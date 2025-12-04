México

Depresión decembrina: la lucha silenciosa que muchos enfrentan durante las festividades

El cierre de año, la presión social y el menor tiempo de luz natural contribuyen al aumento de cuadros depresivos

Guardar
Aunque estas fechas están asociadas
Aunque estas fechas están asociadas a la alegría, no todas las personas lo viven de la misma manera. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La temporada decembrina suele asociarse con alegría, celebraciones y unión familiar; sin embargo, para un sector de la población este periodo representa un incremento en síntomas depresivos relacionados con el Trastorno Afectivo Estacional (TAE), también conocido como depresión decembrina. De acuerdo con especialistas, este padecimiento aumenta en los meses de otoño e invierno y requiere atención psicológica o psiquiátrica, al tratarse de un trastorno clínico reconocido.

El académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, José Luis Díaz Meza, explicó para Ciencia UNAM que el TAE se presenta principalmente durante las épocas con menor luz solar, lo que afecta el funcionamiento del hipotálamo. La disminución de luminosidad reduce la producción de serotonina, sustancia clave para regular el estado de ánimo, y su déficit puede conducir a episodios depresivos.

Si bien el trastorno es más frecuente en regiones con largas noches invernales, en México la Asociación Psiquiátrica Mexicana estima que el 3.3% de la población experimenta algún cuadro depresivo a lo largo de su vida, con mayor prevalencia en mujeres.

La falta de luz solar
La falta de luz solar podría estar asociada a la disminución de serotonina en muchas personas. Foto: (iStock)

A los factores biológicos se suman condiciones emocionales y sociales propias del cierre de año. Según Díaz, la presión social por “ser feliz”, fortalecer vínculos afectivos o lograr metas personales puede generar sensaciones de insuficiencia o frustración.

Además, la temporada decembrina coincide con un aumento en rupturas amorosas y un mayor número de fallecimientos, elementos que complican el bienestar emocional de algunas personas. El estrés económico también se intensifica debido al incremento en los precios y la exigencia de consumo para festividades, lo que afecta especialmente a quienes tienen recursos limitados.

Entre los síntomas del TAE destacan la anhedonia (pérdida de interés en actividades antes placenteras), hipersomnia, aumento del apetito —especialmente por carbohidratos—, baja energía, irritabilidad y dificultades para concentrarse o tomar decisiones.

La disminución de serotonina y
La disminución de serotonina y factores emocionales elevan los síntomas depresivos durante la temporada invernal. Foto: (iStock)

En casos más complejos pueden aparecer pensamientos recurrentes sobre la muerte, cambios en la autoestima o desapego emocional que lleva a desprenderse de objetos de valor personal. Para un diagnóstico clínico, los síntomas deben prolongarse por al menos dos semanas.

En una publicación del IMSS, el psiquiatra, Pedro Hiram Saldívar Barreto, señaló que los casos aumentan de octubre a diciembre, principalmente en mujeres de 25 a 30 años. Factores como antecedentes familiares, vivir en zonas con poca exposición a la luz solar o padecer trastornos afectivos previos incrementan el riesgo.

Las instituciones de salud recomiendan medidas preventivas como tomar baños de sol de 20 a 45 minutos diarios, incrementar la actividad física al aire libre, evitar el consumo de alcohol y mantener una rutina de sueño estable. En caso de presentar síntomas persistentes o ideas suicidas, se recomienda solicitar ayuda profesional. La Línea de la Vida (01 800 911 2000) ofrece apoyo telefónico gratuito las 24 horas del día.

Temas Relacionados

DepresiónSalud mentalNavidadFiestas decembrinasDiciembreInviernoSaludmexico-noticias

Más Noticias

Kim Shantal rompe en llanto tras ataques en su contra durante la nominación en La Granja VIP

Adame y Eleazar arremetieron contra la influencer durante la controversial Asamblea de nominación

Kim Shantal rompe en llanto

Guerrero registra sismo de magnitud 4.1

El Servicio Sismológico Nacional registró en tiempo real toda la información relacionada a este movimiento telúrico

Guerrero registra sismo de magnitud

Cárcel y multas: qué penas enfrentaría Fátima Bosch tras demanda por difamación

La acusación contra la mexicana se suma a una serie de polémicas en torno a su coronación

Cárcel y multas: qué penas

Cuáles son los requisitos para deducir gastos médicos ante el SAT y qué beneficios tiene

Contribuyentes también podrán incluir gastos en salud para familiares siempre que estos no perciban ingresos superiores al salario mínimo

Cuáles son los requisitos para

Revocan visa a José Luis Dagnino López, alcalde de San Felipe en Baja California

El morenista intentó cruzar en Calexico, pero agentes de CBP le impidieron el paso

Revocan visa a José Luis
MÁS NOTICIAS

NARCO

Sentencian a dos hombres que

Sentencian a dos hombres que transportaban 20 migrantes guatemaltecos en la caja de un tráiler en Chihuahua

Niegan suspensión provisional para descongelar cuentas del capitán Humberto Enrique López, ligado al huachicol fiscal

Blindan la frontera entre Tlaxcala y Puebla tras el hallazgo de personas sin vida

CJNG y Cártel de Sinaloa disminuyeron potencia letal del fentanilo en EEUU, asegura la DEA

Miembros de Los Mayos detenidos en BC llegaron en un camión de basura y sometieron a 200 mujeres en Rosarito

ENTRETENIMIENTO

Kim Shantal rompe en llanto

Kim Shantal rompe en llanto tras ataques en su contra durante la nominación en La Granja VIP

Cárcel y multas: qué penas enfrentaría Fátima Bosch tras demanda por difamación

Alfredo Adame arremete contra Kim Shantal durante nominaciones en La Granja VIP

Usuarios señalan presunto consumo de marihuana en La Granja Vip tras comentario de Fabiola Campomanes

Fátima Bosch en México: esta es la fecha, ruta y horario para ver a la Miss Universo 2025 en su regreso al país

DEPORTES

¿Seguirá en el Milán?: agente

¿Seguirá en el Milán?: agente de Santiago Giménez habla sobre el futuro del delantero

El permiso que David Benavidez pedirá al CMB para pelear contra el Zurdo Ramírez en peso crucero

Ex jugador campeón con Chivas, ahora al mando del Atlas

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la CDMX, asistirá al sorteo de la Copa Mundial 2026 en Washington

Así reaccionó Terence Crawford tras perder el cinturón del CMB