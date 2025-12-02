Adelantan fecha para la sentencia de Ismael El Mayo Zambada en Brooklyn, Nueva York

Zambada fue detenido en julio de 2024 (Infobae México | Jovani Pérez)

La fecha para determinar la sentencia en contra de Ismael El Mayo Zambada, quien fuera líder del Cártel de Sinaloa, fue adelantada.

Los hechos fueron dados a conocer el 1 de diciembre. La cita para la condena en contra del Mayo Zambada estaba programada para el 13 de enero de 2026.

Sin embargo, con las modificaciones recientes la nueva fecha es para un día antes, es decir, el 12 de enero a las 10:00 de la mañana en el horario de EEUU. Lo anterior según lo compartió el medio El Universal.

(Jesús A. Aviles/ Infobae México)

Será en la Corte de Distrito de Brooklyn, Nueva York, que será condenado el hombre que fundó, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, fundó el Cártel de Sinaloa.

Estará él resto de su vida en la cárcel: Pam Bondi

"El Mayo pasará el resto de su vida tras las rejas, morirá en una prisión de EEUU donde él pertenece. Su declaración nos lleva un paso más cerca de lograr nuestro objetivo de eliminar los cárteles de las drogas y las organizaciones criminales internacionales", fueron las declaraciones de Pamela Bondi, fiscal general de EEUU, el 25 de agosto pasado.

En dicha ocasión, Ismael Zambada se declaró culpable de crear y dirigir el Cártel de Sinaloa. “Durante 50 años he dirigido una gran red criminal... Desde el principio y hasta el momento de mi captura he pagado sobornos a policías, militares y políticos en México”, agregó el capo.

Ismael Zambada dijo que inició en actividades de drogas cuando tenía 19 años de edad, empezó con marihuana y luego pasó a vender cocaína.

Dibujo de la corte de la aparición de Ismael "El Mayo" Zambada en una corte federal de Brooklyn (REUTERS/Jane Rosenberg)

Según lo expresado por Zambada, en el periodo comprendido entre 1980 y 2024, fue responsable de transportar y vender un millón 500 mil kilogramos de cocaína en territorio estadunidense, actividades que le representaron el pago de millones de dólares.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO...