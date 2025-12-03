Galletas de jengibre: receta fácil, vegana y sin gluten para preparar en Navidad

El aroma especiado y la textura crujiente de las galletas de jengibre transforman el ambiente de cualquier hogar durante la temporada decembrina.
Sin embargo, la versión vegana y sin gluten también permite que la tradición sea totalmente inclusiva, con el característico sabor intenso de la melaza y el jengibre, y una textura perfecta para convertir cualquier tarde de diciembre en una celebración.
La receta se adapta para quienes buscan opciones saludables e inclusivas, manteniendo un equilibrio entre tradición y modernidad. Además, admite una gran variedad de formas y decoraciones, perfectas para compartir.
Receta de Galletas de jengibre veganas y sin gluten
La preparación de estas galletas parte de una mezcla de harinas libres de gluten (avena certificada sin gluten, sarraceno y almendra) combinadas con una cuidadosa selección de especias: jengibre, canela, nuez moscada y clavo, además de sal y bicarbonato.
Ingredientes
- 80 g de harina de avena certificada sin gluten
- 80 g de harina de trigo sarraceno
- 50 g de harina de almendra
- 1 cucharada de jengibre en polvo
- 1 cucharadita de canela en polvo
- ¼ cucharadita de nuez moscada en polvo
- ¼ cucharadita de clavo de olor en polvo
- 1 pizca de sal fina
- ½ cucharadita de bicarbonato sódico
- 60 g de margarina vegana
- 70 g de azúcar moreno
- 55 g de melaza
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1-2 cucharaditas de bebida vegetal (soja, almendra, etc.)
- Azúcar glas (para el glaseado)
- Jugo de limón (para el glaseado)
- Perlitas de azúcar veganas y sin gluten (opcional, para decorar)
Cómo hacer Galletas de jengibre veganas y sin gluten, paso a paso
- Mezclar las harinas de avena, sarraceno y almendra con las especias, la sal y el bicarbonato en un bol grande.
- Batir la margarina vegana con el azúcar moreno hasta que resulte una mezcla cremosa y aireada.
- Incorporar la melaza y la vainilla a la mezcla húmeda.
- Integrar los ingredientes secos poco a poco, mezclando hasta obtener una masa homogénea y ligeramente pegajosa. Si resulta demasiado blanda, añadir más harina de sarraceno; si está seca, una cucharadita de leche vegetal ajustará la textura.
- Formar un disco con la masa, envolver en film transparente y refrigerar durante al menos una hora para lograr firmeza.
- Precalentar el horno a 180 °C y forrar una bandeja con papel vegetal.
- Estirar la masa fría entre dos hojas de papel vegetal hasta conseguir un grosor de cuatro a cinco milímetros.
- Cortar las galletas usando cortadores con figuras navideñas. Eliminar el exceso de masa y reutilizarlo.
- Utilizar una espátula para transferir las piezas a la bandeja, evitando deformaciones.
- Hornear entre ocho y once minutos según el tamaño. Las galletas estarán listas cuando los bordes estén firmes, pero el centro conserve suavidad.
- Dejar enfriar completamente las galletas antes de decorar.
- Preparar el glaseado mezclando azúcar glas con jugo de limón y una cucharada de bebida vegetal hasta obtener una pasta densa. Si quieres dos tipos de glaseado, separar una parte y añadir un poco más de leche vegetal a una de ellas.
- Introducir el glaseado en mangas pasteleras o en bolsas con la punta cortada y decorar las galletas al gusto.
- Decorar con perlitas de azúcar veganas y dejar secar hasta que el glaseado esté firme.