México

Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

En el primer mes de 2026 será determinada la condena en contra del capo

Guardar
Zambada fue detenido en julio
Zambada fue detenido en julio de 2024 (Infobae México | Jovani Pérez)

La fecha para determinar la sentencia en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, fue adelantada.

Los hechos fueron dados a conocer el 1 de diciembre. La cita para la condena en contra del Mayo Zambada estaba programada para el 13 de enero de 2026.

Sin embargo, con las modificaciones recientes la nueva fecha es para un día antes, es decir, el 12 de enero a las 10:00 de la mañana en el horario de EEUU. Lo anterior según lo compartió el medio El Universal.

(Jesús A. Aviles/ Infobae México)
(Jesús A. Aviles/ Infobae México)

Será en la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, que será condenado el hombre que fundó, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, fundó el Cártel de Sinaloa.

Estará él resto de su vida en la cárcel: Pam Bondi

"El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas, morirá en una prisión de EEUU donde él pertenece. Su declaración nos lleva un paso más cerca de lograr nuestro objetivo de eliminar los cárteles de las drogas y las organizaciones criminales internacionales", fueron las declaraciones de Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, el 25 de agosto pasado.

En dicha ocasión, Ismael Zambada se declaró culpable de crear y dirigir el Cártel de Sinaloa. “Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, agregó el capo.

Ismael Zambada dijo que inició en actividades de drogas cuando tenía 19 años de edad, empezó con marihuana y luego pasó a vender cocaína.

Dibujo de la corte de
Dibujo de la corte de la aparición de Ismael "El Mayo" Zambada en una corte federal de Brooklyn (REUTERS/Jane Rosenberg)

Según lo expresado por Zambada, en el periodo comprendido entre 1980 y 2024, fue responsable de transportar y vender un millón 500 mil kilogramos de cocaína en territorio estadunidense, actividades que le representaron el pago de millones de dólares.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...

Temas Relacionados

Mayo ZambadaCártel de SinaloaEEUUNueva YorkNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Singapur abrirá su primera embajada en México en 2026

La presidenta Sheinbaum expresó su satisfacción ante el interés de empresas singapurenses por invertir en México

Singapur abrirá su primera embajada

Ataque a balazos en la Plaza Arkana del Edomex deja dos muertos y un herido

El atentado ocurrió al interior de una lavandería ubicada en el complejo comercial, las autoridades aún trabajan en la zona

Ataque a balazos en la

México y Canadá fortalecen cooperación en el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales

Más de 25 mil trabajadores mexicanos participaron en estancias temporales en diversas provincias canadienses como parte del PTAT en 2025

México y Canadá fortalecen cooperación

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

La intervención de la empresaria en un podcast, donde habló sobre el trabajo de los recién egresados, fue interpretada como una falta de empatía y generó reacciones adversas

Tunden a Karla Berman por

¿Qué necesito para recoger mi tarjeta del Bienestar y cobrar mi pago de diciembre?

Solicitantes deben asegurarse de que sus papeles estén en regla, sin tachaduras ni enmendaduras, para recibir el plástico

¿Qué necesito para recoger mi
MÁS NOTICIAS

NARCO

Este sería el motivo por

Este sería el motivo por el que Joaquín “El Güero” Guzmán habría entrado al mundo del narcotráfico

“Narcotraficante”: así se presentó Joaquín Guzmán López ante una jueza de EEUU durante su declaración de culpabilidad

Sacado por una ventana y con abrazaderas: así fue el secuestro del Mayo Zambada orquestado por Joaquín Guzmán López

Cuántos años podría permanecer en la cárcel “El Hijo del Chapo” y por qué su condena sería menor

Este fue el papel clave que jugó “El Güero”, Joaquín Guzmán López, dentro de la estructura de “Los Chapitos”

ENTRETENIMIENTO

Tunden a Karla Berman por

Tunden a Karla Berman por decir que jóvenes ‘deberían pagar por trabajar’ y así se defendió la tiburona de Shark Tank

Jean Gabriel Aguilera, hijo menor de Juan Gabriel, regresa a Ciudad Juárez y se lanza como cantante con cover del divo

Miss Universo Fátima Bosch regresa a Tabasco para saludar a sus paisanos: “La reina del Edén”

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de diciembre

La canción más sonada en Apple México hoy

DEPORTES

Chicharito Hernández no renovaría con

Chicharito Hernández no renovaría con Chivas; ¿Qué pasará con el histórico delantero?

Rommel Pacheco responde a Paola Espinosa tras acusarlo de un supuesto despojo de una casa en Mérida

Miguel Mejía Barón y Eduardo Saracho dejan Pumas; así lo confirmó la directiva

José Ramón Fernández arremete contra Chicharito Hernández tras partido vs Cruz Azul: “Era su momento de redención y falló”

Toluca buscará igualar a Chivas en títulos de Liga MX si conquista el Apertura 2025