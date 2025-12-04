México

Familia de Ernestina Godoy en el gobierno: quiénes son y qué cargos ocupan

La nueva titular de la FGR toma posesión hoy tras ser ratificada por el Senado

Claudia y Mariana Gómez Godoy
Claudia y Mariana Gómez Godoy lideran proyectos ambientales y culturales de alto impacto nacional Crédito: YT/PUDH UNAM-Cuartoscuro-X/@AGNMex

La llegada de Ernestina Godoy Ramos como encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR) desató una fuerte atención pública.

Su nombramiento ocurrió tras la salida de Alejandro Gertz Manero y en medio de un ambiente reservado dentro de la institución.

Exfiscal de la Ciudad de México y exconsejera jurídica de la Presidencia, Godoy fue electa hoy como titular de la FGR, luego de varios días de intensas deliberaciones en el Senado.

Su designación cierra un proceso de análisis y votación que mantuvo la atención sobre la institución y marca el inicio de su gestión al frente de la dependencia.

Ese nuevo papel colocó bajo la lupa no solo su trayectoria, sino también la de sus familiares, varios de los cuales ocupan cargos relevantes en dependencias federales y locales.

Hermanos en puestos clave del sector público

Su hermana, Alma Guadalupe Godoy Ramos, dirige la Unidad de Administración y Finanzas de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), donde supervisa la operación financiera de programas de manejo y conservación ambiental.

“Alma Guadalupe Godoy Ramos dirige la Unidad de Administración y Finanzas de Conafor. Crédito: Secretaría de Gobernación

En tanto, Mario Alberto Godoy Ramos funge como delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Su llegada al cargo generó cuestionamientos por su falta de relación previa con comunidades indígenas, aunque en procesos electorales pasados se autoadscribió como afromexicano y se ha presentado como cercano a grupos rarámuri.

Hijas de Ernestina Godoy con trayectoria en áreas ambientales y culturales

Las dos hijas de Ernestina Godoy también están incorporadas al servicio público.

Claudia Gómez Godoy encabeza la coordinación general del proyecto de saneamiento y recuperación del río Lerma-Santiago, una de las obras ambientales más relevantes del país.

Claudia Gómez Godoy encabeza la coordinación general del proyecto de saneamiento y recuperación del río Lerma-Santiago. Crédito: Secretaría de Gobernación

Por su parte, Mariana Gómez Godoy ha desarrollado su carrera en dependencias federales y locales: anteriormente ocupó un puesto en la Secretaría de Gobernación y actualmente es directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México.

Mariana Gómez Godoy es directora general de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la Ciudad de México. Crédito: Especial

Se suma la participación de David Ricardo Rodríguez Godoy, sobrino de la nueva titular de la FGR.

Comenzó como jefe de unidad en la Secretaría de Obras y Servicios capitalina y hoy es subdirector, tras haber trabajado previamente en dependencias del Estado de México y la alcaldía Venustiano Carranza.

Un yerno de Ernestina Godoy con carrera en el ámbito agrario y ambiental

El círculo familiar se completa con Guadalupe Espinoza Sauceda, yerno de Godoy, quien se desempeña como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario.

Guadalupe Espinoza Sauceda se desempeña como magistrado numerario del Tribunal Superior Agrario, un cargo clave en la justicia agraria del país. Crédito: Tribunales Agrarios

Antes de llegar a esta posición, dirigió la Unidad Coordinadora de Asuntos Jurídicos en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) durante gran parte del sexenio anterior.

Panorama general: cargos identificados

  • 2 Hermanos en instituciones ambientales e indígenas.
  • 2 Hijas en áreas de cultura y gestión ambiental.
  • Un sobrino con ascenso en el gobierno de la CDMX.
  • Un yerno con trayectoria en justicia agraria y medio ambiente.

