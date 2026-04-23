Mousse de guayaba y yogur: postre bajo en grasas y rico en vitamina C

El mousse puede ser mucho más que un postre clásico: el mousse de guayaba y yogur es aireado, tropical y con un equilibrio justo entre dulzor, acidez y frescura.
La guayaba, fruta típica mexicana, aporta vitamina C, fibra y un aroma inconfundible, mientras que el yogur suma proteína y una textura cremosa y ligera.
Este mousse es ideal para el verano, muy fácil de preparar y perfecto para quienes buscan un postre más saludable y bajo en grasas, sin perder sabor ni color.
Receta de mousse de guayaba y yogur
La base es pulpa de guayaba fresca (o congelada), yogur natural descremado y gelatina sin sabor. El resultado es un mousse aireado, suave y con ese perfume a fruta fresca que conquista a todos.
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 2 horas y 15 minutos
- Preparación activa: 15 minutos
- Reposo en frío: 2 horas
Ingredientes
- 1 taza de pulpa de guayaba (aprox. 6-8 guayabas medianas o 200 g de pulpa)
- 200 g de yogur natural descremado
- 3-4 cucharadas de azúcar, miel o stevia (a gusto)
- 2 cucharadas de gelatina sin sabor (aprox. 16 g)
- 1/4 taza de agua fría (para hidratar la gelatina)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 2 claras de huevo (opcional, para un mousse más aireado)
Cómo hacer mousse de guayaba y yogur, paso a paso
- Hidratar la gelatina en el agua fría y dejar reposar 5 minutos.
- Pelar las guayabas, retirar semillas y procesar la pulpa hasta obtener un puré liso.
- Calentar la gelatina hidratada en microondas o a baño María hasta disolver (no debe hervir).
- En un bol, mezclar la pulpa de guayaba, el yogur, el azúcar y la vainilla. Integrar la gelatina líquida batiendo bien.
- (Opcional) Batir las claras a nieve e incorporar en forma envolvente a la mezcla, para un mousse más aireado.
- Volcar en copas individuales o un molde grande.
- Llevar a la heladera por 2 horas, hasta que tome textura firme y aireada.
- Servir frío, decorando con trozos de guayaba, hojas de menta o yogur extra.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 4-5 porciones individuales.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 95
- Grasas: 1 g
- Carbohidratos: 17 g
- Proteínas: 4 g
Estos valores son aproximados y pueden variar según la fruta y el endulzante utilizados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 3 días en recipiente tapado.