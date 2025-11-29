México presenta resultados alentadores en la estrategia de conservación de la vaquita marina

Vaquita marina. Foto: (Gemini IA)

Durante su participación en la Vigésima Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), el Gobierno de México expuso los avances más relevantes de la estrategia nacional para la protección y recuperación de la vaquita marina, el mamífero marino más amenazado del planeta.

La delegación mexicana estuvo encabezada por Marina Robles García, subsecretaria de Biodiversidad y Restauración Ambiental de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), quien destacó la combinación de esfuerzos científicos, comunitarios e institucionales para salvaguardar a la especie.

En el evento paralelo titulado “Ciencia, cooperación y comunidad: el camino de esperanza para la vaquita marina”, Robles García presentó un balance detallado sobre las acciones implementadas en el Alto Golfo de California, así como los retos que persisten y las alianzas que se buscan consolidar a nivel nacional e internacional.

Aunque los resultados de la estrategia son alentadores, el gobierno enfatiza en la importancia de seguir trabajando para la recuperación de la especie. REUTERS/Toya Sarno Jordan

Entre los avances señalados se encuentra el fortalecimiento de las labores de inspección y vigilancia, la puesta en marcha del Sistema de Monitoreo Satelital para Embarcaciones Menores en San Felipe, y la creación de una base de datos interinstitucional unificada para integrar el padrón de pescadores y embarcaciones.

La funcionaria también subrayó la reactivación del Comité Internacional para la Recuperación de la Vaquita Marina (CIRVA) como órgano asesor científico, así como la incorporación del Comité Internacional de Expertos en Tecnologías Pesqueras, responsable de evaluar y probar métodos de pesca alternativos que permitan sustituir artes de pesca que representan riesgo para la especie.

Otro avance relevante expuesto ante la comunidad internacional fue la reciente aprobación unánime en la Cámara de Diputados de la reforma al Código Penal para incrementar las sanciones contra quienes cometan delitos vinculados con la vida silvestre, particularmente aquellos asociados al tráfico ilegal de totoaba, cuya pesca y comercio son el principal factor de amenaza para la vaquita marina.

Robles García señaló que los resultados del monitoreo más reciente —realizado con apoyo de organizaciones como Sea Shepherd— muestran señales alentadoras: presencia de ejemplares adultos, crías y hembras preñadas, indicadores que confirman que aún existe una oportunidad real de recuperación de la especie si se mantienen y refuerzan las medidas actuales.

En su intervención, la subsecretaria enfatizó la importancia de la cooperación internacional para enfrentar delitos ambientales, recordando la reciente declaración ministerial del G20 en Ciudad del Cabo, que reconoce el tráfico ilegal de vida silvestre, la deforestación y el comercio de residuos como amenazas globales que requieren acciones coordinadas.

México llamó a la colaboración internacional para combatir trágico ilegal de especies marina, una práctica que pone en riesgo a la vaquita marina. Foto: (Gobierno de México)

“Los delitos ambientales se han convertido en una fuerza económica tan poderosa que incluso las sanciones se incorporan en sus presupuestos criminales”, advirtió.

Durante el encuentro, Lorenzo Rojas Bracho, presidente de CIRVA y coordinador de mamíferos marinos de la Conanp, presentó los hallazgos científicos del monitoreo más reciente. Asimismo, la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, detalló el trabajo conjunto de la Profepa con la Secretaría de Marina (Semar) y la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), que incluye el rediseño estratégico de la vigilancia en el Alto Golfo, la colaboración con la Fiscalía General de la República para judicializar casos relevantes y el fortalecimiento del régimen de sanciones.

Como parte del evento se proyectó el video “Ciencia, Cooperación y Comunidad: el camino de esperanza para la vaquita marina”, que muestra la vida en San Felipe y la relación de las comunidades con el ecosistema que habita la vaquita.

Representantes internacionales felicitaron a México por la coordinación interinstitucional y la apertura para sumar actores en la conservación de la especie. La participación activa de organizaciones civiles y expertos de distintos países reafirmó el compromiso global por evitar la extinción de la vaquita marina.