jalisciense.

Esto contradice la lógica tradicional de los cárteles, quienes suelen evitar atentados en sus plazas. Sin embargo, el CJNG ha recibido entrenamiento externo: Riva Palacio recuerda que un colombiano y un venezolano, con experiencia en la 76.ª División Aerotransportada Rusa, llegaron a capacitar al cártel directamente desde Ucrania, lo cual ha aumentado sus capacidades de combate y operación de drones sin necesidad de radiodifusión.

“Estados Unidos ya prepara contramedidas para ataques con drones, pero México no”

El columnista detalla que, durante una comparecencia en julio, Steven Willoughby, funcionario del Departamento de Seguridad Nacional norteamericano, reveló que los cárteles mexicanos realizan vigilancia hostil casi diaria sobre agentes estadounidenses; en concreto, en el último año hubo 3 mil incursiones de drones en la frontera.

Mientras Canadá ya invierte 33 mil millones de dólares en sistemas antidrones, y Estados Unidos solicitó 500 millones para protección durante el Mundial, México presupuestó apenas 45 millones el año pasado, y para 2025 ni siquiera aparece como un rubro independiente.

Riva Palacio advierte que México no ha dimensionado la gravedad del problema: es, hoy, “el laboratorio de pruebas de narcoguerras electrónicas”.

En video, así fue el ataque de drones atribuído al CJNG (Foto: Twitter / @niporwifi)

Restos humanos cerca del Estadio Akron: la otra crisis que preocupa rumbo al Mundial

A esta amenaza tecnológica se suma una crisis humanitaria igual de grave: el hallazgo de al menos 456 bolsas con restos humanos en zonas aledañas al Estadio Akron, sede mundialista en Zapopan. La cifra fue confirmada por José Raúl Servín García, del colectivo “Guerreros Buscadores de Jalisco”, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui.

Desde 2022, los colectivos han encontrado fosas en múltiples puntos cercanos al inmueble, como:

Las Agujas : 290 bolsas halladas por una constructora y luego por familias buscadoras.

Un panteón cercano al estadio : 130 cuerpos recuperados.

Nextipac y Plan de la Noria : 89 bolsas entre 2018 y 2022.

Arroyo Hondo: 48 bolsas más.

Los restos pertenecen a víctimas recientes y a personas desaparecidas desde 2018 o 2020. Según Servín, hay cuerpos completos, seccionados y osamentas mezcladas, lo que agrava el trabajo de identificación.

La crisis de desaparecidos en Jalisco ha sido registrada desde el año 2022 por el colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco" | Francisco Guesco / Agencia EFE

El vocero acusa irregularidades del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), puesto que se pierden piezas óseas, hay retrasos de años en identificación y existe presión de grupos criminales para decidir qué cuerpos se entregan. Incluso denunció que se han retirado fichas de búsqueda en zonas cercanas al estadio para “no afectar la imagen” previo al Mundial.

Los colectivos denuncian además que el gobierno estatal y el federal han abandonado el caso: “Nos dejaron en el olvido”, dijo Servín.