México

Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿quiénes reciben su pago este 4 de diciembre?

Las autoridades dieron a conocer el calendario oficial para los últimos pagos de este 2025

Guardar
Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿quiénes
Jóvenes Escribiendo el Futuro: ¿quiénes reciben su pago este 4 de diciembre? (X @bbienestarmx)

La Secretaría de Bienestar junto con el Banco Bienestar confirmaron las fechas de pago correspondientes al último bimestre noviembre-diciembre 2025 de las Becas del Bienestar, aquellos que están inscritos a los programas Benito Juárez, Rita Cetina y Jóvenes Escribiendo el Futuro ya podrán recibir este último pago correspondiente del año.

A través de redes sociales explicaron que los pagos se realizarán entre el 4 y el 18 de diciembre, y los depósitos se realizarán de acuerdo con la inicial del primer apellido de los beneficiarios.

La Secretaría de Bienestar recordó a los beneficiarios que el periodo de pagos concluirá el 18 de diciembre y recomendó mantenerse informados a través de los medios oficiales para garantizar el acceso seguro a los recursos.

¿Quiénes pueden cobrar su beca Jóvenes Escribiendo el Futuro este 4 de diciembre?

¿Quiénes pueden cobrar su beca
¿Quiénes pueden cobrar su beca Jóvenes Escribiendo el Futuro este 4 de diciembre? (Archivo)

Será a partir del jueves 4 de diciembre que las personas inscritas al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro puedan retirar su dinero Durante la conferencia matutina del lunes 1 de diciembre, Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, destacó la trascendencia de este programa para el desarrollo de los estudiantes.

“Seguimos con la firme convicción de que una beca no es solamente la logística de entregar tarjetas o aperturar cuentas, sino la posibilidad de que las y los estudiantes tengan oportunidades para su futuro”, afirmó el funcionario.

De acuerdo con el calendario oficial, aquellas personas cuyo apellido paterno empiece con la letra “A” y “B” recibirán su pago el 4 de diciembre, a partir de entonces los depósitos se harán en orden alfabético.

Será a partir del jueves
Será a partir del jueves 4 de diciembre que las personas inscritas al programa Jóvenes Escribiendo el Futuro puedan retirar su dinero (X/ @bbienestarmx)

Calendario de pagos de la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro

La entrega de los apoyos económicos se organizará conforme a la letra inicial del primer apellido de cada beneficiario, con el fin de agilizar el proceso y evitar aglomeraciones.

Este es el calendario oficial de las Becas Bienestar diciembre 2025:

  • Jueves 4 de diciembre: letras A y B
  • Viernes 5 de diciembre: letra C
  • Lunes 8 de diciembre: letras D, E y F
  • Martes 9 de diciembre: letra G
  • Miércoles 10 de diciembre: letras H, I, J, K y L
  • Jueves 11 de diciembre: letra M
  • Lunes 15 de diciembre: letras N, Ñ, O, P y Q
  • Martes 16 de diciembre: letra R
  • Miércoles 17 de diciembre: letra S
  • Jueves 18 de diciembre: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Este es el calendario de
Este es el calendario de pago del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro (X/ @bbienestarmx)

Los montos a recibir varían según el programa y el nivel educativo. Para el bimestre noviembre-diciembre, las familias beneficiarias de la beca Rita Cetina recibirán 1,900 pesos. Por cada estudiante adicional en secundaria pública, se sumarán 700 pesos.

En el caso de la beca Benito Juárez, dirigida a estudiantes de nivel medio superior en escuelas públicas, el apoyo económico será de 1,900 pesos bimestrales. Por su parte, los beneficiarios del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocado en estudiantes de educación superior, recibirán 5,800 pesos durante los 10 meses que dura el ciclo escolar.

El programa Becas del Bienestar, impulsado por el Gobierno de México, tiene como objetivo principal fomentar la continuidad educativa de los jóvenes en el país. Según datos oficiales de la Secretaría de Bienestar, al cierre de 2025 el número de beneficiarios asciende a 12 millones 817 mil 46 personas, lo que ha implicado una inversión total de 23 mil 700 millones de pesos mexicanos. Esta iniciativa busca garantizar que estudiantes de distintos niveles educativos cuenten con recursos para continuar sus estudios y mejorar sus oportunidades a futuro.

Temas Relacionados

Becas del BienestarSecretaría de BienestarJóvenes Escribiendo el Futurobecasmexico-noticias

Más Noticias

Este es el sueldo de Ernestina Godoy, quien ha sido nombrada titular de la FGR

La exconsejera jurídica de Claudia Sheinbaum sustituyó a Alejandro Gertz Manero

Este es el sueldo de

Línea A del Metro CDMX: qué provocó la suspensión del servicio este miércoles 3 de diciembre

Las autoridades capitalinas explicaron que autobuses de la RTP trabajan para auxiliar con el traslado de los usuarios afectados

Línea A del Metro CDMX:

Mujeres con Bienestar 2025 Edomex: qué beneficiarias serán las primeras en recibir el pago de diciembre

Los recursos económicos del programa comenzarán a distribuirse este mes

Mujeres con Bienestar 2025 Edomex:

Congreso de CDMX declara 25 de enero como Día de la Bombera y Bombero en la capital

La aprobación por parte de legisladores capitalinos se dio con la finalidad de reconocer la labor del Heroico Cuerpo de Bomberos en la Ciudad de México

Congreso de CDMX declara 25

Siddhartha hace sold out en menos de 20 minutos: estos fueron los precios para su concierto en CDMX

El músico tapatío generó gran expectativa al agotar boletos en minutos para su debut en el Auditorio Nacional

Siddhartha hace sold out en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Exigen que el Plan Michoacán

Exigen que el Plan Michoacán contemple protección tras asesinatos de defensores y periodistas en la última década

Harfuch y Trevilla Trejo visitan Uruapan para supervisar avances del Plan Michoacán

Defensa detiene a 5 personas e inhabilita 7 tomas clandestinas en Michoacán

EEUU sanciona a DJ “Rosita” Araya y miembros del Tren de Aragua: UIF en México logró localizarla

Intensifican cacería en Tabasco en contra de “El Comandante Rayo” de La Barredora: elevan recompensa a 250 mil pesos

ENTRETENIMIENTO

Siddhartha hace sold out en

Siddhartha hace sold out en menos de 20 minutos: estos fueron los precios para su concierto en CDMX

Fátima Bosch defiende su admiración por Claudia Sheinbaum tras duras críticas en Miss Universo

Las Guerreras K-pop sorprenden al colarse en el TOP 5 de lo más visto en YouTube México durante 2025

Top de Netflix en México: Estas son las películas más vistas en la plataforma

Estas son las mejores películas de Prime Video para ver hoy en México

DEPORTES

México ya conoce sus rivales

México ya conoce sus rivales para la Copa Mundial de Sóftbol 2026

Cade Cowell, jugador de Chivas, estaría cerca de volver a la MLS

Esta es la razón por la que quedará vacante el cinturón del CMB que Crawford le quitó a Canelo Álvarez

Pumas Femenil anuncia a Roberto Medina como su nuevo entrenador para la próxima temporada

Los partidos de la NFL de la Semana 14 que prometen mucha acción