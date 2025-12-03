Galletas de jengibre: receta fácil, vegana y sin gluten para preparar en Navidad

Las galletas de jengibre veganas pueden cortarse en formas navideñas y decorarse con glaseado y perlitas sin gluten. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aroma especiado y la textura crujiente de las galletas de jengibre transforman el ambiente de cualquier hogar durante la temporada decembrina.

Sin embargo, la versión vegana y sin gluten también permite que la tradición sea totalmente inclusiva, con el característico sabor intenso de la melaza y el jengibre, y una textura perfecta para convertir cualquier tarde de diciembre en una celebración.

La receta se adapta para quienes buscan opciones saludables e inclusivas, manteniendo un equilibrio entre tradición y modernidad. Además, admite una gran variedad de formas y decoraciones, perfectas para compartir.

Una receta saludable de galletas de jengibre adapta la tradición para todos. (Imagen ilustrativa Infobae)

Receta de Galletas de jengibre veganas y sin gluten

La preparación de estas galletas parte de una mezcla de harinas libres de gluten (avena certificada sin gluten, sarraceno y almendra) combinadas con una cuidadosa selección de especias: jengibre, canela, nuez moscada y clavo, además de sal y bicarbonato.

Ingredientes

80 g de harina de avena certificada sin gluten 80 g de harina de trigo sarraceno 50 g de harina de almendra 1 cucharada de jengibre en polvo 1 cucharadita de canela en polvo ¼ cucharadita de nuez moscada en polvo ¼ cucharadita de clavo de olor en polvo 1 pizca de sal fina ½ cucharadita de bicarbonato sódico 60 g de margarina vegana 70 g de azúcar moreno 55 g de melaza 1 cucharadita de extracto de vainilla 1-2 cucharaditas de bebida vegetal (soja, almendra, etc.) Azúcar glas (para el glaseado) Jugo de limón (para el glaseado) Perlitas de azúcar veganas y sin gluten (opcional, para decorar)

El glaseado de azúcar glas y jugo de limón añade un toque festivo y personalizable a las galletas veganas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer Galletas de jengibre veganas y sin gluten, paso a paso

Mezclar las harinas de avena, sarraceno y almendra con las especias, la sal y el bicarbonato en un bol grande. Batir la margarina vegana con el azúcar moreno hasta que resulte una mezcla cremosa y aireada. Incorporar la melaza y la vainilla a la mezcla húmeda. Integrar los ingredientes secos poco a poco, mezclando hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa. Si resulta demasiado blanda, añadir más harina de sarraceno; si está seca, una cucharadita de leche vegetal ajustará la textura. Formar un disco con la masa, envolver en film transparente y refrigerar durante al menos una hora para lograr firmeza. Precalentar el horno a 180 °C y forrar una bandeja con papel vegetal. Estirar la masa fría entre dos hojas de papel vegetal hasta conseguir un grosor de cuatro a cinco milímetros. Cortar las galletas usando cortadores con figuras navideñas. Eliminar el exceso de masa y reutilizarlo. Utilizar una espátula para transferir las piezas a la bandeja, evitando deformaciones. Hornear entre ocho y once minutos según el tamaño. Las galletas estarán listas cuando los bordes estén firmes, pero el centro conserve suavidad. Dejar enfriar completamente las galletas antes de decorar. Preparar el glaseado mezclando azúcar glas con jugo de limón y una cucharada de bebida vegetal hasta obtener una pasta densa. Si quieres dos tipos de glaseado, separar una parte y añadir un poco más de leche vegetal a una de ellas. Introducir el glaseado en mangas pasteleras o en bolsas con la punta cortada y decorar las galletas al gusto. Decorar con perlitas de azúcar veganas y dejar secar hasta que el glaseado esté firme.