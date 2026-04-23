México

Mousse de guayaba y yogur: postre bajo en grasas y rico en vitamina C

Te decimos la receta para que la prepares desde casa

Guardar
Mousse rosa pálido de guayaba sobre capa blanca de yogur en copa de vidrio transparente, decorado con hojas de menta, sobre mesa de madera clara con guayabas al fondo.
Un cremoso mousse aireado de guayaba y yogur se presenta en una copa transparente, decorado con hojas de menta fresca, evocando la frescura de un día veraniego. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El mousse puede ser mucho más que un postre clásico: el mousse de guayaba y yogur es aireado, tropical y con un equilibrio justo entre dulzor, acidez y frescura.

La guayaba, fruta típica mexicana, aporta vitamina C, fibra y un aroma inconfundible, mientras que el yogur suma proteína y una textura cremosa y ligera.

Este mousse es ideal para el verano, muy fácil de preparar y perfecto para quienes buscan un postre más saludable y bajo en grasas, sin perder sabor ni color.

Receta de mousse de guayaba y yogur

La base es pulpa de guayaba fresca (o congelada), yogur natural descremado y gelatina sin sabor. El resultado es un mousse aireado, suave y con ese perfume a fruta fresca que conquista a todos.

Toma cenital de dos copas con postre de guayaba rosa y capas blancas de yogur, decoradas con una rodaja de guayaba y ralladura de limón amarillo.
Dos copas con mousse aireado de guayaba y capas de yogur cremoso, adornadas con una rodaja de guayaba fresca y ralladura de limón, presentadas sobre una mesa de madera clara. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
  • Preparación activa: 15 minutos
  • Reposo en frío: 2 horas

Ingredientes

  1. 1 taza de pulpa de guayaba (aprox. 6-8 guayabas medianas o 200 g de pulpa)
  2. 200 g de yogur natural descremado
  3. 3-4 cucharadas de azúcar, miel o stevia (a gusto)
  4. 2 cucharadas de gelatina sin sabor (aprox. 16 g)
  5. 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
  6. 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  7. 2 claras de huevo (opcional, para un mousse más aireado)

Cómo hacer mousse de guayaba y yogur, paso a paso

  1. Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos.
  2. Pelar las guayabas, retirar semillas y procesar la pulpa hasta obtener un puré liso.
  3. Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta disolver (no debe hervir).
  4. En un bol, mezclar la pulpa de guayaba, el yogur, el azúcar y la vainilla. Integrar la gelatina líquida batiendo bien.
  5. (Opcional) Batir las claras a nieve e incorporar en forma envolvente a la mezcla, para un mousse más aireado.
  6. Volcar en copas individuales o un molde grande.
  7. Llevar a la heladera por 2 horas, hasta que tome textura firme y aireada.
  8. Servir frío, decorando con trozos de guayaba, hojas de menta o yogur extra.
La guayaba se convirtió en la fruta favorita de lo turistas chinos - crédito Dream Foods Caribe

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4-5 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 95
  • Grasas: 1 g
  • Carbohidratos: 17 g
  • Proteínas: 4 g

Estos valores son aproximados y pueden variar según la fruta y el endulzante utilizados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.

Temas Relacionados

MousseGuayabaYogurVitamina Cmexico-recetas

Más Noticias

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 23 de abril? Línea 6 del MB sin servicio

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este jueves en vivo minuto a minuto

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús CDMX hoy 23 de abril? Línea 6 del MB sin servicio

PAN exige comparecencia de Rocha Moya y de Marina del Pilar tras citatorio de Maru Campos al Senado

Los legisladores blanquiazules exigieron incluir a Sinaloa y Baja California en el análisis por operativo en Chihuahua con agentes de Estados Unidos

PAN exige comparecencia de Rocha Moya y de Marina del Pilar tras citatorio de Maru Campos al Senado

Liga MX: así va la tabla general y de goleo previo a la Jornada 17 del Clausura 2026

La Liga MX entra en su recta final

Liga MX: así va la tabla general y de goleo previo a la Jornada 17 del Clausura 2026

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 22 de abril

Ya sea en la modalidad clásica o de las tres, consulta las cifras obtenidas este día y descubre si la suerte estuvo de tu lado

Lotería Nacional: resultados del Chispazo de este 22 de abril

Esto es todo lo que se debe saber sobre el parásito que come carne viva detectado cerca de Estados Unidos

Autoridades sanitarias reforzaron la vigilancia en la frontera tras el hallazgo en el norte de México, con medidas dirigidas al sector pecuario y la fauna silvestre

Esto es todo lo que se debe saber sobre el parásito que come carne viva detectado cerca de Estados Unidos
MÁS NOTICIAS

NARCO

PAN exige comparecencia de Rocha Moya y de Marina del Pilar tras citatorio de Maru Campos al Senado

PAN exige comparecencia de Rocha Moya y de Marina del Pilar tras citatorio de Maru Campos al Senado

Con un lanzagranadas y más de 30 fusiles ocultos en un vehículo: así intentó una mujer estadounidense ingresar armas a México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 23 de abril: operativo en sierra de Sinaloa y Durango no logra captura de “El Guano”, hermano de “El Chapo”

De “El Guano” a “El Mudo”: quiénes son los hermanos de “El Chapo” Guzmán y qué ha pasado con ellos

Operación Restitución en Edomex: se han devuelto más de mil inmuebles a propietarios legítimos

ENTRETENIMIENTO

Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

Dagna Mata afirma que el equipo de Christian Nodal sabía de su parecido con Cazzu: “No hubo casting”

Sin Ángela Aguilar, Christian Nodal reaparece en la Feria de San Marcos en Aguascalientes

¿Kunno estaría enamorado de Leonardo Aguilar? Javier Ceriani destapó versiones sobre un supuesto coqueteo

Martín Ricca llama a la paz tras el ataque armado en Teotihuacán

Aseguran que Ángela Aguilar habría usado escándalos con Christian Nodal para limpiar su imagen

DEPORTES

¿Quién es Joel Huiqui? El director técnico interino que toma a Cruz Azul rumbo a la Liguilla del Clausura 2026

¿Quién es Joel Huiqui? El director técnico interino que toma a Cruz Azul rumbo a la Liguilla del Clausura 2026

Liga MX: así va la tabla general y de goleo previo a la Jornada 17 del Clausura 2026

Sergio Bueno, DT Mazatlán ruega que no desaparezca el equipo: “Ojalá que ocurra un milagro”

Salinas Pliego se despide de Mazatlán con emotivo mensaje y explica por qué se deshizo del club

Marcel Ruíz se perdería el resto del Clausura 2026 por este motivo