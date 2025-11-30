Liberan a 36 personas en anexo clandestino de Ecatepec, investigan homicidio

Rescate de personas en anexo irregular en Ecatepec, Edomex (FGJEM)

Un operativo conjunto entre policías municipales de Ecatepec y elementos de la Secretaría de Marina permitió la liberación de 36 personas que eran mantenidas en condiciones degradantes dentro de un centro de rehabilitación clandestino, localizado en la colonia Alborada de Aragón.

El hallazgo ocurrió como resultado de una investigación iniciada tras un homicidio registrado en la zona, informaron autoridades locales.

Las pesquisas se activaron luego de que cámaras de videovigilancia captaron la ruta de escape de una motocicleta amarilla presuntamente vinculada al crimen.

A partir del análisis de estas imágenes, los agentes lograron rastrear a los posibles responsables y ubicar un inmueble relacionado con su movimiento.

Al arribar al sitio, identificado como “AA Grupo Sur 24 Horas”, los uniformados descubrieron que en su interior operaba un anexo sin autorización, donde varias personas permanecían retenidas contra su voluntad.

Detienen a 4 sujetos

Autoridades detuvieron a cuatro personas (FGJEM)

Durante la intervención, cuatro hombres intentaron escapar al percatarse de la presencia de las autoridades. No obstante, fueron detenidos minutos después.

Según el reporte policial, los sujetos ofrecieron 200 mil dólares a los agentes para evitar su captura, por lo que fueron presentados ante el Ministerio Público bajo cargos de cohecho. Además, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga su presunta implicación en el homicidio que originó el operativo.

Al ingresar al inmueble, los elementos de seguridad rescataron a 33 hombres, un adulto mayor y dos personas de la diversidad sexual.

Retención contra su voluntad y maltrato físico

El irregular anexo fue clausurado (FGJEM)

Las víctimas relataron que fueron internadas sin su consentimiento y que se les impedía salir.

También denunciaron que sufrían maltrato físico, permanecían días sin comida, no contaban con acceso adecuado a higiene personal y utilizaban baños en condiciones insalubres. Asimismo, revelaron que sus familiares tenían prohibido visitarlos o ingresar al centro.

Tras la liberación, personal de la Jurisdicción de Regulación Sanitaria de Ecatepec, adscrita al Instituto de Salud del Estado de México (ISEM), y elementos de Protección Civil Municipal procedieron a suspender el inmueble al constatar las irregularidades y riesgos para la salud de los internos.

De forma paralela, la Unidad de Atención a Víctimas ofreció contención psicológica a los afectados y se comunicó con sus familiares para facilitar su reintegración.

Aunque varias de las personas rescatadas optaron por retirarse por cuenta propia, las autoridades informaron que continuarán acompañando a quienes requieran apoyo adicional y darán seguimiento a las investigaciones para deslindar responsabilidades por el funcionamiento ilegal del anexo y los delitos asociados.