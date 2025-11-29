México

Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

José “V” y Francisco “P” son señalados por su presunta participación en el delito contra la salud

Guardar
Los sujetos transportaban la droga
Los sujetos transportaban la droga en paquetes con cinta canela. Foto: FGR

José “V” y Francisco “P” fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos con más de 70 mil pastillas de fentanilo cuando se trasladaban a bordo de un autobús de pasajeros hacia el estado de Chihuahua.

Ambos son acusados por su presunta responsabilidad en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez determinó que existían elementos de prueba suficientes, expuestos por el Ministerio Público Federal, para continuar el procedimiento judicial y concedió un plazo de un mes destinado a la investigación complementaria, así como su vinculación a proceso.

Así fue su detención

Los dos hombres fueron localizados
Los dos hombres fueron localizados a bordo de un autobús de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto José “V” como Francisco “P” fueron detenidos durante un operativo que involucró a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que los sujetos fueron interceptados mientras viajaban en un autobús de pasajeros con rumbo a Ciudad Juárez.

Durante una revisión llevada a cabo por los agentes se logró ubicar 8 paquetes envueltos con cinta canela, dentro de los cuales se encontraron 8 kilogramos de fentanilo, los cuales contenían un total de 73 mil pastillas.

Ambos hombres permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Sentencian a 2 sujetos detenidos con más de 50 mil pastillas de fentanilo

Los dos hombres sentenciados transportaban
Los dos hombres sentenciados transportaban el fentanilo escondido en un vehículo. Crédito: X - @FGRMexico

Jorge “O” y Rafael “C” fueron sentenciados a 4 años, 11 meses y 29 días de prisión en el Centro de Reinserción Social de La Mesa, en Tijuana, Baja California, luego de confirmarse su responsabilidad en el delito de posesión de fentanilo con fines de comercio.

La resolución judicial llegó tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público de la Federación ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Tijuana, quien optó por un procedimiento abreviado dada la evidencia reunida.

El caso se originó en octubre de 2024 cuando elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California detuvieron a los hoy sentenciados cuando se trasladaban a bordo de un vehículo particular en la ciudad de Tijuana.

Al realizar una revisión al interior del automóvil, los efectivos policiales hallaron una bolsa de plástico en el asiento trasero que contenía 10 paquetes con un total de 53 mil 570 tabletas de fentanilo.

La droga era escondida al
La droga era escondida al interior de un auto para ser transportada. (FGR)

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, consideró probada la responsabilidad de Jorge “O” y Rafael “C” por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, en función del aseguramiento tanto de la droga como del vehículo en que se transportaba.

La condena deberá cumplirse en el centro penitenciario mencionado, según resolvió el órgano judicial encargado del caso.

Temas Relacionados

FentaniloChihuahuaAutobúsDos hombres detenidosNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Las 10 películas que arrasan en Prime Video México este fin de semana

En la actualidad, Prime Video y sus competidoras ofrecen un amplio catálogo de producciones, lo que hace que la elección de qué películas ver sea el nuevo dilema

Las 10 películas que arrasan

Dan seguimiento a Plan de Acción México-Canadá firmado por Claudia Sheinbaum y Mark Carney

Una mayor colaboración fue acordada en septiembre tras la visita del primer ministro canadiense

Dan seguimiento a Plan de

31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

El famoso noticiero de títeres sorprende a sus seguidores mexicanos con una adaptación teatral inspirada en su película navideña

31 Minutos presenta espectáculo navideño

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

El análisis proyecta un triunfo ajustado para los celestes en la vuelta de cuartos de final, con una ligera ventaja por la localía y su posición en la tabla

La IA predice al ganador

PAN no teme llegada de Ernestina Godoy a la FGR: “Terror no le tenemos a nadie”

Los panistas acusaron que de llegar un titular a la Fiscalía tendría que ejercer con autonomía

PAN no teme llegada de
MÁS NOTICIAS

NARCO

“El Güero”, hijo del Chapo

“El Güero”, hijo del Chapo Guzmán, se declarará culpable en Chicago, Illinois

Fraude en el sector salud de CDMX: así operaba la red que “vendía” plazas laborales a sus víctimas

Dos adolescentes disparan contra policía municipal y son detenidos en Villa de Álvarez, Colima

Con pacas de ropa: así habría traficado armas la red de Raúl Rocha

¿Quién es José Manuel “N”? Exsecretario de Seguridad de Uruapan, señalado en el caso de Carlos Manzo

ENTRETENIMIENTO

Las 10 películas que arrasan

Las 10 películas que arrasan en Prime Video México este fin de semana

31 Minutos presenta espectáculo navideño en el Edomex: fechas, sede y precios de los boletos

Edgar Vivar recuerda a Roberto Gómez Bolaños “Chespirito” a más de una década de su muerte

Confirman segunda fecha para J Balvin en el Palacio de los Deportes de CDMX: preventa, venta y precios de boletos

Conoce la nueva película navideña que arrasa en Netflix México este fin de semana

DEPORTES

La IA predice al ganador

La IA predice al ganador de la vuelta entre Cruz Azul y Chivas

Luto en la Liga MX: fallece Emilio Canales, hijo de exjugador histórico del Club León

Katia Itzel García hace historia y se convierte en la primera mujer en pitar una liguilla

¿Dónde comprar el nuevo jersey exclusivo de Cruz Azul para la Copa Intercontinental, que contará con piezas limitadas?

América vs Rayados: aficionados explotan por árbitro asignado para el partido de vuelta de los Cuartos de Final