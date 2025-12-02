Los errores más comunes al consumir frutos secos y que nos impiden obtener sus beneficios

Si se consumen de forma correcta los frutos secos pueden ser ideales para un snack saludable. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los frutos secos son semillas o frutos que poseen un bajo contenido de agua en su composición natural y que se consumen habitualmente en su forma entera, sin estar procesados o con un procesamiento mínimo.

Se caracterizan por ser alimentos energéticos y ricos en grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales.

Entre los frutos secos más comunes se encuentran las almendras, nueces, pistaches, nueces de la inda, cacahuates, por mencionar algunos.

Sin embargo, a pesar de poseer un elevado perfil nutricional con frecuencia pueden ser consumidos de manera equivocada, lo cual puede eliminar sus beneficios e incluso tener efectos perjudiciales en la salud, debido a que suelen ser elevados en calorías.

Es por eso que aquí te contamos cuáles suelen ser los errores que más comete la gente al consumirlos y que incluso pueden poner en riesgo su salud.

Los frutos secos se incorporan con frecuencia en la dieta por su valor nutricional y su aporte de micronutrientes como el magnesio, el potasio y la vitamina E. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los principales errores que cometemos al consumir frutos secos

Al consumir frutos secos, frecuentemente se cometen errores que reducen sus beneficios nutricionales. Algunos de los más comunes incluyen:

Elegir versiones saladas o azucaradas: Los frutos secos procesados con sal, azúcar, miel o chocolate aumentan el consumo de sodio y calorías, lo que puede afectar la salud metabólica.

Consumirlos fritos: Muchos frutos secos se venden fritos, lo que eleva la cantidad de grasas poco saludables y reduce la calidad nutricional.

Comer cantidades excesivas: A pesar de sus beneficios, los frutos secos son calóricos. Las porciones recomendadas suelen ser de 20 a 30 gramos diarios. Ingerir grandes cantidades puede favorecer el aumento de peso.

No variar las opciones: Limitarse a un solo tipo de fruto seco puede restringir la diversidad de nutrientes que aportan las diferentes variedades.

No masticar bien: Su textura puede llevar a no masticarlos completamente, lo que impide una adecuada digestión y aprovechamiento de sus nutrientes.

Confiar solo en los frutos secos para cubrir necesidades nutricionales: Aunque son una excelente fuente de minerales y grasas, deben consumirse como parte de una dieta variada, no como único alimento saludable.

Para maximizar los beneficios de los frutos secos, se recomienda consumirlos al natural, sin añadidos y respetando las porciones aconsejadas dentro de una alimentación equilibrada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios de incluir frutos secos en la alimentación

Si se consumen de forma correcta, tomando en cuenta los consejos anteriores, incorporar frutos secos en la alimentación puede aportar múltiples beneficios.

De acuerdo con la Asociación Americana del Corazón entre sus principales propiedades destacan las siguientes:

Aporte de grasas saludables: Los frutos secos contienen ácidos grasos insaturados, como el omega-3 y el omega-6, que favorecen la salud cardiovascular.

Fuente de proteínas y fibra: Su consumo contribuye a la sensación de saciedad y ayuda al buen funcionamiento digestivo.

Riqueza en vitaminas y minerales: Proveen nutrientes clave como vitamina E, magnesio, potasio, calcio y antioxidantes, esenciales para el metabolismo y la protección celular.

Reducción del riesgo cardiovascular: Diversas investigaciones han asociado un consumo regular de frutos secos con una menor incidencia de enfermedades del corazón y de colesterol elevado.

Mejor control metabólico: Incorporarlos a la dieta se ha vinculado con mejor regulación de la glucosa en sangre y un perfil lipídico más favorable.

Es bien sabido que su consumo aporta beneficios especiales a la salud del corazón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se recomienda elegir frutos secos al natural o tostados sin sal para aprovechar al máximo sus beneficios dentro de una dieta equilibrada.