México

Albóndigas de lentejas con arroz: opción saludable, nutritiva y económica

La unión de ingredientes cotidianos y técnicas fáciles transforma una receta accesible en un plato nutritivo y reconfortante

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Un tazón azul-gris con albóndigas de lentejas en salsa roja, arroz blanco con sésamo negro y perejil, sobre una mesa de madera
Un plato de albóndigas de lentejas en salsa de tomate servido con arroz blanco y perejil picado, acompañado de una ensalada fresca y pan en una mesa de madera. (Gemini)

El aroma de las albóndigas de lentejas recién hechas puede transformar cualquier cocina, su textura tierna y sabor profundo de legumbres y especias conquistan paladares, incluso en quienes dudan de los platos vegetarianos

Usualmente, en México se combinan con saborizantes locales y se sirven muchas veces en salsa, acompañadas de arroz blanco, logrando una comida completa que celebra los ingredientes nobles y accesibles.

Receta de albóndigas de lentejas con arroz

Las albóndigas de lentejas con arroz son bocados hechos a base de lentejas cocidas, mezcladas con arroz y vegetales, formadas en bolitas y cocidas al horno o fritas.

Se pueden acompañar con una salsa de tomate casera y suelen servirse con arroz blanco o integral.

Primer plano de seis albóndigas de lentejas en salsa de tomate, espolvoreadas con semillas de sésamo y perejil fresco, servidas en un cuenco
Las albóndigas de lentejas, tiernas y llenas de sabor a legumbres y especias, se presentan como una opción vegetariana exquisita que cautiva a todos los amantes de la buena cocina. (Gemini)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora

  • Preparación: 30 minutos
  • Cocción: 30 minutos

Ingredientes

  1. 200 gr de lentejas secas
  2. 100 gr de arroz blanco o integral
  3. 1 cebolla mediana
  4. 2 dientes de ajo
  5. 1 zanahoria chica
  6. 2 cucharadas de perejil picado
  7. 1 huevo (opcional, para ligar)
  8. 4 cucharadas de pan rallado (o avena fina)
  9. Sal y pimienta a gusto
  10. 1 cucharadita de comino molido
  11. 1 cucharadita de pimentón dulce
  12. 2 cucharadas de aceite de girasol o maíz
  13. 400 gr de puré de tomate (para la salsa)
  14. 1 hoja de laurel (para la salsa)
  15. Agua, cantidad necesaria

Cómo hacer albóndigas de lentejas con arroz, paso a paso

  1. Remojar las lentejas en agua fría durante 4 a 6 horas, o al menos 1 hora en agua caliente.
  2. Cocinar las lentejas en abundante agua hasta que estén tiernas, entre 20 y 30 minutos. Colar y dejar enfriar.
  3. Cocinar el arroz en agua con sal hasta que esté tierno. Colar y dejar enfriar.
  4. Picar la cebolla, el ajo y rallar la zanahoria. Rehogar estos vegetales en una sartén con 1 cucharada de aceite hasta que estén suaves.
  5. En un bol, mezclar las lentejas cocidas (pisadas con tenedor), el arroz, las verduras rehogados, el perejil y el huevo. Sumar el pan rallado, comino, pimentón, sal y pimienta.
  6. Formar bolitas medianas, del tamaño de una nuez. Si la mezcla está blanda, agregar más pan rallado.
  7. Disponer las albóndigas en una placa aceitada. Cocinarlas en horno precalentado a 200 °C durante 20 minutos, o freírlas en sartén con aceite caliente hasta dorar.
  8. Para la salsa: calentar 1 cucharada de aceite en una cacerola, agregar el puré de tomate, la hoja de laurel, sal y pimienta. Cocinar suave 15 minutos.
  9. Servir las albóndigas calientes, bañadas con la salsa y acompañadas de arroz blanco.

Consejos técnicos destacados:

  • El horno debe estar bien caliente para que las albóndigas queden doradas y no se desarmen.
  • Si se hacen fritas, el aceite tiene que estar caliente, pero no humeante.
Un tazón azul-gris con albóndigas de lentejas en salsa roja, arroz blanco con sésamo negro y perejil, sobre una mesa de madera
Un plato de albóndigas de lentejas en salsa de tomate servido con arroz blanco y perejil picado, acompañado de una ensalada fresca y pan en una mesa de madera. (Gemini)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 7 gr
  • Carbohidratos: 55 gr
  • Proteínas: 15 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Enrefrigeración, hasta 3 días en recipiente hermético. Se pueden congelar ya cocidas hasta 2 meses. Para recalentar, usar horno o sartén tapada.

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