Instituciones sin fines de lucro generan 8.4% del empleo en México, sector aportó 3.3% del PIB en 2024, reporta el INEGI

Las instituciones sin fines de lucro aportaron 3.3 % del Producto Interno Bruto (PIB) nacional y generaron 8.4 % del empleo total en 2024, según la más reciente edición de la Cuenta Satélite de las Instituciones Sin Fines de Lucro de México (CSISFLM), publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

De acuerdo con el estudio, las actividades del sector no lucrativo sumaron mil 046 284 millones de pesos, incluyendo lo producido por instituciones tanto públicas (de no mercado) como privadas, y asignando además un valor económico específico al trabajo voluntario, conforme los lineamientos internacionales y el SCIAN 2018.

El ritmo de expansión fue notorio: el valor generado por el sector creció 5.7% medido en precios constantes de 2018 respecto al año previo, mientras que la economía mexicana en su conjunto apenas alcanzó un crecimiento de 1.3 por ciento.

Este diferencial pone de relieve la mayor vitalidad de las organizaciones sin ánimo de lucro y su consolidación progresiva en el sector productivo.

El empleo constituye el otro gran eje de impacto. En 2024, el sector no lucrativo demandó la ocupación de 3 millones 317 mil 622 puestos de trabajo, equivalentes a 8.4 % del total nacional, detalla el reporte del INEGI.

El reporte precisó que del total de empleos, 1 millón 683 mil 501 fueron remunerados, mientras que el resto, 1 millón 634 mil 121, correspondió a actividades realizadas por voluntarios, lo que a su vez demuestra un crecimiento de 8.4% respecto a 2023.

Según el INEGI, la integración del trabajo no remunerado dentro de la cuantificación nacional demuestra la amplitud social y económica de la labor voluntaria, así como la capacidad de las instituciones para movilizar recursos humanos más allá de los circuitos tradicionales del empleo formal.

Resaltó que el crecimiento del sector no lucrativo, medido en una perspectiva de largo plazo, resulta igualmente significativo. Entre 2008 y 2024, el incremento promedio anual de su aportación fue de 2.5 por ciento.

A lo largo de este periodo, las organizaciones sin fines de lucro han consolidado su papel como dinamizadoras de la economía y generadoras de empleo, resistiendo coyunturas adversas y manteniendo una tendencia expansiva superior al resto de los sectores tradicionales.

En cuanto a la diversidad funcional, el sector muestra una estructura interna robusta y multifacética. Las asociaciones que trabajan en la enseñanza e investigación lideraron la contribución al PIB sectorial al sumar 39.8% del total.

Les siguieron los servicios relacionados con la religión (17.0%), y las actividades de desarrollo y vivienda, que comprenden la gestión del espacio público, desarrollo rural y apoyo habitacional, con 16.4 por ciento.

Las organizaciones empresariales, profesionales y sindicatos representaron 6.7%, las dedicadas a la salud aportaron 6.1%, mientras que la defensa de derechos, promoción política y partidos representaron 5.6 por ciento.

Mientras que servicios sociales, como albergues y asilos, concentraron 4.4%, y las entidades destinadas a cultura y recreación sumaron 3.8%. Otras actividades, no clasificadas en los anteriores grupos, completaron el cuadro con 0.2 por ciento.

La Cuenta Satélite facilita también el análisis del dinamismo sectorial a partir de la clasificación industrial (SCIAN 2018). En 2024, el grupo de organizaciones de servicios gubernamentales experimentó el mayor crecimiento (14.9%), seguido por otros servicios excepto gubernamentales (11.0%), culturales y deportivos (8.8%) y servicios inmobiliarios y de alquiler (7.2%).

Estas cifras ilustran la versatilidad del sector y la capacidad de adaptación frente a las condiciones sociales y económicas cambiantes.

En el reporte, el INEGI señaló que el balance de 2024 traza así un panorama claro: las instituciones sin fines de lucro en México permean tanto el tejido económico como el social, aportando recursos, empleo y servicios diversificados a una escala creciente.