Senadores definirán a los 10 aspirantes para la FGR, tras salida de Gertz Manero

Alejandro Gertz se retiró para ser Embajador de México en un país amigo por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo Crédito: Senado de la República

Tras el retiro de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR) la Cámara de Senadores elegirá a 10 aspirantes para designar a la siguiente persona que ocupará el cargo.

A través de su cuenta oficial de ‘X’, Laura Itzel Castillo Juárez, presidenta del Senado explicó que seleccionaran a los candidatos que cumplan con las características, en un plazo de alrededor de 20 días, según la Constitución.

“La lista de estas 10 personas la enviamos a la Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo” explicó Castillo.

Posteriormente, la jefa del Ejecutivo tendrá que reducir la lista a tres postulantes, “y de estas tres personas seleccionadas se van a llevar a cabo comparecencias y se determinará quién será la propuesta para que ocupe esta titularidad”, misma que es ocupado de manera provisional por Ernestina Godoy.

¿Qué se necesita para ser titular de la FGR?

FGR. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

Para ser Fiscal General, la Constitución exige que la persona aspirante cumpla con los siguientes requisitos:

Sea mexicana por nacimiento y esté en pleno ejercicio de sus derechos.

Tenga al menos 35 años cumplidos al momento de la designación.

Cuente con título profesional en Derecho con 10 años de antigüedad mínima.

Goce de buena reputación y no haya sido condenada por delito doloso.

Acredite experiencia, honorabilidad y trayectoria en procuración de justicia o en el ámbito jurídico.

Con este proceso, el sistema constitucional busca garantizar que la FGR mantenga su autonomía y continuidad operativa, y que su titular sea designado bajo criterios de capacidad, transparencia y consenso legislativo.

Gertz su salida de la FGR

Alejandro Gertz Manero se retiró para ser Embajador de México en un país amigo por invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, según informó en una carta entregada a la Cámara de Senadores.

“Solicito a usted —Lizeth Sánchez García, secretaria de la Mesa Directiva en el Senado— tenga el bien de informar lo anterior al Pleno del Senado de la República; a efecto de que, si así lo estimara conveniente el órgano legislativo, se dé inicio al proceso para la ratificación de mi nombramiento, con base en lo dispuesto a la Constitución Política de los Estados Unnidos y las leyes en materia", escribió Gertz.

Documento de la designación de Gertz Manero sobre Godoy antes de presentar su renuncia. (X/@Juan_OrtizMX)

Con 74 votos a favor y 22 en contra, el Senado de la República aceptó y aprobó el retiro de Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República. De manera interina, el ex fiscal asignó a Ernestina Godoy Ramos.