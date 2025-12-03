Línea A del Metro CDMX: qué provocó la suspensión del servicio este miércoles 3 de diciembre

Suspendieron el servicio en la Línea A del Metro CDMX este 3 de diciembre (Jesús F. Beltrán/ Infobae México)

La tarde de este miércoles 3 de diciembre, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) informó que la Línea A suspendió el servicio con dirección a La Paz, lo que obligó a miles de usuarios a buscar alternativas para seguir sus trayectos. Alrededor de las 16:00 horas los pasajeros fueron desalojados en la estación Guelatao.

A través del servicio de altavoces de la Línea A del Metro CDMX dieron a conocer que la operación de la línea morada solo es de Pantitlán - Guelatao, por lo que ésta última estación funciona como terminal provisional.

De acuerdo con Adrián Rubalcava, director general del STC Metro —al corte de información de las 16:50 horas— el servicio de la Línea A opera actualmente bajo un modelo provisional en dos tramos. Entre las estaciones Pantitlán y Guelatao, los trenes mantienen servicio con normalidad.

Las autoridades precisaron que no hay servicio en el tramo de Guelatao - Santa Marta, a partir de Santa Marta con dirección La Paz las estaciones operan de manera regular.

¿Por qué suspendieron el servicio de la Línea A del Metro CDMX?

El director del STC Metro informó a través de sus redes sociales que la suspensión del servicio en la Línea A se debió a una revisión en el sistema eléctrico, lo que obligó a detener la operación en la inter-estación Guelatao - Santa Marta en ambos sentidos.

Adrián Rubalcava subrayó la importancia de que los pasajeros se mantengan al tanto de los mensajes oficiales y acaten las instrucciones de los trabajadores en las estaciones.

“Actualización del servicio en la Línea A: debido a una revisión al sistema eléctrico, la operación se mantiene de manera provisional de la siguiente forma: Servicio Provisional 1: Pantitlán - Guelatao// Unidades de la RTP: Guelatao - Santa Marta// Servicio Provisional 2: Santa Marta - La Paz. Nuestro personal especializado continúa trabajando en la zona para restablecer la circulación completa a la brevedad”.

La Línea A del Metro CDMX suspendió el servicio (X/ @MetroCDMX)

Debido a los trabajos eléctricos, a las 17:40 horas el STC Metro informó que se reestableció parcialmente el servicio de Pantitlán a Santa Marta, luego de la afectación provocada por una revisión al sistema eléctrico. Esta reactivación deja excluidas, por el momento, a las estaciones Los Reyes y La Paz, que continúan cerradas mientras persisten los trabajos técnicos en esa zona.