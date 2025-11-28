Vadhir comparte cómo afronta Aislinn Derbez la muerte de su mamá, Gabriela Michel, y pide empatía

El hijo de Eugenio Derbez lamentó la reacción por parte de la sociedad ante el fallecimiento de la mamá de Aislinn Derbez. IG/vadhird

La muerte de Gabriela Michel, madre de Aislinn Derbez, provocó reacciones en el ámbito público y en las redes sociales. Sin embargo, también puso en relieve la presión mediática sobre las figuras públicas en momentos de duelo familiar.

Bajo dicho contexto, Vadhir Derbez cuestionó las expectativas sociales acerca de la exposición del dolor en plataformas digitales, lo que abrió debate sobre los límites entre la vida privada y la opinión pública.

La muerte de Gabriela Michel, actriz de doblaje y madre de Aislinn Derbez, resalta la vida privada de sus hijas Michelle y Chiara Aguilera (IG)

La impacto público en la partida de Gabriela Michel, mamá de Aislinn Derbez

El fallecimiento de Gabriela Michel, reconocida en la industria del doblaje mexicano por su amplia trayectoria y su membresía en la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI), generó conmoción tanto en el medio artístico como en su entorno familiar.

Colegas y seguidores recordaron su legado a través de mensajes, mientras que sus hijas, principalmente Aislinn Derbez, eligieron mantener un perfil bajo en redes sociales durante las primeras horas tras el suceso.

Lo que puso en el centro de la atención pública a la familia Derbez, pues algunos usuarios señalaron que, a pesar de la reciente pérdida, algunos miembros continuaron participando en actividades públicas. Por ejemplo. Eugenio Derbez asistió a los Premios Emmy.

Eugenio Derbez asistió a los Premios Emmy Internacional 2025 este lunes, el mismo día de la muerte de Gabriela Michel, su expareja y madre de Aislinn Derbez. (Capturas de pantalla)

Vadhir Derbez estalla ante comentarios que lo catalogan como “insensible”

Vadhir Derbez se convirtió en el eje de la discusión pública tras compartir una imagen junto a su hermana en la que cuestionó que se busque una publicación en un momento tan delicado.

“Me sorprende ver cómo reacciona la sociedad con estas cosas en redes. Me han llegado mensajes en los ‘stories’ que ya tenía, sobre lo insensible que soy y cómo no estoy apoyando a mi hermana, cuando claro que estuve ahí físicamente con ella (solo no lo publiqué)”, colocó al inicio de su publicación.

Y agregó: “Lo insensible es que uno tenga que buscar fotos y ver qué postear durante el duelo para que la gente vea que estás ‘apoyando’. Como si subir esta foto ya me hiciera empático o presente, lo cual es una tontería”.

(Captura de pantalla)

Pese a polémica, Vadhir Derbez se sincera sobre el estado de su hermana Aislinn

Después de su contundente mensaje en redes sociales, el actor y cantante fue abordado por la prensa con preguntas sobre el estado de Aislinn Derbez tras el fallecimiento de su mamá, a lo que respondió: “Como estaríamos cualquiera de nosotros”.

Asimismo, abordó las críticas relacionadas con su ausencia pública durante el duelo de su hermana y dejó en clara su postura.

“En el momento que me pase a mí, qué horror tener que estar viendo el celular; lo vi con mi hermana. Invito a que tengan más empatía, que si alguien se quiere desaparecer una semana no significa que no esté sufriendo; que yo esté aquí no equivale a que no esté al pendiente de cómo está (Aislinn)”, sentenció.