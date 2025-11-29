“Ni se te ocurra renunciar”: La directa advertencia de Carmen Campuzano a Fátima Bosch tras ganar Miss Universo

(Instagram)

La participación de Carmen Campuzano en el debate sobre el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo ha provocado una nueva oleada de reacciones en los círculos de certámenes de belleza y en redes sociales.

La modelo mexicana compartió un contundente mensaje dirigido a la reina tabasqueña, en medio de acusaciones, comentarios en línea y versiones encontradas sobre el resultado del concurso internacional.

El mensaje de Carmen Campuzano a Fátima Bosch

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Carmen Campuzano se dirigió directamente a Fátima Bosch para mostrarle su respaldo.

“Mi querida Fátima Bosch, soy tu amiga Carmen Campuzano, la top model de México. Estoy orgullosa de tu postura y te reitero que tú eres completamente ajena a todas las situaciones políticas internas del certamen”, comenzó a decir.

Asimismo, la famosa reiteró su apoyo a la mexicana:

“Así que tú siéntete orgullosa porque fuiste muy preparada a representar a México con todo el amor y con todo el entusiasmo. Esa corona que te trajiste te correspondía por derecho divino y por derecho propio, porque fuiste con todas las herramientas posibles para lograrlo”, expresó Campuzano en el material difundido.

La modelo subrayó el comportamiento de Bosch luego de presuntos malos tratos durante el certamen:

“Además, tu determinación en determinadas instancias, cuando fuiste agredida verbalmente y maltratada psicológicamente, pusiste en su lugar a la persona con toda la clase y toda la elegancia. Que Dios te bendiga siempre y haz caso omiso de todas esas habladurías, porque tú mereces lo mejor y lo has dado todo por México. Eres una mexicana valiente y digna. Bendiciones y festeja tu corona porque la mereces”.

¿Qué pasó con el triunfo de Fátima Bosch?

El pasado 20 de noviembre, Fátima Bosch se convirtió en la cuarta mexicana en obtener la corona de Miss Universo, un logro acompañado de controversias que la llevaron a enfrentar una serie de señalamientos públicos.

La tensión escaló luego de que Nawat Itsaragrisil, directivo del certamen celebrado en Tailandia, acusara a Bosch de no acatar órdenes sobre la promoción del país anfitrión.

Praveenar Singh de Tailandia y Fatima Bosch de México se toman de la mano mientras esperan el anuncio de la ganadora del 74 concurso Miss Universo, en Bangkok, Tailandia. 21 de noviembre de 2025.

La insultó frente a otras concursantes, situación ante la cual la mexicana decidió abandonar la reunión. Esta decisión fue respaldada por otras participantes y multiplicó el impacto del caso en medios y redes sociales.

Días después, Itsaragrisil ofreció disculpas públicas mientras la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, felicitó a Bosch por “alzar la voz”.

Además, tras el triunfo de la mexicana, los señalamientos a Raúl Rocha desataron aún más cuestionamientos a nivel internacional respecto a los resultados del certamen.