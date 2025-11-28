México

Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

El actor y cantante se sinceró sobre la presión de mostrar el duelo en redes sociales, defendiendo la decisión de su familia de vivir el luto en privado

Guardar
El hijo de Eugenio Derbez
El hijo de Eugenio Derbez lamentó la reacción por parte de la sociedad ante el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez. IG/vadhird

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, provocó reacciones en el ámbito público y en las redes sociales. Sin embargo, también puso en relieve la presión mediática sobre las figuras públicas en momentos de duelo familiar.

Bajo dicho contexto, Vadhir Derbez cuestionó las expectativas sociales acerca de la exposición del dolor en plataformas digitales, lo que abrió debate sobre los límites entre la vida privada y la opinión pública.

La muerte de Gabriela Michel,
La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, resalta la vida privada de sus hijas Michelle y Chiara Aguilera (IG)

La impacto público en la partida de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

El fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida en la industria del doblaje mexicano por su amplia trayectoria y su membresía en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), generó conmoción tanto en el medio artístico como en su entorno familiar.

Colegas y seguidores recordaron su legado a través de mensajes, mientras que sus hijas, principalmente Aislinn Derbez, eligieron mantener un perfil bajo en redes sociales durante las primeras horas tras el suceso.

Lo que puso en el centro de la atención pública a la familia Derbez, pues algunos usuarios señalaron que, a pesar de la reciente pérdida, algunos miembros continuaron participando en actividades públicas. Por ejemplo. Eugenio Derbez asistió a los Premios Emmy.

Eugenio Derbez asistió a los
Eugenio Derbez asistió a los Premios Emmy Internacional 2025 este lunes, el mismo día de la muerte de Gabriela Michel, su expareja y madre de Aislinn Derbez. (Capturas de pantalla)

Vadhir Derbez estalla ante comentarios que lo catalogan como “insensible”

Vadhir Derbez se convirtió en el eje de la discusión pública tras compartir una imagen junto a su hermana en la que cuestionó que se busque una publicación en un momento tan delicado.

“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado mensajes en los ‘stories’ que ya tenía, sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana, cuando claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué)”, colocó al inicio de su publicación.

Y agregó: “Lo insensible es que uno tenga que buscar fotos y ver qué postear durante el duelo para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Pese a polémica, Vadhir Derbez se sincera sobre el estado de su hermana Aislinn

Después de su contundente mensaje en redes sociales, el actor y cantante fue abordado por la prensa con preguntas sobre el estado de Aislinn Derbez tras el fallecimiento de su mamá, a lo que respondió: “Como estaríamos cualquiera de nosotros”.

Asimismo, abordó las críticas relacionadas con su ausencia pública durante el duelo de su hermana y dejó en clara su postura.

“En el momento que me pase a mí, qué horror tener que estar viendo el celular; lo vi con mi hermana. Invito a que tengan más empatía, que si alguien se quiere desaparecer una semana no significa que no esté sufriendo; que yo esté aquí no equivale a que no esté al pendiente de cómo está (Aislinn)”, sentenció.

Temas Relacionados

Aislinn DerbezVadhir DerbezFamilia DerbezGabriela Michelmexico-entretenimiento

Más Noticias

Estos son los 3 alimentos dulces que te pueden ayudar a mejorar la elasticidad de la piel

Mejorar nuestro aspecto es posible con una buena alimentación

Estos son los 3 alimentos

Este es el músculo que debes fortalecer para quemar una mayor cantidad de grasa

Incrementar la masa muscular de este zona ayuda usar la grasa incluso cuando se encuentra en reposo

Este es el músculo que

¿Eres el afortunado ganador de alguno de los sorteos de Tris?

Aquí los resultados de todos los sorteos de Tris dados a conocer por la Lotería Nacional y averigue si ha sido uno de los ganadores

¿Eres el afortunado ganador de

Profepa lanza campaña para proteger a tlacuaches, coyotes y otras especies que transitan por zonas urbanas

La Procuraduría busca fomentar la convivencia responsable con especies silvestres

Profepa lanza campaña para proteger

Estas son las reglas que debes cumplir para que no te quiten tus placas en Edomex

El nuevo esquema de penalizaciones introduce un sistema escalonado que premia la regularidad y busca transformar la cultura vial

Estas son las reglas que
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estalla artefacto explosivo en instalaciones

Estalla artefacto explosivo en instalaciones del Centro de Seguridad Ciudadana de Mazatlán, Sinaloa

Procesan a 4 detenidos tras enfrentamiento con elementos de seguridad en Sinaloa que dejó 13 abatidos

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Karla Díaz responde a las

Karla Díaz responde a las críticas sobre su restaurante en CDMX y califica de crueles los comentarios

La Granja VIP en vivo la tarde de hoy 27 de noviembre: Sergio Mayer Mori quiere unir fuerzas con ‘El Patrón’

Hermana de Sergio Mayer Mori explota contra Natália Subtil por no dejar que su hija visite al habitante de La Granja VIP

Así se vivió el concierto de ‘Los Bunkers’ en la CDMX

Con Christian Nodal y sin Emiliano, así fue la cena de Día de Acción de Gracias de los Aguilar

DEPORTES

Chivas y Cruz Azul empatan

Chivas y Cruz Azul empatan y dejan todo para la vuelta en el Olímpico Universitario

Reportan que Sergio Ramos saldría de Rayados de Monterrey al término del Apertura 2025

Pitbull Cruz revela qué boxeadores quieren su cabeza: “Mi trabajo es el que habla por mí”

Miguel Herrera se defiende tras dejar a Costa Rica sin Mundial 2026: “Juzgan como si fueras un criminal”

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas