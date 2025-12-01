México

Fiscalía de Chihuahua apelará liberación de 9 detenidos tras enfrentamiento en El Sauz

Por los mismos hechos un juez determinó como legal la detención de un menor de edad

Guardar
Los sujetos capturados (FGE Chihuahua)
Los sujetos capturados (FGE Chihuahua)

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que, aunque respeta la resolución de un juez de control con la cual la detención de nueve personas en El Sauz fue calificada como no legal, presentará una apelación.

El 29 de noviembre la Fiscalía de Chihuahua compartió un informe sobre la audiencia de control realizada el 28 de noviembre en la cual fueron imputados Alejandro E. L,, Jesús Armando M. C., Anthony Agustín I. H., Jesús Rodrigo B. M., Jorge Luis R. A., Edgar Gael C., M., Jesús Uriel C. G., Jesús M. H. y Luis Hilario G. A.,

Dichas personas fueron acusadas de los delitos de posesión de armas de fuego, posesión simple de narcóticos, posesión de vehículo con reporte de robo y tentativa de homicidio.

Cabe recordar que en total fueron detenidas 10 personas, entre ellas un menor de edad, en el caso de este último sí fue determinada como legal su detención.

Los hechos ocurrieron durante la
Los hechos ocurrieron durante la mañana de este martes 28 de noviembre. Foto: SSP de Chihuahua

“De manera paralela, un Juez de Control en Materia de Adolescentes, sí calificó de legal la detención del menor de iniciales P.SH., detenido en los mismos hechos, en audiencia celebrada en los mismos términos, esto es, con la misma información que se le brindo al otro Juez”, es parte de lo informado por la Fiscalía de Chihuahua.

Cabe recordar que el 26 de noviembre fueron detenidas una decena de personas en flagrancia por violación a la ley de armas de fuego, delitos contra la salud, tentativa de homicidio y daños.

El el Grupo de Proyectos Especiales, en coordinación con el Ejército, fue el encargado de realizar los arrestos de las personas que llevaban ocho armas de fuego (cinco largas y tres cortas), tres vehículos, una motocicleta y envoltorios con mariguana.

Los agentes incautaron 66 bolsas chicas y cuatro grandes de la droga mencionada, además de una bolsa de plástico con la leyenda “Cottonelle” y en la que había 31 envoltorios con la sustancia mencionada, adicionalmente, fueron aseguradas dos bolsas con marihuana.

Dichos indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con los vehículos: un Renault Clío dorado con placas de Chihuahua, un BMW color plata también con placas de Chihuahua, así como un Dodge, línea TRX gris con placas de Durango. También fue asegurada una motocicleta blanca Husqvarna con reporte de robo.

Tras la detención de los sujetos, reportes del medio El Sol de México informó que los capturados llevaban chalecos alusivos al Cártel de Sinaloa.

Temas Relacionados

ChihuahuaEl SauzNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 en vivo: termina el primer tiempo

Con un marcador de 1 - 2, el Rebaño se acerca a la siguiente ronda del campeonato

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cómo lavar mi cabello con aloe vera para eliminar el exceso de grasa, aliviar irritaciones y fortalecer la raíz

Pocas personas saben que este ingrediente brinda numerosos beneficios para la salud de tu pelo

Cómo lavar mi cabello con

AMLO confirma viajes discretos a CDMX para visitar a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller durante su retiro

El expresidente ha visitado la Ciudad de México de manera discreta solo por razones familiares

AMLO confirma viajes discretos a

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”

la expectativa mundial crece ante la posibilidad de un combate que podría redefinir la historia reciente del boxeo

Revelan qué pasará con Canelo

¿Con qué frecuencia debería cambiar mi rutina de ejercicio para evitar estancamiento en el progreso?

Evitar el estado de meseta es vital para alcanzar los objetivos establecidos y mantener los beneficios del ejercicio

¿Con qué frecuencia debería cambiar
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cocaína, marihuana, armas largas y

Cocaína, marihuana, armas largas y cuatro detenidos: el saldo de una revisión en Las Coloradas de Culiacán

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Procesan a “El Mane”, presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco

Fue vinculado a proceso “El Pelón”, presunto miembro del CJNG y reclutador de los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo

Tras operativo federal, abaten a presunto agresor de la PDI en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Yadhira Carrillo le dice no

Yadhira Carrillo le dice no a convertirse en un personaje de ‘Quién es la máscara’ por esta razón

Sylvia Pasquel comparte su última foto junto a Silvia Pinal a un año de la muerte de la diva: “Te extraño cada día más”

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

El último post de Raquel Escalante, Miss de belleza y conductora de TV Azteca fallecida a los 28 años: “He vivido dolor”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de noviembre

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 en vivo: termina el primer tiempo

Revelan qué pasará con Canelo Álvarez en 2026 tras perder contra Terence Crawford: “No tiene a dónde ir”

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Rafael Villagómez conquista el tercer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en F2

Chucky Lozano anota gol pero no puede evitar la eliminación de su equipo en la MLS