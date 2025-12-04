México

Beca Rita Cetina 2025: qué beneficiarios son los que no recibirán el pago de diciembre

Este jueves comenzaron a entregarse los depósitos correspondientes al bimestre noviembre-diciembre

Guardar
Este jueves 4 de diciembre
Este jueves 4 de diciembre comenzó la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre

Este jueves 4 de diciembre comenzó la dispersión de pagos de la Beca Rita Cetina correspondiente al bimestre noviembre-diciembre para que los beneficiarios reciban su último depósito del año, y como es costumbre la entrega de recursos se realiza de forma ordenada de acuerdo con la primera letra de la CURP de cada estudiante.

Cabe recordar que la iniciativa social la implementó el gobierno de México encabezado por Claudia Sheinbaum desde que inició el 2025 con el objetivo de ayudar a todos los estudiantes de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria) que cursen en alguna escuela pública del país.

Este 2025, la beca se ha enfocado solamente en ayudar a alumnos de secundaria a través de un apoyo económico bimestral de 3 mil pesos, aunque el siguiente año podrán integrarse niños de primaria y posteriormente de preescolar.

Además, cada padre de familia que tenga a más de un alumno registrado recibe 700 pesos adicionales por cada uno de ellos. El dinero se puede cobrar de forma directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Bienestar en los cajeros automáticos y ventanillas del mismo banco.

¿Qué beneficiarios de la Beca Rita Cetina son los que no recibirán el pago de diciembre?

Los beneficiarios que no recibirán el pago de la Beca Rita Cetina este mes de diciembre son los que se acaban de inscribir en la convocatoria pasada y están recibiendo su tarjeta del Bienestar. Estos alumnos tendrán que esperar un poco más de tiempo para recibir su primer depósito.

Mientras tanto, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ) y Julio León, titular de la misma.

La dispersión del bimestre noviembre–diciembre inicia hoy a los beneficiarios que ya tienen su tarjeta del Bienestar Crédito: X/BecasBenito

Calendario de pagos de la Beca Rita Cetina del mes de diciembre

De acuerdo con el calendario oficial publicado por las autoridades, los pagos de la Beca Rita Cetina se continuarán distribuyendo de manera ordenada hasta el próximo jueves 18 de diciembre.

“¡Iniciamos diciembre con excelentes noticias para nuestras becarias, becarios y familias beneficiarias! A partir del 4 de diciembre comenzaremos con los pagos de las Becas para el Bienestar, correspondientes al segundo bimestre (noviembre–diciembre) del ciclo escolar 2025-2026″, indicó Julio León.

  • Letras A, B| jueves 4 de diciembre de 2025
  • Letra C | viernes 5 de diciembre de 2025
  • Letras D, E, F | lunes 8 de diciembre de 2025
  • Letra G | martes 9 de diciembre de 2025
  • Letras H, I, J, K, L | miércoles 10 de diciembre de 2025
  • Letra M | jueves 11 de diciembre de 2025
  • Letras N, Ñ, O, P, Q | lunes 15 de diciembre de 2025
  • Letra R | martes 16 de diciembre de 2025
  • Letras S | miércoles 17 de diciembre de 2025
  • Letras T, U, V, W, X, Y, Z | jueves 18 de diciembre de 2025
(X/@bbienestarmx)
(X/@bbienestarmx)

¿Cómo saber si ya me llegó el pago de la Beca Rita Cetina?

Además, es posible consultar el saldo de la Beca Rita Cetina en los cajeros automáticos y ventanillas del Banco del Bienestar, lo que permite acceso presencial a la información de la cuenta. Para mantener un seguimiento regular y preciso, se recomienda instalar la aplicación móvil oficial, que ofrece la opción de monitorear los movimientos financieros en todo momento.

Quienes deseen revisar el estatus y los depósitos de la beca en línea deben contar con la CURP propia o la de los hijos. El proceso consiste en acceder al portal oficial del Buscador de Estatus, ingresar la CURP correspondiente, elegir la opción de Bancarización donde se visualizan los detalles de los pagos, y seleccionar el periodo que se pretende consultar.

Dentro de este apartado se despliegan el método de pago empleado, el estado actual del depósito, la fecha de realización y los periodos que abarca. Una vez identificada la fecha de cobro asignada a la Beca Rita Cetina, es posible verificar si el depósito ya se encuentra disponible tanto en el Buscador de Estatus en Línea como en la aplicación móvil del Banco del Bienestar.

Temas Relacionados

Beca Rita CetinaBecasBecas para el BienestarBecas Benito JuárezProgramas socialesmexico-noticias

Más Noticias

Senado aprobará en “fast track” la nueva Ley de Aguas, adelanta Adán Augusto López

“Vamos a proponer que se dispensen los trámites”, dijo el senador Adán Augusto López

Senado aprobará en “fast track”

Tras 24 horas de sesión la Cámara de Diputados aprueba dictamen de la Ley de Aguas: Senado prevé votarla en “Fast Track”

Aún con distintas demandas pendientes del sector productor, Morena, PT y PVEM aprobaron de la iniciativa de reformas a la Ley de Aguas Nacionales y de la que expide la Ley General de Aguas

Tras 24 horas de sesión

México: cotización de cierre del dólar hoy 4 de diciembre de USD a MXN

Se registró una baja en los valores del dólar con respecto a la jornada anterior

México: cotización de cierre del

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 4 de diciembre: granjeros sorprendidos por nominación

Sigue la actualización minuto a minuto de este jueves en el reality show

La Granja VIP en vivo

Bullying en México: Corte establece nuevo estándar para reconocer acoso escolar

La Corte determinó que el acoso puede determinarse a partir de patrones de agresión, sin exigir pruebas rigurosas

Bullying en México: Corte establece
MÁS NOTICIAS

NARCO

Drones del CJNG: la preocupación

Drones del CJNG: la preocupación principal en Jalisco para la Copa del Mundo 2026 en México, según experto

Violencia en Sinaloa: localizan cinco cuerpos y reportan cuatro desapariciones

Autoridades debaten celebración de fiestas decembrinas en Chilpancingo tras hallazgo de dos cuerpos desmembrados

Comandado Norte de EEUU y Gabinete de Seguridad se reunirán la próxima semana, revela Sheinbaum

Cae el “Rey de Galerías” en Baja California por presunto robo de autos en centros comerciales de Mexicali

ENTRETENIMIENTO

La Granja VIP en vivo

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 4 de diciembre: granjeros sorprendidos por nominación

Five Nights at Freddy’s 2: qué clasificación tiene en México y cuántas escenas post-créditos tiene

¿Qué pasó en La Granja VIP la mañana de hoy 4 de diciembre?

¡Casita de navideña a la mexicana! Tiktoker crea su propia versión con un chicharrón preparado y se hace viral

Olga Breeskin es hospitalizada de emergencia tras sufrir un accidente doméstico en Las Vegas

DEPORTES

Marion Reimers critica a Chicharito

Marion Reimers critica a Chicharito Hernández tras su penal fallado: “Pensó más en sí mismo que en el equipo”

Atlas presenta a Manuel Capasso como su nuevo refuerzo

CMLL abre el 2026 con jaula extrema: 16 luchadores arriesgan su máscara y su cabellera

¿Quiénes son los jugadores que dejaron huella en los cuatro grandes de la Liga MX?

UFC 323: dónde y cuándo ver las peleas de los mexicanos Brandon Moreno y Manuel “Loco” Torres