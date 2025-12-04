Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios son los que no recibirán el pago de diciembre

Este jueves 4 de diciembre comenzó la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

Este jueves 4 de diciembre comenzó la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para que los beneficiarios reciban su último depósito del año, y como es costumbre la entrega de recursos se realiza de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada estudiante.

Cabe recordar que la iniciativa social la implementó el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde que inició el 2025 con el objetivo de ayudar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Este 2025, la beca se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria a través de un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, aunque el siguiente año podrán integrarse niños de primaria y posteriormente de preescolar.

Además, cada padre de familia que tenga a más de un alumno registrado recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos. El dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina son los que no recibirán el pago de diciembre?

Los beneficiarios que no recibirán el pago de la Beca Rita Cetina este mes de diciembre son los que se acaban de inscribir en la convocatoria pasada y están recibiendo su tarjeta del Bienestar. Estos alumnos tendrán que esperar un poco más de tiempo para recibir su primer depósito.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina del mes de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades, los pagos de la Beca Rita Cetina se continuarán distribuyendo de manera ordenada hasta el próximo jueves 18 de diciembre.

“¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias! A partir del 4 de diciembre comenzaremos con los pagos de las Becas para el Bienestar, correspondientes al segundo bimestre (noviembre–diciembre) del ciclo escolar 2025-2026″, indicó Julio León.

Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025

Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025

Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025

Letra G | martes 9 de diciembre de 2025

Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025

Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025

Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025

Letra R | martes 16 de diciembre de 2025

Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025

Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025

(X/@bbienestarmx)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Además, es posible consultar el saldo de la Beca Rita Cetina en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar, lo que permite acceso presencial a la información de la cuenta. Para mantener un seguimiento regular y preciso, se recomienda instalar la aplicación móvil oficial, que ofrece la opción de monitorear los movimientos financieros en todo momento.

Quienes deseen revisar el estatus y los depósitos de la beca en línea deben contar con la CURP propia o la de los hijos. El proceso consiste en acceder al portal oficial del Buscador de Estatus, ingresar la CURP correspondiente, elegir la opción de Bancarización donde se visualizan los detalles de los pagos, y seleccionar el periodo que se pretende consultar.

Dentro de este apartado se despliegan el método de pago empleado, el estado actual del depósito, la fecha de realización y los periodos que abarca. Una vez identificada la fecha de cobro asignada a la Beca Rita Cetina, es posible verificar si el depósito ya se encuentra disponible tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.