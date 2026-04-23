Primer Simulacro Nacional 2026: qué mensaje recibirás en el celular

El ejercicio incluye la activación de altavoces en espacios públicos y la emisión de alertas masivas mediante el sistema nacional de notificaciones para teléfonos móviles. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La respuesta ciudadana ante emergencias sísmicas será puesta a prueba el próximo 6 de mayo, cuando México lleve a cabo el Primer Simulacro Nacional de 2026.

Este ejercicio busca involucrar a millones de personas en un proceso coordinado para fortalecer la capacidad de reacción ante situaciones críticas, en un país donde la actividad sísmica es frecuente y la memoria colectiva exige actuar con rapidez y organización.

La jornada, impulsada por la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se ha diseñado para que tanto instituciones públicas como privadas participen de manera simultánea.

El objetivo central es fomentar la cultura de la protección civil y afianzar los protocolos de evacuación y respuesta en todos los sectores de la sociedad.

La convocatoria oficial invita a la ciudadanía a registrar su casa o centro de trabajo en la plataforma digital habilitada para el evento.

Esta medida permite adaptar la hipótesis del simulacro a los riesgos específicos de cada ubicación, ya sea sismo, huracán, incendio u otra amenaza identificada.

El registro debe realizarse antes del 5 de mayo y la participación activa es vista como un acto de responsabilidad comunitaria.

La convocatoria oficial invita a la ciudadanía a registrar su casa o centro de trabajo en la plataforma digital habilitada para el evento. (Gobierno de México)

La fecha del simulacro no es fortuita: el 6 de mayo coincide con el aniversario del Sistema Nacional de Protección Civil, una institución dedicada a reducir la vulnerabilidad de la población, aumentar las capacidades de reacción y detectar los peligros potenciales que puedan afectar a cualquier sector del país.

El ejercicio está pensado para municipios de la Ciudad de México, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Michoacán, Morelos, Oaxaca y Puebla, aunque la invitación a participar es nacional.

¿Por qué se realiza el Primer Simulacro Nacional 2026?

El simulacro nacional tiene como principal objetivo fortalecer la cultura de protección civil y mejorar la capacidad de respuesta de la población ante desastres.

La realización de este tipo de ejercicios permite practicar la evacuación y los protocolos de seguridad, asegurando que todos sepan cómo actuar ante una emergencia real.

Durante el evento, las autoridades buscan medir la efectividad de los sistemas de alerta y la rapidez con la que la población puede movilizarse.

Además, se promueve la evaluación posterior del ejercicio para identificar aciertos y corregir fallas, un paso fundamental para la mejora continua de los protocolos.

La CNPC ha puesto a disposición del público guías prácticas para la elaboración de planes familiares y para la gestión de emergencias, además de líneas telefónicas de atención para resolver dudas y apoyar el registro de inmuebles.

Se activará la alerta sísmica en las 32 entidades federativas. Crédito: Cuartoscuro

El mensaje que recibirá tu celular durante el simulacro

A las 11:00 horas, tiempo del centro de México, la Coordinación Nacional de Protección Civil activará la alerta sísmica en las 32 entidades federativas.

En zonas con menor riesgo sísmico, el simulacro podrá adaptarse para contemplar otro tipo de emergencia, de acuerdo con las necesidades de cada región.

El ejercicio incluye la activación de altavoces en espacios públicos y la emisión de alertas masivas mediante el sistema nacional de notificaciones para teléfonos móviles.

Por primera vez, el simulacro utilizará de forma intensiva la tecnología de difusión por celdas.

Este sistema permite que la notificación oficial llegue directamente a un mayor número de dispositivos móviles, sin requerir saldo ni conexión a datos, pues emplea un canal de comunicación exclusivo para mensajes de emergencia. De este modo, el aviso se recibe de manera prioritaria y eficiente.

A la hora programada, los celulares compatibles emitirán una alerta sonora, vibrarán intensamente y mostrarán un mensaje automático en pantalla, diseñado para ser perceptible aunque el dispositivo esté en modo silencioso.

El texto que aparecerá será: “ESTO ES UN SIMULACRO – Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México – ESTO ES UN SIMULACRO”.

La alerta auditiva ha sido creada para distinguirse de otros tonos habituales y facilitar la reacción inmediata de los usuarios.

Las autoridades recomiendan mantener actualizado el sistema operativo del teléfono para garantizar la recepción del mensaje.

A la hora programada, los celulares compatibles emitirán una alerta sonora, vibrarán intensamente y mostrarán un mensaje automático en pantalla.

Recomendaciones para la ciudadanía y evaluación posterior

La CNPC sugiere a las familias y centros de trabajo que elaboren un plan de acción previo al simulacro. Se deben asignar roles, identificar rutas de evacuación, zonas de seguridad y puntos de reunión externos.

Es recomendable mantener a la mano directorios telefónicos, botiquines y documentos importantes.

Una vez finalizado el simulacro, el portal oficial de Protección Civil habilitará una sección donde los ciudadanos podrán reportar si la alerta llegó correctamente a sus celulares o si algún altavoz cercano no funcionó.

Esta retroalimentación permite a las autoridades detectar fallas y optimizar los sistemas de alerta, garantizando que en una emergencia real, la notificación llegue a tiempo y salve vidas.

La periodicidad de estos ejercicios también es destacada por las autoridades: realizar simulacros al menos tres veces al año y evaluar cada uno contribuye a consolidar una cultura de prevención sólida y a fortalecer la capacidad de respuesta social.

Innovación tecnológica y cobertura nacional

La implementación de la tecnología de difusión por celdas marca un avance en la protección civil, permitiendo que la alerta llegue a la mayor cantidad posible de personas en el menor tiempo.

Esto optimiza la coordinación de evacuaciones y agiliza los protocolos de emergencia en todo el país.

El gobierno federal reitera la importancia de la participación ciudadana en este tipo de ejercicios. Además de proteger a los individuos, la colaboración colectiva incrementa la seguridad de toda la comunidad.

El Primer Simulacro Nacional 2026 representa una oportunidad para probar, ajustar y fortalecer los mecanismos de alerta y evacuación en México.

La experiencia adquirida será clave para enfrentar de manera más eficiente los riesgos asociados a fenómenos naturales y otras emergencias, construyendo una sociedad más resiliente y preparada.