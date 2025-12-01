Cocaína, marihuana, armas largas y cuatro detenidos: el saldo de una revisión en Las Coloradas de Culiacán

Los 4 detenidos presuntamente intentaron evadir las acciones de prevención de las autoridades. Crédito: SSP Sinaloa

Una acción coordinada de fuerzas federales y estatales resultó en la detención de cuatro civiles y el aseguramiento de armamento, droga y equipo táctico en la colonia Las Coloradas, ubicada en la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Según informes, las acciones fueron realizadas por elementos de la Guardia Nacional (GN) en coordinación con el Grupo Interinstitucional, integrado por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Estatal Preventiva (PEP) .

La detección y el aseguramiento presuntamente derivó de que los 4 detenidos intentaron evadir las acciones preventivas realizadas por autoridades.

En el lugar también se logró incautar un vehículo marca Kia, modelo Forte, en el cual viajaban los ahora detenidos.

Despliegue de seguridad y seguimiento

El operativo se activó durante labores de patrullaje en una zona identificada como vulnerable por la circulación de grupos armados y el trasiego de drogas, localizada en la colonia Las Coloradas en el municipio de Culiacán.

Según datos oficiales, efectivos de la Guardia Nacional observaron a los ocupantes de un vehículo KIA, línea Forte, que intentaron evadir la presencia policial.

La situación desencadenó un breve seguimiento en el que los agentes interceptaron la unidad y aseguraron tanto a los tripulantes como diversos objetos ilícitos.

Detenidos, armas y equipamiento táctico

Fuentes oficiales detallaron que en la intervención fueron aprehendidos cuatro hombres. Durante la inspección al vehículo y sus ocupantes, las fuerzas federales y estatales incautaron el siguiente arsenal y equipo táctico:

Los 4 detenidos presuntamente intentaron evadir las acciones de prevención de las autoridades. Crédito: SSP Sinaloa

1 carabina M4 calibre 5.56 x 45 mm

1 fusil AM15 multicalibre

2 fusiles AK47 calibre 7.62 x 39 mm

1 pistola calibre .45

10 cargadores abastecidos para AK-47

13 cargadores abastecidos para calibre 5.56 x 45 mm

3 cargadores desabastecidos para arma calibre 5.56 mm

1 cargador abastecido para pistola calibre .45 mm

4 chalecos con placas balísticas

El auto involucrado, marca KIA, modelo Forte, quedó asegurado junto con los otros objetos confiscados.

Droga incautada y destino de los implicados

Entre las evidencias, la autoridad reportó el decomiso de una bolsa de plástico que contenía 63 envoltorios de cocaína y 74 envoltorios de marihuana.

Todos los objetos, junto con los detenidos y el vehículo, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, que tiene bajo su cargo las investigaciones y la determinación del contenido específico de las sustancias aseguradas.

Hasta el momento no se ha informado sobre la posible relación de los detenidos con alguna célula delictiva.

Respuesta institucional y exhorto a la población

Las autoridades subrayaron, de acuerdo con el comunicado difundido, que la intervención responde al compromiso del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado de Sinaloa de proteger la seguridad y la integridad de la población local.

Además, exhortaron a la ciudadanía a reportar emergencias vía número 911 y realizar denuncias anónimas al 089, como parte de las medidas preventivas para pacificar la región.