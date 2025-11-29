Procesan a dos hombres que transportaban más de 70 mil pastillas de fentanilo en un autobús de pasajeros en Chihuahua

Los sujetos transportaban la droga en paquetes con cinta canela. Foto: FGR

José “V” y Francisco “P” fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos con más de 70 mil pastillas de fentanilo cuando se trasladaban a bordo de un autobús de pasajeros hacia el estado de Chihuahua.

Ambos son acusados por su presunta responsabilidad en el delito de contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que el Juez determinó que existían elementos de prueba suficientes, expuestos por el Ministerio Público Federal, para continuar el procedimiento judicial y concedió un plazo de un mes destinado a la investigación complementaria, así como su vinculación a proceso.

Así fue su detención

Los dos hombres fueron localizados a bordo de un autobús de pasajeros. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tanto José “V” como Francisco “P” fueron detenidos durante un operativo que involucró a la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en el que los sujetos fueron interceptados mientras viajaban en un autobús de pasajeros con rumbo a Ciudad Juárez.

Durante una revisión llevada a cabo por los agentes se logró ubicar 8 paquetes envueltos con cinta canela, dentro de los cuales se encontraron 8 kilogramos de fentanilo, los cuales contenían un total de 73 mil pastillas.

Ambos hombres permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa.

Sentencian a 2 sujetos detenidos con más de 50 mil pastillas de fentanilo

Los dos hombres sentenciados transportaban el fentanilo escondido en un vehículo. Crédito: X - @FGRMexico

Jorge “O” y Rafael “C” fueron sentenciados a 4 años, 11 meses y 29 días de prisión en el Centro de Reinserción Social de La Mesa, en Tijuana, Baja California, luego de confirmarse su responsabilidad en el delito de posesión de fentanilo con fines de comercio.

La resolución judicial llegó tras la presentación de pruebas por parte del Ministerio Público de la Federación ante el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en Tijuana, quien optó por un procedimiento abreviado dada la evidencia reunida.

El caso se originó en octubre de 2024 cuando elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California detuvieron a los hoy sentenciados cuando se trasladaban a bordo de un vehículo particular en la ciudad de Tijuana.

Al realizar una revisión al interior del automóvil, los efectivos policiales hallaron una bolsa de plástico en el asiento trasero que contenía 10 paquetes con un total de 53 mil 570 tabletas de fentanilo.

La droga era escondida al interior de un auto para ser transportada. (FGR)

La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, consideró probada la responsabilidad de Jorge “O” y Rafael “C” por delitos contra la salud en su modalidad de posesión con fines de comercio, en función del aseguramiento tanto de la droga como del vehículo en que se transportaba.

La condena deberá cumplirse en el centro penitenciario mencionado, según resolvió el órgano judicial encargado del caso.