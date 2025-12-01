México

Depresión Sonora anuncia show en CDMX: fecha y preventa para el proyecto español de post punk y new wave

La banda originaria de Vallecas se presentará en uno de los escenarios más icónicos de la Ciudad de México, consolidando su impacto en la escena alternativa con un espectáculo cargado de energía

Guardar
Depresión Sonora anuncia concierto en
Depresión Sonora anuncia concierto en el Teatro Metropólitan de Ciudad de México para presentar su nuevo álbum de post punk y new wave (Ocesa)

El próximo año, Depresión Sonora llevará su propuesta de post punk y new wave al emblemático Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, donde presentará su más reciente trabajo discográfico.

El concierto, programado para el 23 de abril de 2026, promete sumergir al público en una atmósfera de claroscuros y baile, bajo la consigna que da título al álbum: “Los Perros No Entienden Internet (…Y Yo No Entiendo de Sentimientos)”.

La génesis de este nuevo material se remonta a una reflexión personal de Marcos Crespo, el creador del proyecto, quien compartió el origen de la frase que da nombre al disco:

“Hace años que ronda por mi cabeza la frase ‘Los Perros no Entienden Internet’. La apunté en la pizarra que tenía en mi cuarto cuando todavía vivía con mi madre. No ha sido hasta ahora, dando forma al disco, que he conseguido descifrar lo que realmente significaba”.

El show de Depresión Sonora
El show de Depresión Sonora en abril de 2026 promete una experiencia inmersiva inspirada en su disco 'Los Perros No Entienden Internet' (Ocesa)

Este álbum, inspirado en Lucas, la mascota de Crespo, se presenta como una confesión sobre el proceso de aprender a vivir desde la honestidad, explorando la complejidad emocional de la juventud.

El impacto de Depresión Sonora en la escena alternativa se consolidó en 2020, cuando el lanzamiento de su EP homónimo marcó un punto de inflexión. Temas como “Ya No Hay Verano” y “Hasta Que Llegue la Muerte” se convirtieron en referentes de su repertorio, destacando especialmente el estribillo de la primera:

“Vienen y van, vienen y van, todas las personas, vienen y van”, que alcanzó una notable difusión en redes sociales y superó los 60 millones de reproducciones en plataformas digitales.

Originario de Vallecas, Crespo ha construido un proyecto que canaliza las inquietudes de los veinteañeros de extrarradio, abordando las turbulencias emocionales propias de esa etapa vital.

Marcos Crespo revela que la
Marcos Crespo revela que la frase que da título al álbum nació de una reflexión personal y de su convivencia con su mascota Lucas (IG)

Su música, influida por el post punk de los años ochenta y noventa, se caracteriza por un sonido estruendoso y letras existencialistas y minimalistas, elementos que han encontrado eco en una generación en busca de respuestas.

En la antesala de su presentación en México, el pasado 10 de octubre, Depresión Sonora lanzó “DepresionTrickz”, un EP colaborativo junto a la artista urbana Bb trickz, ampliando así su espectro sonoro y consolidando su presencia en la escena musical contemporánea.

Preventa para el show de Depresión Sonora en CDMX

La venta anticipada de entradas para el concierto en el Teatro Metropólitan estará disponible a través de la Preventa Banamex el 28 de noviembre, mientras que la venta general comenzará el 29 de noviembre, tanto en Ticketmaster como en la taquilla del recinto.

El nuevo disco de Depresión
El nuevo disco de Depresión Sonora explora la honestidad y la complejidad emocional de la juventud desde una perspectiva existencialista (Ocesa)

“VACACIONES PARA SIEMPRE 2026, por fin puedo contaros que 3 años después volvemos a muchos países de LATAM y USA a presentar el álbum y tocar mucho de todo lo anterior y que podáis disfrutar de Depresión Sonora en directo también”, escribió Marcos Crespo en sus redes sociales para dar a conocer su nueva gira.

Temas Relacionados

Depresión SonoraTeatro MetropolitanCDMXmexico-entretenimiento

Más Noticias

Cruz Azul vs Chivas cuartos de final de vuelta Apertura 2025 Liga MX en vivo

La Máquina y el Rebaño Sagrado se enfrentarán en el partido definitivo para su pase a semifinales del torneo

Cruz Azul vs Chivas cuartos

Cae “Canelo”, señalado como jefe de plaza del Cártel de Sinaloa en Aguascalientes

Dicho sujeto es identificado como objetivo prioritario ligado a un grupo generador de violencia

Cae “Canelo”, señalado como jefe

Pensión Bienestar 2025: cuándo será el siguiente periodo de pagos para todos los beneficiarios

Adultos mayores de 65 años y más son las personas que integran este programa social del Gobierno de México

Pensión Bienestar 2025: cuándo será

Receta de brownie en freidora de aire: fácil, rápido y reducido en calorías

Esta es una opción ideal para un gusto dulce y más saludable

Receta de brownie en freidora

De cuánto es la pensión mínima garantizada del IMSS bajo la Ley 97

Ciertos parámetros determinan quiénes pueden acceder a este beneficio tras retirarse

De cuánto es la pensión
MÁS NOTICIAS

NARCO

Procesan a “El Mane”, presunto

Procesan a “El Mane”, presunto jefe regional del CJNG junto expolicías municipales de Jalisco

Fue vinculado a proceso “El Pelón”, presunto miembro del CJNG y reclutador de los sicarios que asesinaron a Carlos Manzo

Tras operativo federal, abaten a presunto agresor de la PDI en Michoacán

Drogas, armas y equipo tecnológico satelital: estos fueron los decomisos del Penal de Aguaruto el mes de noviembre

Marina destaca neutralización de ‘El Pichón’, ligado al Chapo Isidro, en labores de inteligencia del Plan Michoacán

ENTRETENIMIENTO

El último post de Raquel

El último post de Raquel Escalante, Miss de belleza y conductora de TV Azteca fallecida a los 28 años: “He vivido dolor”

Exatlón México: quién sale eliminado hoy 30 de noviembre

Estas son las películas que están de moda en Netflix México este día

La película más popular en Prime Video México HOY

¿Qué Pides Tú? Alex Ubago anuncia gira por México: fechas y ciudades para los 25 años del músico español

DEPORTES

Flamengo se enfrentará a Cruz

Flamengo se enfrentará a Cruz Azul en la Copa Intercontinental 2025

Rafael Villagómez conquista el tercer lugar en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en F2

Chucky Lozano anota gol pero no puede evitar la eliminación de su equipo en la MLS

Rayados pone fin a una racha de cuatro finales consecutivas del América y logra su pase a semifinales

Tigres logra remontada histórica ante Xolos y avanza a las semifinales en la Liga Mx