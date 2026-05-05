América rompe el silencio sobre Israel Reyes y su supuesto fichaje con la Roma

Emmanuel Martínez / EMX imageStudio Sport

El nombre de Israel Reyes se colocó en el centro de la conversación durante las últimas horas tras versiones que lo vinculaban con un posible traspaso al futbol europeo, específicamente con la AS Roma.

Los reportes, difundidos por el periodista Gibrán Araige, señalaban que el defensor del América estaría cerca de dar el salto al extranjero.

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De acuerdo con estas versiones, el movimiento sería uno de los más importantes para un jugador mexicano en el mercado reciente, incluso asegurando que el zaguero ya se habría despedido de sus compañeros en Coapa e iniciado preparación para su adaptación en Italia.

Soccer Football - Liga MX - Club America v Toluca - Estadio Ciudad de Mexico, Mexico City, Mexico - April 18, 2026 Club America's Israel Reyes gestures REUTERS/Eloisa Sanchez

No obstante, la directiva azulcrema decidió intervenir ante la difusión de estas versiones. En entrevista con el medio Quinto Partido, el presidente deportivo Santiago Baños rechazó de forma categórica cualquier negociación en curso.

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“No, ojalá y sí, pero no; la verdad es que no sé de dónde sacan eso. En este club no ha habido una sola propuesta por Israel Reyes, ni del medio local ni del extranjero, ni por parte de su representante, de ningún país del mundo ni de México”, declaró el directivo, desmintiendo los rumores sobre una salida inminente.

Brian Rodríguez (10) e Israel Reyes (15) disputan el balón durante el partido amistoso entre las selecciones de México y Uruguay. Estadio TSM Corona, Torreón, México. 15 de noviembre de 2025. REUTERS/Henry Romero

Las palabras de Baños buscan poner fin a la especulación en un momento clave del torneo Liga MX, donde el equipo se encuentra en la fase decisiva del Clausura 2026. Además, negó que el futbolista haya realizado algún tipo de despedida o que exista un acuerdo para emigrar tras la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Desde su llegada en 2023, Reyes se ha consolidado como un elemento fundamental en el esquema del técnico André Jardine. Su desempeño ha sido clave en los logros recientes del club, incluyendo la obtención de títulos que marcaron una etapa destacada en la institución.

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Soccer Football - Liga MX - Club America v Monterrey - Estadio Ciudad de los Deportes, Mexico City, Mexico - February 7, 2026 Club America's Israel Reyes celebrates after the match REUTERS/Henry Romero

En cuanto a su rendimiento, el defensor acumula más de un centenar de partidos con la camiseta del América, además de contribuir en ofensiva con goles y asistencias. Su capacidad para desempeñarse tanto como central como lateral derecho le ha permitido convertirse en un jugador versátil dentro del sistema táctico.

A nivel internacional, también ha tenido participación constante con la selección nacional de México, donde ha sumado convocatorias desde su debut en 2021 y ha sido parte de conquistas en torneos regionales.

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Por ahora, la postura oficial del club es clara: no existe oferta alguna por el jugador. Mientras tanto, Reyes continúa enfocado en la recta final del campeonato, a la espera de que un eventual interés europeo se concrete en propuestas formales.