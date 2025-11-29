Nuevos detalles sobre el asesinato de Carlos Manzo: agresor de 17 años burló tres veces la seguridad

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1 de noviembre (FOTO: Infobae/Jossúe Aviles)

La Fiscalía General de Michoacán, encabezada por Carlos Torres Piña, dio nuevos detalles de la investigación entorno al asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, en una conferencia de prensa celebrada este 28 de noviembre.

Torres Piña también confirmó que los ocho detenidos —siete escoltas y el presunto autor intelectual— han sido vinculados a proceso tras una audiencia que se extendió durante varias jornadas, y comentó sobre la forma en que Víctor Manuel “N”, el joven de 17 años, logró burlar en tres ocasiones el dispositivo de seguridad antes de perpetrar el ataque mortal. También, el fiscal confirmó que el sujeto que está prófugo es el coronel José Manuel “N”, quien era el jefe de escoltas de Manzo.

El papel de los escoltas y el actuar del asesino de Carlos Manzo

La red detrás del asesinato de Carlos Manzo: perfiles y papeles de todos los participantes en Uruapan. (Anayeli Tapia/Infobae)

Uno de los aspectos más relevantes expuestos por Torres Piña es la responsabilidad atribuida a los escoltas de Manzo, quienes enfrentan cargos por homicidio calificado y lesiones calificadas por comisión por omisión, debido a su papel en el círculo de seguridad del dirigente.

El análisis de los videos de seguridad permitió reconstruir los movimientos del agresor: Víctor Manuel “N”, bajo los efectos de drogas, se aproximó en tres ocasiones al dispositivo de protección. Solo en el tercer intento abrió fuego. “No fue un exmilitar, no fue un marino; fue un joven que, por su estado, burló esta seguridad”, enfatizó el fiscal.

El adolescente era el único que portaba una capucha blanca y mantenía las manos ocultas en su sudadera, señales que pasaron inadvertidas para los escoltas en los dos acercamientos previos.

Los números en la investigación del caos Manzo

REUTERS/Jose Luis Gonzalez

El funcionario calificó el balance de las acciones judiciales y periciales que han sostenido la investigación. Según explicó Torres Piña, el expediente se ha nutrido de 234 diligencias, 145 dictámenes periciales, 128 entrevistas y 10 técnicas de análisis de datos, lo que permitió obtener las órdenes de aprehensión y la vinculación de los imputados.

La colaboración interinstitucional ha sido clave en el desarrollo del caso. El fiscal agradeció el apoyo de instituciones federales y estatales, así como la intervención de la Fiscalía de Nuevo León, que envió a diez peritos especializados, entre ellos criminalistas, balísticos y personal de medicina forense, además del director de Homicidios. También destacó la integración de un dictamen reciente aportado por la Fiscalía General de la República (FGR).