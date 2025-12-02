México

Asesinan a sicario y detienen a seis presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa durante enfrentamiento en BC

Los policías municipales solicitaron refuerzos tras el inicios del ataque armado; un agentes resultó lesionado en la rodilla

Los sujetos detenidos (SSC Playas
Un enfrentamiento entre civiles armados y agentes de seguridad en Baja California derivó en el arresto de seis sujetos además de que otro más fue neutralizado. Los sujetos implicados serían integrantes del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playas de Rosarito informó el 1 de diciembre que efectivos de la Policía Municipal acudieron al Rancho Álamo luego de un reporte que refería al presencia de entre cinco a siete sujetos armados en el sitio.

En inmediaciones del restaurante Edén y Rancho Don Pancho los agentes realizaron un recorrido para ubicar a los responsables. A unos 150 metros al interior del Rancho Álamo estaban los sospechosos, quienes trataron de escapar al notar la presencia de los uniformados.

Los sujetos huyeron hacia los límites del predio, aunque los policías los alcanzaron a la altura de la colonia Vista Horizonte, fue en dicho lugar que comenzaron los disparos en conta de los agentes, por lo que estos últimos repelieron la agresión, dando como resultado la muerte de uno de los sujetos.

Policías municipales repelieron el ataque
“Los hombres comenzaron a disparar en contra de los oficiales, quienes repelieron la agresión, resultando abatido uno de los hombres”, es parte del informe de la Secretaría de Seguridad local.

Durante el enfrentamiento uno de los uniformados fue lesionado por impacto de bala en la rodilla izquierda, sin que dicha herida ponga en riesgo su vida, su estado de salud es reportado como estable. No fue el único agente lesionado pues otro cuenta con una fractura en la mano izquierda, lo anterior como resultado de una caída.

Como resultado de las acciones, fueron detenidos Reynaldo “N”, de 43 años; Omar “N”, de 24 años; Maurilio “N”, de 18 años; Eulogio “N”, de 34 años; Christian “N”, de 26 años y Ramón “N”, de 20 años.

Los sujetos fueron capturados junto con seis armas largas, un par cortas y cinco cargadores. La imagen compartida por las autoridades muestra a los sujetos capturados junto con el armamento mencionado No hay datos sobre la identidad del sujeto neutralizado durante el enfrentamiento.

Los sujetos capturados (SSCBC)
Reportes del medio Milenio, compartidos por Said Betanzos, indican que las personas arrestadas serian integrantes del Cártel de Sinaloa, al parecer de la facción antes liderada por Ismael El Mayo Zambada.

La Secretaría de Seguridad de Baja California detalla que Christian “N” cuenta con antecedentes de varias detenciones por faltas administrativas realizadas por la Policía Municipal de Rosarito durante los años 2024 y 2025.

