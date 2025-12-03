México

Thalía celebra 25 años de casada con Tommy Mottola con fotografías inéditas de su boda

La actriz de “Marimar” compartió un mensaje lleno de recuerdos sobre su historia de amor con el empresario musical

Thalía y Tommy Mottola celebran
Thalía y Tommy Mottola celebran su aniversario de bodas 25 con recuerdos inéditos.

Thalía y Tommy Mottola están de fiesta con motivo de su 25 aniversario de bodas, una celebración pública que está marcada por recuerdos, emociones y gestos de cariño compartidos en redes sociales.

Por su parte, la actriz mexicana le dedicó a su esposo un mensaje cargado de sentimientos, mientras que el productor musical rememoró la fecha con imágenes inéditas de su boda, reafirmando así el vínculo que los une desde hace un cuarto de siglo.

Thalía y Tommy Mottola celebran
Thalía y Tommy Mottola celebran su 25 aniversario de bodas. (Instagram: Thalía)

El mensaje cargado de detalles de Thalía para su esposo

A través de su cuenta personal de Instagram, Thalía expresó con intensidad sus emociones al recordar el día en que ambos se dieron el “sí, acepto” en la Catedral de St Patrick, en Nueva York.

“Escribiendo esto siento un impulso de controlar un llanto de felicidad que se agolpa en mi garganta”, escribió la artista en un principio.

Posteriormente, detalló la alegría que sintió en aquel entonces al ver a las familias reunidas celebrando su amor: “Veo a mi madre arreglándome el velo, nos veo saliendo de la catedral, felices. ¡Casi flotando en una nube de amor, de alegría, de sueños!”

(Instagram: Thalía)
(Instagram: Thalía)

Sus palabras estuvieron acompañadas de fotografías inéditas de la ceremonia donde comenzó su historia de amor en familia, pues actualmente, la presencia de sus hijos, Sabrina y Matthew, es parte fundamental de su felicidad.

“Míranos ahora, mi amor, amándonos igual o más que antes, procurándonos, cuidándonos, protegiéndonos. Eres el gran amor de mi vida. Te amo profundamente”, reafirmó Thalía.

La historia de amor entre Thalía y Tommy Mottola

De acuerdo con la actriz y cantante, su historia de amor comenzó antes de la boda, cuando se conocieron en una cita a ciegas organizada por sus amigos en común, Emilio y Gloria Estefan, en 1998.

“¡Veinticinco años casados! Y juntos más si contamos que nos conocimos en blind date en el 98!”, escribió en su mensaje lleno de recuerdos en pareja.

En ese momento, Thalía ya era una figura destacada en la música pop y las telenovelas, mientras que Tommy Mottola era un influyente productor musical, expresidente de Sony Music y ex esposo de Mariah Carey.

Tommy Mottola dedica mensaje a
Tommy Mottola dedica mensaje a Thalía. (Instagram)

A pesar de los comentarios sobre la diferencia de edades, la pareja demostró compatibilidad y una visión compartida sobre la familia y la vida profesional. Se casaron el 2 de diciembre de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York, una boda de cuento de hadas que atrajo la atención de medios internacionales.

El mensaje que Tommy Mottola dedicó a Thalía en su aniversario de bodas

Por su parte, Tommy Mottola optó por un mensaje breve pero significativo, donde felicitó a su esposa y compartió imágenes del álbum personal de la pareja.

“Feliz aniversario, Thalía”, escribió el productor, y agregó: “Eres mi todo, mi todo, mi luz. Mi único y verdadero amor, ¡por siempre y para siempre!”, expresó.

