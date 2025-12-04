Jóvenes Construyendo el Futuro 2025: qué es lo que sigue después de postularme en la convocatoria de diciembre

En 2025, las personas que forman parte de Jóvenes Construyendo el Futuro perciben $8,480 mensuales a través de la tarjeta del Bienestar y tienen derecho a servicios médicos proporcionados por el IMSS, que abarcan atención en caso de enfermedades, maternidad y riesgos laborales.

Este programa social, impulsado por el Gobierno de México desde 2019 bajo la administración de Andrés Manuel López Obrador, tiene como finalidad ofrecer capacitación gratuita en empresas o centros de trabajo a jóvenes de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan.

El propósito principal es que los beneficiarios cuenten con experiencia profesional que facilite su inclusión en el mercado laboral.

¿Cómo registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro a Jóvenes Construyendo el Futuro es a través de la página oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. En total se abrirán cerca de 45 mil espacios y además, quienes deseen participar deberán reunir los requisitos y documentos solicitados durante el periodo más reciente de inscripciones al momento de postularse.

Pasos para registrarse a Jóvenes Construyendo el Futuro:

Accede al sitio oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx y genera una cuenta.

Completa el perfil con los datos personales, académicos y de contacto requeridos.

Adjunta los documentos necesarios: identificación oficial, CURP , comprobante de domicilio y fotografía.

Acepta la carta compromiso y los términos y condiciones correspondientes al programa.

Requisitos para inscribirse a Jóvenes Construyendo el Futuro

Tener entre 18 y 29 años

No estar trabajando ni estudiando al momento de la incorporación

Contar con identificación oficial, CURP y comprobante de domicilio vigente

Subir fotografía y completar la ficha de registro en la plataforma

Los aprendices del programa federal tienen derecho a recibir atención médica gratuita | Crédito: X/@JovconFuturo

¿Qué es lo que sigue después de postularme a Jóvenes Construyendo el Futuro?

Después de postularse a Jóvenes Construyendo el Futuro, el centro de trabajo tendrá hasta 3 días naturales para aceptar o declinar la solicitud. Mientras tanto, los aspirantes deberán mantenerse al pendiente de sus mensajes en la plataforma del programa y de sus medios de contacto.

Si ya pasaron tres días y no hay ninguna respuesta, el interesado podrá postularse en otro centro de trabajo.

“El centro de trabajo al que te postulaste tiene hasta 3 días naturales para aceptar o declinar tu solicitud”, indicaron las autoridades.

Jóvenes Construyendo el Futuro abrió un nuevo registro desde el pasado 1 de diciembre (X@apoyosbienestar)

¿Cómo son las capacitaciones de Jóvenes Construyendo el Futuro?

Los participantes de Jóvenes Construyendo el Futuro disponen de atención médica sin costo y, una vez finalizados los doce meses de capacitación, obtienen un certificado que avala las competencias desarrolladas. Cada Centro de Trabajo define el horario de la formación, que consiste en jornadas de cinco a ocho horas diarias durante cinco días por semana. El programa ofrece capacitación en nueve áreas: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud.

Este esquema federal está diseñado para cubrir los requerimientos del sector productivo y fomentar el crecimiento integral de los jóvenes, tanto en lo profesional como en lo personal. Además, las empresas y tutores que colaboran en el programa reciben un reconocimiento por su aportación a la comunidad, reforzando la relación entre la capacitación profesional y el compromiso social.