México

Estos son los beneficios del té de castaño de Indias para las várices y la circulación sanguínea

Los síntomas de las várices se caracterizan por venas hinchadas de color azulado y sensación de pesadez en las piernas

Guardar
Los síntomas de las várices
Los síntomas de las várices se caracterizan por venas hinchadas de color azulado y sensación de pesadez en las piernas. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El uso de plantas medicinales cuenta con una larga tradición en distintas culturas y el castaño de Indias aparece frecuentemente vinculada con el tratamiento de problemas circulatorios y várices. En los últimos años, el consumo del té elaborado con sus semillas ha despertado interés dentro de quienes buscan alternativas naturales para mejorar la salud vascular y reducir molestias asociadas a la mala circulación.

Esta planta (Aesculus hippocastanum) es un árbol originario de la región de los Balcanes, aunque su presencia se ha extendido a buena parte de Europa, Asia y América. Los preparados a base de esta planta, en especial el té obtenido mediante infusión de sus semillas, ganaron notoriedad por su supuesto efecto beneficioso sobre la circulación sanguínea. Diversos estudios analizaron sus componentes activos, entre los que se encuentra la aescina. Este elemento se asocia con propiedades venotónicas, es decir, con la capacidad de tonificar las paredes de las venas y ayudar a fortalecer los vasos capilares.

El consumo responsable de este
El consumo responsable de este té se valora por su potencial efecto venotónico, útil en personas con várices, aunque la atención médica continúa como recurso principal en el tratamiento vascular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sintomatología de las várices, caracterizada por venas hinchadas de color azulado y sensación de pesadez en las piernas, se relaciona frecuentemente con deficiencias en la circulación venosa. El consumo de té de castaño de Indias se promueve habitualmente para aliviar estos síntomas. Entre los efectos destacados, se reporta una reducción en la inflamación, menor sensación de fatiga y una posible mejora en el retorno venoso, según información difundida por especialistas en fitoterapia.

Elaborar el té requiere precauciones. La semilla del castaño de Indias contiene compuestos que, en estado crudo, pueden resultar tóxicos. El proceso de infusión permite extraer sus principios activos, pero debe realizarse bajo parámetros estrictos para evitar presencia de sustancias indeseadas.

Las recomendaciones suelen indicar no sobrepasar las cantidades sugeridas ni prolongar su ingesta durante periodos excesivamente largos. Aunque su uso es popular en países de Europa, organismos como la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) subrayan la importancia de consultar con profesionales de la salud antes de iniciar cualquier tratamiento herbal, en particular si se consumen anticoagulantes u otros fármacos asociados a enfermedades vasculares.

Las recomendaciones suelen indicar no
Las recomendaciones suelen indicar no sobrepasar las cantidades sugeridas ni prolongar su ingesta durante periodos excesivamente largos. (Farmacia Market)

Especialistas en medicina interna sostienen que el principal valor de este té radica en su potencial para complementar, nunca reemplazar, tratamientos médicos indicados por profesionales. La actividad física regular, el control del peso y la consulta médica periódica conforman pilares básicos para el manejo adecuado de la insuficiencia venosa. Desde distintas asociaciones médicas se insiste en evitar la automedicación y suspender su uso si aparecen efectos adversos como malestares gástricos, picazón o erupciones cutáneas.

Temas Relacionados

váricestéscastañas de cajúsaludnutriciónmexico-noticias

Más Noticias

Cómo elaborar una deliciosa gelatina de cajeta, ideal para la temporada de frío

La receta clásica, fácil y económica, vuelve a conquistar a quienes buscan sabores auténticos y texturas cremosas

Cómo elaborar una deliciosa gelatina

Boletos México vs Portugal 2026: cuándo salen a la venta y cómo comprarlos

El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, reabrirá sus puertas con este encuentro, en donde podría participar Cristiano Ronaldo

Boletos México vs Portugal 2026:

Aprueban efeméride para reconocer al Heroico Cuerpo de Bomberos en la CDMX

Legisladores reconocieron la labor de los cuerpos de emergencia ante situaciones difíciles en la capital

Aprueban efeméride para reconocer al

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez visitan la taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

El gobernador de Nuevo León y el líder nacional de MC compartieron fotografías de su cena

Samuel García y Jorge Álvarez

Quiénes son los 10 aspirantes que podrían encabezar la FGR

Claudia Sheinbaum deberá elegir la terna definitiva de este listado

Quiénes son los 10 aspirantes
MÁS NOTICIAS

NARCO

Quince segundos y decenas de

Quince segundos y decenas de balazos: revelan video del ataque en Plaza Arkana

EEUU advierte que la cacería contra Los Chapitos continúa: “Faltan dos”

Cayó en Mexicali “El Oso”, presunto miembro de “Los Rusos”

Detienen a una decena de personas tras 11 cateos simultáneos en Querétaro

Disputa entre Los Cabrera Sarabia y La Línea sería la causante de la violencia en Ojinaga, Chihuahua

ENTRETENIMIENTO

Samuel García y Jorge Álvarez

Samuel García y Jorge Álvarez Máynez visitan la taquería de Dua Lipa en Ciudad de México

“Dejen de decir estupideces”, Angélica Vale reacciona a burlas sobre el karma tras divorciarse

Quiénes son las finalistas del séptimo sello de La Más Draga

Dua Lipa y Fher de Maná hacen dueto con “Oye mi amor” en concierto en CDMX

El Patrón se quiebra en La Granja VIP tras emotiva videollamada con sus hijos

DEPORTES

Boletos México vs Portugal 2026:

Boletos México vs Portugal 2026: cuándo salen a la venta y cómo comprarlos

Así reapareció Omar Chávez tras ser internado por su padre Julio César Chávez en una clínica de rehabilitación

Este es el ganador que predice la IA para el duelo de ida entre Toluca y Monterrey en las semifinales de la Liga MX

Esta es la millonaria cantidad de dinero que pide Terence Crawford por volver a pelear contra Canelo Álvarez: “Si no los escuchan, no se dará”

Antonio Sancho aclara qué pasará con James Rodríguez y su posible acercamiento con Pumas para el Clausura 2026