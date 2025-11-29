México

Cómo cuidar la flor de nochebuena en casa: la guía definitiva para mantener esta planta saludable

La planta más emblemática de la Navidad esconde exigencias que pocos conocen, pero que vale la pena seguir para mantener su característica apariencia

Aunque esta planta requiere de
Aunque esta planta requiere de un tratamiento específico, su apariencia es muy llamativa en temporada navideña.

El atractivo de la nochebuena en la decoración navideña mexicana no solo reside en su intenso color rojo, sino también en el desafío que representa mantenerla saludable durante el invierno.

Aunque su presencia es habitual en hogares y espacios públicos durante diciembre, muchos desconocen los cuidados específicos que requiere la Euphorbia pulcherrima para conservar su esplendor más allá de la temporada festiva.

Especialistas en horticultura y viveristas coinciden en que la ubicación y la luz son factores determinantes para el bienestar de la nochebuena. Recomiendan situarla cerca de ventanas donde reciba luz natural indirecta, ya que la exposición directa al sol puede dañar sus hojas y acelerar su deterioro.

Además, es fundamental protegerla de corrientes de aire, ya provengan de puertas abiertas, ventiladores o sistemas de aire acondicionado, pues los cambios bruscos de temperatura afectan rápidamente su vitalidad.

Una planta que requiere de
Una planta que requiere de cuidados específicos.

El manejo del riego constituye otro aspecto clave. La nochebuena es sensible al exceso de agua, por lo que se aconseja comprobar la humedad del sustrato antes de regar. Solo debe añadirse agua cuando la capa superior de la tierra esté seca al tacto, y siempre en cantidades moderadas, permitiendo que el líquido drene completamente para evitar encharcamientos y la consiguiente pudrición de raíces.

Los viveristas sugieren retirar el envoltorio decorativo de plástico durante el riego, ya que este impide la correcta salida del agua y favorece la acumulación de humedad. Una vez escurrida, la cubierta puede volver a colocarse por motivos estéticos.

La temperatura ambiente también influye en la longevidad de la nochebuena. Esta planta prospera en entornos templados, con rangos ideales entre 18 y 24 grados. Las bajas temperaturas representan un riesgo considerable, por lo que no se recomienda ubicarla en balcones, jardines o áreas expuestas al frío nocturno. Dentro del hogar, conviene evitar su proximidad a estufas o calefactores, ya que el aire caliente reseca las hojas y acorta su vida útil.

El mantenimiento regular es esencial para preservar el colorido característico de la nochebuena. Es recomendable retirar hojas secas o dañadas y aplicar fertilizantes ligeros una vez al mes, siempre que sean productos específicos para plantas ornamentales.

Flores de nochebuena tradicionales de
Flores de nochebuena tradicionales de Navidad.

Aunque existe la creencia de que la nochebuena solo sobrevive una temporada, los expertos aseguran que puede mantenerse viva durante todo el año si se le proporcionan los cuidados adecuados. Tras el mes de enero, es posible podarla para estimular el rebrote y trasladarla a un lugar con mayor luz, lo que facilita su conservación para la siguiente Navidad.

En cuanto a la seguridad, los especialistas aclaran que la nochebuena no es tóxica al tacto. No obstante, su savia puede provocar irritación leve en personas sensibles, por lo que se recomienda manipularla con precaución.

Con la aplicación de estas recomendaciones, la nochebuena puede lucir vistosa y saludable durante toda la época navideña, e incluso convertirse en una planta perenne que aporte color y vida al hogar durante todo el año.

