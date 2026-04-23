Chamoyada de sandía: receta baja en calorías, ideal para chicos y grandes

La chamoyada de sandía es la bebida granizada más refrescante y divertida para los días de calor.
Combina la dulzura natural de la sandía con el toque ácido, salado y picante del chamoy y el chile en polvo, creando un contraste que encanta a chicos y grandes.
Es fácil, económica y perfecta para reuniones, fiestas infantiles o simplemente para disfrutar en casa cuando el sol aprieta.
Este granizado mexicano es ideal porque la sandía hidrata y aporta mucha vitamina C, mientras que el chamoy y el chile despiertan el paladar. Puedes ajustar el nivel de picante y dulzor a tu gusto.
Receta de chamoyada de sandía
La base es sandía fresca licuada, jugo de limón, hielo, chamoy líquido y chile en polvo tipo Tajín. Se sirve en vaso grande, con chamoy y chile en las paredes para una experiencia completa.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 10 minutos
- Preparación activa: 10 minutos
Ingredientes
- 3 tazas de sandía fresca (sin semillas, en cubos)
- 1/4 taza de jugo de limón (aprox. 2-3 limones)
- 2-3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (opcional, según dulzor de la sandía)
- 2 tazas de hielo
- 3 cucharadas de chamoy líquido (más extra para decorar)
- 2 cucharaditas de chile en polvo (Tajín o similar)
- Rodajas de sandía y limón para decorar (opcional)
Cómo hacer chamoyada de sandía, paso a paso
- Colocar la sandía, jugo de limón, azúcar y hielo en la licuadora.
- Licuar hasta obtener una mezcla granizada y homogénea.
- Probar y ajustar dulzor o acidez si es necesario.
- En un vaso grande, poner un poco de chamoy líquido en el fondo y las paredes (puede girar el vaso para cubrir bien).
- Servir la granizada de sandía, decorar con más chamoy por encima y espolvorear chile en polvo.
- Decorar con rodajas de sandía y limón si querés, ¡y disfrutar bien fría!
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 vasos grandes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 60
- Grasas: 0 g
- Carbohidratos: 15 g
- Proteínas: 1 g
Valores aproximados; pueden variar según el tamaño de la porción y el endulzante.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Lo ideal es consumirla recién hecha para disfrutar el efecto granizado. Si se guarda en heladera, el hielo se derrite y pierde la textura, pero podés volver a licuar antes de servir.