Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

Depresión Sonora anuncia concierto en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México para presentar su nuevo álbum de post punk y new wave (Ocesa)

El próximo año, Depresión Sonora llevará su propuesta de post punk y new wave al emblemático Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde presentará su más reciente trabajo discográfico.

El concierto, programado para el 23 de abril de 2026, promete sumergir al público en una atmósfera de claroscuros y baile, bajo la consigna que da título al álbum: “Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos)”.

La génesis de este nuevo material se remonta a una reflexión personal de Marcos Crespo, el creador del proyecto, quien compartió el origen de la frase que da nombre al disco:

“Hace años que ronda por mi cabeza la frase ‘Los Perros no Entienden Internet’. La apunté en la pizarra que tenía en mi cuarto cuando todavía vivía con mi madre. No ha sido hasta ahora, dando forma al disco, que he conseguido descifrar lo que realmente significaba”.

El show de Depresión Sonora en abril de 2026 promete una experiencia inmersiva inspirada en su disco 'Los Perros No Entienden Internet' (Ocesa)

Este álbum, inspirado en Lucas, la mascota de Crespo, se presenta como una confesión sobre el proceso de aprender a vivir desde la honestidad, explorando la complejidad emocional de la juventud.

El impacto de Depresión Sonora en la escena alternativa se consolidó en 2020, cuando el lanzamiento de su EP homónimo marcó un punto de inflexión. Temas como “Ya No Hay Verano” y “Hasta Que Llegue la Muerte” se convirtieron en referentes de su repertorio, destacando especialmente el estribillo de la primera:

“Vienen y van, vienen y van, todas las personas, vienen y van”, que alcanzó una notable difusión en redes sociales y superó los 60 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Originario de Vallecas, Crespo ha construido un proyecto que canaliza las inquietudes de los veinteañeros de extrarradio, abordando las turbulencias emocionales propias de esa etapa vital.

Marcos Crespo revela que la frase que da título al álbum nació de una reflexión personal y de su convivencia con su mascota Lucas (IG)

Su música, influida por el post punk de los años ochenta y noventa, se caracteriza por un sonido estruendoso y letras existencialistas y minimalistas, elementos que han encontrado eco en una generación en busca de respuestas.

En la antesala de su presentación en México, el pasado 10 de octubre, Depresión Sonora lanzó “DepresionTrickz”, un EP colaborativo junto a la artista urbana Bb trickz, ampliando así su espectro sonoro y consolidando su presencia en la escena musical contemporánea.

Preventa para el show de Depresión Sonora en CDMX

La venta anticipada de entradas para el concierto en el Teatro Metropólitan estará disponible a través de la Preventa Banamex el 28 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 29 de noviembre, tanto en Ticketmaster como en la taquilla del recinto.

El nuevo disco de Depresión Sonora explora la honestidad y la complejidad emocional de la juventud desde una perspectiva existencialista (Ocesa)

“VACACIONES PARA SIEMPRE 2026, por fin puedo contaros que 3 años después volvemos a muchos países de LATAM y USA a presentar el álbum y tocar mucho de todo lo anterior y que podáis disfrutar de Depresión Sonora en directo también”, escribió Marcos Crespo en sus redes sociales para dar a conocer su nueva gira.