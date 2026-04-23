México

Chamoyada de sandía: receta baja en calorías, ideal para chicos y grandes

Te decimos cómo preparar esta deliciosa bebida

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Vaso alto con chamoyada de sandía granizada, decorado con chamoy y chile en polvo en el borde, trozos de sandía y rodajas de limón. Fondo borroso de colores.
Un vaso alto de chamoyada de sandía granizada, decorado con chamoy líquido, chile en polvo, trozos de sandía fresca y rodajas de limón, se exhibe sobre un fondo veraniego y colorido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La chamoyada de sandía es la bebida granizada más refrescante y divertida para los días de calor.

Combina la dulzura natural de la sandía con el toque ácido, salado y picante del chamoy y el chile en polvo, creando un contraste que encanta a chicos y grandes.

Es fácil, económica y perfecta para reuniones, fiestas infantiles o simplemente para disfrutar en casa cuando el sol aprieta.

Este granizado mexicano es ideal porque la sandía hidrata y aporta mucha vitamina C, mientras que el chamoy y el chile despiertan el paladar. Puedes ajustar el nivel de picante y dulzor a tu gusto.

Receta de chamoyada de sandía

La base es sandía fresca licuada, jugo de limón, hielo, chamoy líquido y chile en polvo tipo Tajín. Se sirve en vaso grande, con chamoy y chile en las paredes para una experiencia completa.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 10 minutos
  • Preparación activa: 10 minutos
Primer plano de una chamoyada de sandía granizada con una bola de nieve roja, trozos de sandía y un caramelo de tamarindo. El vaso tiene un borde escarchado con chile. Fondo festivo.
Una refrescante chamoyada de sandía con textura granizada y colores vibrantes, decorada con trozos de fruta fresca y chamoy, resalta en un ambiente festivo y luminoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes

  1. 3 tazas de sandía fresca (sin semillas, en cubos)
  2. 1/4 taza de jugo de limón (aprox. 2-3 limones)
  3. 2-3 cucharadas de azúcar, miel o stevia (opcional, según dulzor de la sandía)
  4. 2 tazas de hielo
  5. 3 cucharadas de chamoy líquido (más extra para decorar)
  6. 2 cucharaditas de chile en polvo (Tajín o similar)
  7. Rodajas de sandía y limón para decorar (opcional)

Cómo hacer chamoyada de sandía, paso a paso

  1. Colocar la sandía, jugo de limón, azúcar y hielo en la licuadora.
  2. Licuar hasta obtener una mezcla granizada y homogénea.
  3. Probar y ajustar dulzor o acidez si es necesario.
  4. En un vaso grande, poner un poco de chamoy líquido en el fondo y las paredes (puede girar el vaso para cubrir bien).
  5. Servir la granizada de sandía, decorar con más chamoy por encima y espolvorear chile en polvo.
  6. Decorar con rodajas de sandía y limón si querés, ¡y disfrutar bien fría!
Toma cenital de dos chamoyadas de sandía en vasos transparentes, con hielo, chamoy y chile en polvo. Adornadas con sandía y lima, frutas frescas alrededor.
Dos chamoyadas de sandía con hielo, chamoy y chile, adornadas con sandía y lima, se muestran sobre un fondo fresco con frutas frescas alrededor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 60
  • Grasas: 0 g
  • Carbohidratos: 15 g
  • Proteínas: 1 g

Valores aproximados; pueden variar según el tamaño de la porción y el endulzante.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Lo ideal es consumirla recién hecha para disfrutar el efecto granizado. Si se guarda en heladera, el hielo se derrite y pierde la textura, pero podés volver a licuar antes de servir.

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