México

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

El poder y los contactos del capo habrían sido heredados tras el asesinato de alguien cercano

Guardar
Este sería el motivo de
Este sería el motivo de su inmersión en el narco. | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), se declaró culpable de narcotráfico y delincuencia organizada ante una corte estadounidense, sin embargo, surge la interrogante de por qué inició su recorrido en la estructura criminal liderada por su familia.

Joaquín, alias “El Güero”, nació en México y según reportes oficiales, formó parte de una nueva generación dentro del CDS.

“El Güero” es conocido como uno de “Los Chapitos”, un grupo de hermanos identificados por autoridades estadounidenses como figuras centrales en la estructura del cártel tras el arresto y extradición de su padre.

Las autoridades de Estados Unidos han señalado a Guzmán López por su implicación en el tráfico internacional de drogas, especialmente fentanilo, hacia territorio estadounidense.

El Departamento del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas (DEA) consideraron que fue uno de los líderes en la expansión y consolidación de las operaciones del cártel en los últimos años.

Cómo inició el recorrido de “El Güero” en el Cártel de Sinaloa

El entorno familiar marcó el punto de partida que llevó a Joaquín “El Güero” Guzmán López al mundo del narcotráfico. Tras la muerte de su hermano, Édgar Guzmán López, conocido como “El Moreno”, Joaquín heredó relaciones clave y estructuras de influencia que ya operaban en el tráfico de drogas.

Este traspaso de contactos y operaciones serían los motivos que habría empujado a “El Güero” a integrarse activamente en la estructura criminal.

Foto de El Güero, compartida
Foto de El Güero, compartida por el Departamento de Estado de EEUU. (Departamento de Estado de EEUU vía AP, Archivo)

Según reportes de agencias estadounidenses, este cambio de labores en el CDS no solo incluyó a Joaquín, sino que también integró al menor de “Los Chapitos”, Ovidio Guzmán López.

La transformación de “El Güero” en uno de los operadores más jóvenes del cártel constituye un caso ilustrativo de cómo los factores familiares intervienen en la configuración y perpetuación de las organizaciones criminales en México.

En conclusión, el surgimiento de Joaquín Guzmán López como figura relevante dentro de la organización criminal quedó vinculado al legado de su familia y la muerte de su hermano.

Muerte de Edgar Guzmán López, “El Moreno”

Édgar Guzmán López, “El Moreno”, fue asesinado el 8 de mayo de 2008, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

Según informes, se encontraba acompañado de sus primos César Ariel Loera y Arturo Meza Cázares cuando un grupo armado les disparó un aproximado de 500 balas. Los tres fallecieron en el lugar.

El contexto del ataque es claro, en ese entonces el estado vivía un conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Fotografía del día en que
Fotografía del día en que fue dañada la cruz en homenaje a Edgar Guzmán. (X/@LuisCardenasMx)

Existen dos versiones sobre el motivo del asesinato.

La primera hipótesis sobre la muerte de “El Moreno” señala que fue un ataque de los Beltrán que buscaba debilitar la estructura del CDS, sin embargo, otra versión indica que la agresión ocurrió por una confusión entre miembros del Cártel de Sinaloa que presuntamente lo atacaron pensando que eran contrarios.

Una de las leyendas tras la muerte de Edgar señala que “El Chapo” ordenó la compra de todas las rosas disponibles en Culiacán para el funeral de su hijo, por lo que la ciudad se quedó sin flores el Día de las Madres.

En el sitio del asesinato se colocó una cruz para recordar su muerte, la cual solía ser decorada en fechas significativas para la familia, hasta que en enero de 2025 fue dañada con explosivos.

Temas Relacionados

El GüeroEl Chapo GuzmánLos ChapitosCártel de SinaloaNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Ataque a balazos en la Plaza Arkana del Edomex deja un muerto y dos heridos

El atentado ocurrió al interior de una lavandería ubicada en el complejo comercial, las autoridades aún trabajan en la zona

Ataque a balazos en la

México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Más de 25 mil trabajadores mexicanos participaron en estancias temporales en diversas provincias canadienses como parte del PTAT en 2025

México y Canadá fortalecen cooperación

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

La intervención de la empresaria en un podcast, donde habló sobre el trabajo de los recién egresados, fue interpretada como una falta de empatía y generó reacciones adversas

Tunden a Karla Berman por

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

En el primer mes de 2026 será determinada la condena en contra del capo

Adelantan fecha para la sentencia

¿Qué necesito para recoger mi tarjeta del Bienestar y cobrar mi pago de diciembre?

Solicitantes deben asegurarse de que sus papeles estén en regla, sin tachaduras ni enmendaduras, para recibir el plástico

¿Qué necesito para recoger mi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Adelantan fecha para la sentencia

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

“Narcotraficante”: así se presentó Joaquín Guzmán López ante una jueza de EEUU durante su declaración de culpabilidad

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Karla Berman por

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

La canción más sonada en Apple México hoy

DEPORTES

Chicharito Hernández no renovaría con

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025