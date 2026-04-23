Albóndigas de lentejas con arroz: opción saludable, nutritiva y económica

Un plato de albóndigas de lentejas en salsa de tomate servido con arroz blanco y perejil picado, acompañado de una ensalada fresca y pan en una mesa de madera. (Gemini)

El aroma de las albóndigas de lentejas recién hechas puede transformar cualquier cocina, su textura tierna y sabor profundo de legumbres y especias conquistan paladares, incluso en quienes dudan de los platos vegetarianos

Usualmente, en México se combinan con saborizantes locales y se sirven muchas veces en salsa, acompañadas de arroz blanco, logrando una comida completa que celebra los ingredientes nobles y accesibles.

Receta de albóndigas de lentejas con arroz

Las albóndigas de lentejas con arroz son bocados hechos a base de lentejas cocidas, mezcladas con arroz y vegetales, formadas en bolitas y cocidas al horno o fritas.

Se pueden acompañar con una salsa de tomate casera y suelen servirse con arroz blanco o integral.

Las albóndigas de lentejas, tiernas y llenas de sabor a legumbres y especias, se presentan como una opción vegetariana exquisita que cautiva a todos los amantes de la buena cocina. (Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

Preparación: 30 minutos

Cocción: 30 minutos

Ingredientes

200 gr de lentejas secas 100 gr de arroz blanco o integral 1 cebolla mediana 2 dientes de ajo 1 zanahoria chica 2 cucharadas de perejil picado 1 huevo (opcional, para ligar) 4 cucharadas de pan rallado (o avena fina) Sal y pimienta a gusto 1 cucharadita de comino molido 1 cucharadita de pimentón dulce 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz 400 gr de puré de tomate (para la salsa) 1 hoja de laurel (para la salsa) Agua, cantidad necesaria

Cómo hacer albóndigas de lentejas con arroz, paso a paso

Remojar las lentejas en agua fría durante 4 a 6 horas, o al menos 1 hora en agua caliente. Cocinar las lentejas en abundante agua hasta que estén tiernas, entre 20 y 30 minutos. Colar y dejar enfriar. Cocinar el arroz en agua con sal hasta que esté tierno. Colar y dejar enfriar. Picar la cebolla, el ajo y rallar la zanahoria. Rehogar estos vegetales en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén suaves. En un bol, mezclar las lentejas cocidas (pisadas con tenedor), el arroz, las verduras rehogados, el perejil y el huevo. Sumar el pan rallado, comino, pimentón, sal y pimienta. Formar bolitas medianas, del tamaño de una nuez. Si la mezcla está blanda, agregar más pan rallado. Disponer las albóndigas en una placa aceitada. Cocinarlas en horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, o freírlas en sartén con aceite caliente hasta dorar. Para la salsa: calentar 1 cucharada de aceite en una cacerola, agregar el puré de tomate, la hoja de laurel, sal y pimienta. Cocinar suave 15 minutos. Servir las albóndigas calientes, bañadas con la salsa y acompañadas de arroz blanco.

Consejos técnicos destacados:

El horno debe estar bien caliente para que las albóndigas queden doradas y no se desarmen.

Si se hacen fritas, el aceite tiene que estar caliente, pero no humeante.

Un plato de albóndigas de lentejas en salsa de tomate servido con arroz blanco y perejil picado, acompañado de una ensalada fresca y pan en una mesa de madera. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 350 kcal

Grasas: 7 gr

Carbohidratos: 55 gr

Proteínas: 15 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Enrefrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar ya cocidas hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o sartén tapada.