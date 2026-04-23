Albóndigas de lentejas con arroz: opción saludable, nutritiva y económica

El aroma de las albóndigas de lentejas recién hechas puede transformar cualquier cocina, su textura tierna y sabor profundo de legumbres y especias conquistan paladares, incluso en quienes dudan de los platos vegetarianos
Usualmente, en México se combinan con saborizantes locales y se sirven muchas veces en salsa, acompañadas de arroz blanco, logrando una comida completa que celebra los ingredientes nobles y accesibles.
Receta de albóndigas de lentejas con arroz
Las albóndigas de lentejas con arroz son bocados hechos a base de lentejas cocidas, mezcladas con arroz y vegetales, formadas en bolitas y cocidas al horno o fritas.
Se pueden acompañar con una salsa de tomate casera y suelen servirse con arroz blanco o integral.
Tiempo de preparación
Tiempo total: 1 hora
- Preparación: 30 minutos
- Cocción: 30 minutos
Ingredientes
- 200 gr de lentejas secas
- 100 gr de arroz blanco o integral
- 1 cebolla mediana
- 2 dientes de ajo
- 1 zanahoria chica
- 2 cucharadas de perejil picado
- 1 huevo (opcional, para ligar)
- 4 cucharadas de pan rallado (o avena fina)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de comino molido
- 1 cucharadita de pimentón dulce
- 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
- 400 gr de puré de tomate (para la salsa)
- 1 hoja de laurel (para la salsa)
- Agua, cantidad necesaria
Cómo hacer albóndigas de lentejas con arroz, paso a paso
- Remojar las lentejas en agua fría durante 4 a 6 horas, o al menos 1 hora en agua caliente.
- Cocinar las lentejas en abundante agua hasta que estén tiernas, entre 20 y 30 minutos. Colar y dejar enfriar.
- Cocinar el arroz en agua con sal hasta que esté tierno. Colar y dejar enfriar.
- Picar la cebolla, el ajo y rallar la zanahoria. Rehogar estos vegetales en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén suaves.
- En un bol, mezclar las lentejas cocidas (pisadas con tenedor), el arroz, las verduras rehogados, el perejil y el huevo. Sumar el pan rallado, comino, pimentón, sal y pimienta.
- Formar bolitas medianas, del tamaño de una nuez. Si la mezcla está blanda, agregar más pan rallado.
- Disponer las albóndigas en una placa aceitada. Cocinarlas en horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, o freírlas en sartén con aceite caliente hasta dorar.
- Para la salsa: calentar 1 cucharada de aceite en una cacerola, agregar el puré de tomate, la hoja de laurel, sal y pimienta. Cocinar suave 15 minutos.
- Servir las albóndigas calientes, bañadas con la salsa y acompañadas de arroz blanco.
Consejos técnicos destacados:
- El horno debe estar bien caliente para que las albóndigas queden doradas y no se desarmen.
- Si se hacen fritas, el aceite tiene que estar caliente, pero no humeante.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 350 kcal
- Grasas: 7 gr
- Carbohidratos: 55 gr
- Proteínas: 15 gr
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Enrefrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar ya cocidas hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o sartén tapada.