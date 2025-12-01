México

Salario mínimo 2026 y jornada laboral de 40 horas, ¿Cuáles son las propuestas? 

El gobierno federal busca un acuerdo para mejorar las condiciones laborales y económicas de los trabajadores en México

Se esperaba que el anuncio oficial sobre la reducción de la jornada laboral y el aumento del salario mínimo se llevara a cabo el 1 de diciembre. - (Presidencia)

Aunque se esperaba que este 1 de diciembre se presentara la información oficial sobre el aumento del salario mínimo y la reducción de la jornada laboral para 2026, el gobierno federal no realizó el anuncio. Aún así, se conoce que la propuesta busca disminuir la jornada laboral semanal de 48 a 40 horas. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que trabajan en este tema distintos sectores para lograr un acuerdo.

Durante su gira por el estado de Tabasco, la presidenta Sheinbaum comentó que los aumentos salariales hechos por su gobierno no han causado inflación, por lo que este ha aumentado hasta un 125% en los diferentes periodos.

La presidenta Sheinbaum ya había señalado que el objetivo es construir un consenso entre el sector empresarial, los empleadores y los trabajadores. Bajo este contexto, la intención es que cualquier modificación se realice de manera ordenada y con respaldo de todas las partes involucradas.

El interés público por este tema ha crecido, ya que ambas medidas tendrán efectos directos en la vida laboral y económica de millones de familias. La demanda social apunta a recibir información clara y una resolución pronta debido al impacto potencial en salarios, condiciones de trabajo y bienestar general.

Avances económicos y postura del gobierno

Un avance económico que traerá beneficios a las familias mexicanas - (VisualesIA)

En un evento realizado en Playa del Carmen, Quintana Roo, la presidenta afirmó que la inflación se encuentra controlada y reiteró que continuará el incremento al salario mínimo, compromiso que asume desde el inicio de su administración.

También destacó que, según los datos que presentó, este año se obtuvieron niveles récord de inversión extranjera y creación de empleo en el país.

La mandataria federal ha expresado en distintas ocasiones que su intención es presentar formalmente la propuesta antes de que concluya el año. El objetivo es que pueda entrar a revisión y discusión desde el inicio del próximo periodo, con meta a aplicarse en el año 2026.

Rangos de aumento y expectativas para el 2026

Un acuerdo que involucra a las empresas, gobierno y trabajadores - (VisualesIA)

De acuerdo con el periódico El Economista, las estimaciones sobre el posible incremento al salario mínimo se ubican entre el 11% y el 30.6%, siendo este último por el sector trabajador. Estas cifras representan las distintas posturas que convergen en la negociación.

El medio de economía y negocios mexicano también estima que “fuentes consultadas con conocimiento del proceso prevén que se trabaje sobre un alza de 12 por ciento”. Estas proyecciones marcan el tono de una discusión previa al acuerdo.

La decisión final dependerá de las partes involucradas, ya que son quienes evalúan tanto el beneficio para los trabajadores como la capacidad económica de los empleadores para asumir los cambios. El reto es poder crear un equilibrio para obtener una mejora salarial con una estabilidad laboral y la visibilidad de las empresas.

