Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de 9 detenidos tras enfrentamiento en El Sauz

Los sujetos capturados (FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que, aunque respeta la resolución de un juez de control con la cual la detención de nueve personas en El Sauz fue calificada como no legal, presentará una apelación.

El 29 de noviembre la Fiscalía de Chihuahua compartió un informe sobre la audiencia de control realizada el 28 de noviembre en la cual fueron imputados Alejandro E. L,, Jesús Armando M. C., Anthony Agustín I. H., Jesús Rodrigo B. M., Jorge Luis R. A., Edgar Gael C., M., Jesús Uriel C. G., Jesús M. H. y Luis Hilario G. A.,

Dichas personas fueron acusadas de los delitos de posesión de armas de fuego, posesión simple de narcóticos, posesión de vehículo con reporte de robo y tentativa de homicidio.

Cabe recordar que en total fueron detenidas 10 personas, entre ellas un menor de edad, en el caso de este último sí fue determinada como legal su detención.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes 28 de noviembre. Foto: SSP de Chihuahua

“De manera paralela, un Juez de Control en Materia de Adolescentes, sí calificó de legal la detención del menor de iniciales P.SH., detenido en los mismos hechos, en audiencia celebrada en los mismos términos, esto es, con la misma información que se le brindo al otro Juez”, es parte de lo informado por la Fiscalía de Chihuahua.

Cabe recordar que el 26 de noviembre fueron detenidas una decena de personas en flagrancia por violación a la ley de armas de fuego, delitos contra la salud, tentativa de homicidio y daños.

El el Grupo de Proyectos Especiales, en coordinación con el Ejército, fue el encargado de realizar los arrestos de las personas que llevaban ocho armas de fuego (cinco largas y tres cortas), tres vehículos, una motocicleta y envoltorios con mariguana.

Los agentes incautaron 66 bolsas chicas y cuatro grandes de la droga mencionada, además de una bolsa de plástico con la leyenda “Cottonelle” y en la que había 31 envoltorios con la sustancia mencionada, adicionalmente, fueron aseguradas dos bolsas con marihuana.

Dichos indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los vehículos: un Renault Clío dorado con placas de Chihuahua, un BMW color plata también con placas de Chihuahua, así como un Dodge, línea TRX gris con placas de Durango. También fue asegurada una motocicleta blanca Husqvarna con reporte de robo.

Tras la detención de los sujetos, reportes del medio El Sol de México informó que los capturados llevaban chalecos alusivos al Cártel de Sinaloa.