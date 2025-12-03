Hallan muerto a reo en el penal de Aguaruto, Sinaloa

(Imagen Ilustrativa Infobae)

Un hombre privado de la libertad fue hallado sin vida en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán, la noche del 2 de diciembre. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó que las primeras investigaciones apuntan a un posible suicidio.

¿Qué se sabe de los hechos?

De acuerdo con información publicada por medios locales, personal del penal de Aguaruto reportó el hallazgo del cuerpo en una de las celdas del módulo 16 cerca de las 21:50 horas del martes.

En el lugar se encontraba una persona, que respondería al nombre de Kevin Manuel “N”, quien llevaba solo unos días internado en ese centro penitenciario.

La Secretaría de Seguridad Pública ventiló que “de manera preliminar, se informa de la posibilidad de que se trate de un suicidio, ya que el cuerpo se localizó en una celda cerrada por dentro”.

(Captura de pantalla)

En un breve comunicado precisó que se dio vista a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes. Asimismo, confirmó que los familiares de la víctima ya fueron notificados.

Este caso ocurre luego de otro más registrado el pasado 20 de octubre, cuando otro interno se desvaneció en su celda. Aunque recibió los primeros auxilios, el reo ya no presentó signos vitales.

Días antes, el 17 de octubre, se registró una riña en el mismo centro penitenciario que dejó como saldo un muerto y tres personas lesionadas.

Destinarán recursos a penales

En respuesta a las constantes incidencias en los centros penitenciarios de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció el 2 de diciembre la aprobación de un paquete de inversión de 150 millones de pesos para rehabilitación y modernización de infraestructura penitenciaria.

Foto: Infobae México

De esa cifra, 100 millones de pesos serán asignados al penal de Aguaruto, donde “la mayor parte del recurso se empleará en obras internas que llevan años sin intervención”, informó el gobernador.

El mandatario detalló que se destinarán al menos 80 millones de pesos en mejoras al subsuelo y las celdas del penal, así como en sistemas de seguridad para evitar el ingreso de objetos prohibidos. Otros 30 millones de pesos serán para el penal El Castillo, en Mazatlán, y 20 millones para el penal de Goros, en Ahome.

El paquete de financiamiento propuesto por el gobierno estatal asciende a 2 mil 200 millones de pesos, e incluye también un rubro de 50 millones de pesos dirigido a la modernización tecnológica del C4i (Control, Comando, Comunicación y Cómputo).

(FOTO: X: @sspsinaloa1)

De acuerdo con la información de la SSP, en el mes de noviembre el penal de Aguaruto fue objeto de al menos 25 intervenciones, enfocadas en la localización y aseguramiento de droga, teléfonos y tecnología de comunicación dentro de las instalaciones.

Los datos de la SSPE indican que durante esos operativos fueron retirados 313 armas blancas, 161 dosis de cocaína, 227 dosis de marihuana, 144 teléfonos celulares, 170 cargadores, 18 módems de internet, 2 antenas satelitales, y más de 30 mil pesos en efectivo, junto con objetos contundentes y herramientas que podrían emplearse como armas.