Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿quiénes reciben su pago este 4 de diciembre?

La Secretaría de Bienestar junto con el Banco Bienestar confirmaron las fechas de pago correspondientes al último bimestre noviembre-diciembre 2025 de las Becas del Bienestar, aquellos que están inscritos a los programas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro ya podrán recibir este último pago correspondiente del año.

A través de redes sociales explicaron que los pagos se realizarán entre el 4 y el 18 de diciembre, y los depósitos se realizarán de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

La Secretaría de Bienestar recordó a los beneficiarios que el periodo de pagos concluirá el 18 de diciembre y recomendó mantenerse informados a través de los medios oficiales para garantizar el acceso seguro a los recursos.

¿Quiénes pueden cobrar su beca Jóvenes Escribiendo el Futuro este 4 de diciembre?

Será a partir del jueves 4 de diciembre que las personas inscritas al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro puedan retirar su dinero Durante la conferencia matutina del lunes 1 de diciembre, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, destacó la trascendencia de este programa para el desarrollo de los estudiantes.

“Seguimos con la firme convicción de que una beca no es solamente la logística de entregar tarjetas o aperturar cuentas, sino la posibilidad de que las y los estudiantes tengan oportunidades para su futuro”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el calendario oficial, aquellas personas cuyo apellido paterno empiece con la letra “A” y “B” recibirán su pago el 4 de diciembre, a partir de entonces los depósitos se harán en orden alfabético.

Calendario de pagos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

La entrega de los apoyos económicos se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el fin de agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Este es el calendario oficial de las Becas Bienestar diciembre 2025:

Jueves 4 de diciembre: letras A y B

Viernes 5 de diciembre: letra C

Lunes 8 de diciembre: letras D, E y F

Martes 9 de diciembre: letra G

Miércoles 10 de diciembre: letras H, I, J, K y L

Jueves 11 de diciembre: letra M

Lunes 15 de diciembre: letras N, Ñ, O, P y Q

Martes 16 de diciembre: letra R

Miércoles 17 de diciembre: letra S

Jueves 18 de diciembre: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Los montos a recibir varían según el programa y el nivel educativo. Para el bimestre noviembre-diciembre, las familias beneficiarias de la beca Rita Cetina recibirán 1,900 pesos. Por cada estudiante adicional en secundaria pública, se sumarán 700 pesos.

En el caso de la beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas, el apoyo económico será de 1,900 pesos bimestrales. Por su parte, los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocado en estudiantes de educación superior, recibirán 5,800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

El programa Becas del Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, tiene como objetivo principal fomentar la continuidad educativa de los jóvenes en el país. Según datos oficiales de la Secretaría de Bienestar, al cierre de 2025 el número de beneficiarios asciende a 12 millones 817 mil 46 personas, lo que ha implicado una inversión total de 23 mil 700 millones de pesos mexicanos. Esta iniciativa busca garantizar que estudiantes de distintos niveles educativos cuenten con recursos para continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades a futuro.