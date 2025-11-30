México

Liberan a 36 personas en anexo clandestino de Ecatepec, investigan homicidio

El operativo se derivó de la investigación tras una muerte en una barbería del municipio más poblado del Estado de México

Guardar
Rescate de personas en anexo
Rescate de personas en anexo irregular en Ecatepec, Edomex (FGJEM)

Un operativo conjunto entre policías municipales de Ecatepec y elementos de la Secretaría de Marina permitió la liberación de 36 personas que eran mantenidas en condiciones degradantes dentro de un centro de rehabilitación clandestino, localizado en la colonia Alborada de Aragón.

El hallazgo ocurrió como resultado de una investigación iniciada tras un homicidio registrado en la zona, informaron autoridades locales.

Las pesquisas se activaron luego de que cámaras de videovigilancia captaron la ruta de escape de una motocicleta amarilla presuntamente vinculada al crimen.

A partir del análisis de estas imágenes, los agentes lograron rastrear a los posibles responsables y ubicar un inmueble relacionado con su movimiento.

Al arribar al sitio, identificado como “AA Grupo Sur 24 Horas”, los uniformados descubrieron que en su interior operaba un anexo sin autorización, donde varias personas permanecían retenidas contra su voluntad.

Detienen a 4 sujetos

Autoridades detuvieron a cuatro personas
Autoridades detuvieron a cuatro personas (FGJEM)

Durante la intervención, cuatro hombres intentaron escapar al percatarse de la presencia de las autoridades. No obstante, fueron detenidos minutos después.

Según el reporte policial, los sujetos ofrecieron 200 mil dólares a los agentes para evitar su captura, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público bajo cargos de cohecho. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga su presunta implicación en el homicidio que originó el operativo.

Al ingresar al inmueble, los elementos de seguridad rescataron a 33 hombres, un adulto mayor y dos personas de la diversidad sexual.

Retención contra su voluntad y maltrato físico

El irregular anexo fue clausurado
El irregular anexo fue clausurado (FGJEM)

Las víctimas relataron que fueron internadas sin su consentimiento y que se les impedía salir.

También denunciaron que sufrían maltrato físico, permanecían días sin comida, no contaban con acceso adecuado a higiene personal y utilizaban baños en condiciones insalubres. Asimismo, revelaron que sus familiares tenían prohibido visitarlos o ingresar al centro.

Tras la liberación, personal de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria de Ecatepec, adscrita al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), y elementos de Protección Civil Municipal procedieron a suspender el inmueble al constatar las irregularidades y riesgos para la salud de los internos.

De forma paralela, la Unidad de Atención a Víctimas ofreció contención psicológica a los afectados y se comunicó con sus familiares para facilitar su reintegración.

Aunque varias de las personas rescatadas optaron por retirarse por cuenta propia, las autoridades informaron que continuarán acompañando a quienes requieran apoyo adicional y darán seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades por el funcionamiento ilegal del anexo y los delitos asociados.

Temas Relacionados

RescateAnexoEcatepecSemarEdomexmexico-noticias

Más Noticias

Así fue la lujosa boda de Paty Cantú y Christian Vázquez: tres vestidos de novia y pirotecnia en Puerto Vallarta

La popstar mexicana contó con famosas invitadas como Dalílah Polanco

Así fue la lujosa boda

Sedatu va por el rescate del Parque Ecológico Xochitla y Sierra de Tepotzotlán

Autoridades municipales buscaban cambiar el uso de suelo para instalar centros logísticos

Sedatu va por el rescate

Melate Retro resultados del sorteo 1586 del 29 de noviembre de 2025

Esta tradicional lotería cuenta con una bolsa mínima garantizada de 5 millones de pesos

Melate Retro resultados del sorteo

La Granja VIP en vivo hoy domingo 30 de noviembre: reportan censura en el 24/ a favor de Sergio Mayer Mori

Sigue todos los encuentros, peleas, chismes, nominaciones y demás retos del reality show 24/7

La Granja VIP en vivo

Chiapas registra sismo de 4.1 de magnitud

El Servicio Sismológico Nacional confirmó los detalles del temblor minutos después de su ocurrencia

Chiapas registra sismo de 4.1
MÁS NOTICIAS

NARCO

Alcalde de Hidalgo denunció que

Alcalde de Hidalgo denunció que fue interceptado cuando circulaba por la carretera: “Nos alejamos muy rápido”

Marina asegura inmueble con más de una tonelada de presunta metanfetamina y precursores químicos en Sinaloa

Detienen a policía municipal de Michoacán implicado en un feminicidio y tortura, aún faltan 8 por ser aprehendidos

Cuatro muertos y seis heridos por balacera en bar “La Resaca” de Tula, Hidalgo

“El Cenizo” recibe 20 años de cárcel: era el líder más buscado de Los Caballeros Templarios en Uruapan, Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Así fue la lujosa boda

Así fue la lujosa boda de Paty Cantú y Christian Vázquez: tres vestidos de novia y pirotecnia en Puerto Vallarta

La Granja VIP en vivo hoy domingo 30 de noviembre: reportan censura en el 24/ a favor de Sergio Mayer Mori

Filtran nombre del séptimo eliminado de La Granja VIP hoy domingo 30 de noviembre, según encuestas finales

¿Alfredo Adame o Sergio Mayer Mori? Se filtra el nombre del eliminado de La Granja VIP del próximo 30 de noviembre

“Buscando un Burro”, el cortometraje que aspira la nominación al Oscar 2026 para representar a México

DEPORTES

Rayados pone fin a una

Rayados pone fin a una racha de cuatro finales consecutivas del América y logra su pase a semifinales

Tigres logra remontada histórica ante Xolos y avanza a las semifinales en la Liga Mx

Agenda NBA: encuentros que se jugarán hoy30 de noviembre y sus horarios

¿Se termina la novela?: reportan que Pumas sí renovaría a JJ Macías

Aficionado fallece en accidente vial rumbo al partido América vs. Monterrey