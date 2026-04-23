Chamoyada de sandía: receta baja en calorías, ideal para chicos y grandes

Un vaso alto de chamoyada de sandía granizada, decorado con chamoy líquido, chile en polvo, trozos de sandía fresca y rodajas de limón, se exhibe sobre un fondo veraniego y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chamoyada de sandía es la bebida granizada más refrescante y divertida para los días de calor.

Combina la dulzura natural de la sandía con el toque ácido, salado y picante del chamoy y el chile en polvo, creando un contraste que encanta a chicos y grandes.

Es fácil, económica y perfecta para reuniones, fiestas infantiles o simplemente para disfrutar en casa cuando el sol aprieta.

Este granizado mexicano es ideal porque la sandía hidrata y aporta mucha vitamina C, mientras que el chamoy y el chile despiertan el paladar. Puedes ajustar el nivel de picante y dulzor a tu gusto.

Receta de chamoyada de sandía

La base es sandía fresca licuada, jugo de limón, hielo, chamoy líquido y chile en polvo tipo Tajín. Se sirve en vaso grande, con chamoy y chile en las paredes para una experiencia completa.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 10 minutos

Preparación activa: 10 minutos

Una refrescante chamoyada de sandía con textura granizada y colores vibrantes, decorada con trozos de fruta fresca y chamoy, resalta en un ambiente festivo y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

3 tazas de sandía fresca (sin semillas, en cubos) 1/4 taza de jugo de limón (aprox. 2-3 limones) 2-3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (opcional, según dulzor de la sandía) 2 tazas de hielo 3 cucharadas de chamoy líquido (más extra para decorar) 2 cucharaditas de chile en polvo (Tajín o similar) Rodajas de sandía y limón para decorar (opcional)

Cómo hacer chamoyada de sandía, paso a paso

Colocar la sandía, jugo de limón, azúcar y hielo en la licuadora. Licuar hasta obtener una mezcla granizada y homogénea. Probar y ajustar dulzor o acidez si es necesario. En un vaso grande, poner un poco de chamoy líquido en el fondo y las paredes (puede girar el vaso para cubrir bien). Servir la granizada de sandía, decorar con más chamoy por encima y espolvorear chile en polvo. Decorar con rodajas de sandía y limón si querés, ¡y disfrutar bien fría!

Dos chamoyadas de sandía con hielo, chamoy y chile, adornadas con sandía y lima, se muestran sobre un fondo fresco con frutas frescas alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 60

Grasas: 0 g

Carbohidratos: 15 g

Proteínas: 1 g

Valores aproximados; pueden variar según el tamaño de la porción y el endulzante.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirla recién hecha para disfrutar el efecto granizado. Si se guarda en heladera, el hielo se derrite y pierde la textura, pero podés volver a licuar antes de servir.