Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

Este sería el motivo de su inmersión en el narco. | Foto: Jovani Pérez - Infobae México

Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, exlíder del Cártel de Sinaloa (CDS), se declaró culpable de narcotráfico y delincuencia organizada ante una corte estadounidense, sin embargo, surge la interrogante de por qué inició su recorrido en la estructura criminal liderada por su familia.

Joaquín, alias “El Güero”, nació en México y según reportes oficiales, formó parte de una nueva generación dentro del CDS.

“El Güero” es conocido como uno de “Los Chapitos”, un grupo de hermanos identificados por autoridades estadounidenses como figuras centrales en la estructura del cártel tras el arresto y extradición de su padre.

Las autoridades de Estados Unidos han señalado a Guzmán López por su implicación en el tráfico internacional de drogas, especialmente fentanilo, hacia territorio estadounidense.

El Departamento del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas (DEA) consideraron que fue uno de los líderes en la expansión y consolidación de las operaciones del cártel en los últimos años.

Cómo inició el recorrido de “El Güero” en el Cártel de Sinaloa

El entorno familiar marcó el punto de partida que llevó a Joaquín “El Güero” Guzmán López al mundo del narcotráfico. Tras la muerte de su hermano, Édgar Guzmán López, conocido como “El Moreno”, Joaquín heredó relaciones clave y estructuras de influencia que ya operaban en el tráfico de drogas.

Este traspaso de contactos y operaciones serían los motivos que habría empujado a “El Güero” a integrarse activamente en la estructura criminal.

Foto de El Güero, compartida por el Departamento de Estado de EEUU. (Departamento de Estado de EEUU vía AP, Archivo)

Según reportes de agencias estadounidenses, este cambio de labores en el CDS no solo incluyó a Joaquín, sino que también integró al menor de “Los Chapitos”, Ovidio Guzmán López.

La transformación de “El Güero” en uno de los operadores más jóvenes del cártel constituye un caso ilustrativo de cómo los factores familiares intervienen en la configuración y perpetuación de las organizaciones criminales en México.

En conclusión, el surgimiento de Joaquín Guzmán López como figura relevante dentro de la organización criminal quedó vinculado al legado de su familia y la muerte de su hermano.

Muerte de Edgar Guzmán López, “El Moreno”

Édgar Guzmán López, “El Moreno”, fue asesinado el 8 de mayo de 2008, en el estacionamiento de un centro comercial ubicado en el Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán, Sinaloa.

Según informes, se encontraba acompañado de sus primos César Ariel Loera y Arturo Meza Cázares cuando un grupo armado les disparó un aproximado de 500 balas. Los tres fallecieron en el lugar.

El contexto del ataque es claro, en ese entonces el estado vivía un conflicto armado entre facciones del Cártel de Sinaloa y el Cártel de los Beltrán Leyva.

Fotografía del día en que fue dañada la cruz en homenaje a Edgar Guzmán. (X/@LuisCardenasMx)

Existen dos versiones sobre el motivo del asesinato.

La primera hipótesis sobre la muerte de “El Moreno” señala que fue un ataque de los Beltrán que buscaba debilitar la estructura del CDS, sin embargo, otra versión indica que la agresión ocurrió por una confusión entre miembros del Cártel de Sinaloa que presuntamente lo atacaron pensando que eran contrarios.

Una de las leyendas tras la muerte de Edgar señala que “El Chapo” ordenó la compra de todas las rosas disponibles en Culiacán para el funeral de su hijo, por lo que la ciudad se quedó sin flores el Día de las Madres.

En el sitio del asesinato se colocó una cruz para recordar su muerte, la cual solía ser decorada en fechas significativas para la familia, hasta que en enero de 2025 fue dañada con explosivos.