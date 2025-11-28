México

Juan Ramón de la Fuente solicita licencia como titular de la SRE para someterse a cirugía

Roberto Velasco, subsecretario de la SRE, asumirá como encargado de despacho durante su ausencia.

El canciller de México, Juan Ramón de la Fuente, durante una rueda de prensa en el Palacio Nacional (México). EFE/Mario Guzmán

Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), solicitó licencia a su cargo debido que se someterá a una cirugía de espalda, la cual había aplazado.

Mientras tanto, Roberto Velasco, subsecretario de la SRE, asumirá como encargado de despacho durante su ausencia.

La intervención médica se debe a un padecimiento en la columna que el canciller arrastra desde hace un tiempo, sin embargo, en los últimos meses Juan Ramón de la Fuente atendió varios compromisos internacionales en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Hasta hoy no se ha dado a conocer por cuánto tiempo de la Fuente se mantendrá ausente como canciller, sin embargo, es posible que destine el periodo de las fiestas decembrinas para llevar el proceso de recuperación.

Roberto Velasco se queda al frente de la SRE

La designación de Roberto Velasco Álvarez como nuevo Subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores quedó formalizada el 14 de octubre tras la toma de protesta encabezada por la presidenta del Senado de la República, Laura Itzel Castillo Juárez.

El nombramiento, propuesto por la titular del Poder Ejecutivo Federal, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió un respaldo mayoritario en la Cámara de Senadores, con ochenta y nueve votos a favor, uno en contra y once abstenciones.

La trayectoria de Velasco Álvarez en la Secretaría de Relaciones Exteriores ha sido extensa y diversa. Desde 2021, ocupó el cargo de jefe de la Unidad para América del Norte, y previamente se desempeñó como director general para América del Norte y como director general de Comunicación Social.

Su experiencia se extiende al ámbito internacional, donde trabajó como Coordinador de Estrategia y Política Pública del director regional para América del Norte en Washington D.C.

En esa función, tuvo la responsabilidad de realizar evaluaciones mensuales, cuatrimestrales y anuales de las quince oficinas de ProMéxico en Estados Unidos y Canadá.

Además, colaboró en la Alcaldía de Chicago, dentro de la Dirección de Alianza Estratégica y Asuntos Globales de la Oficina del alcalde.

En el plano académico, Velasco Álvarez es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas, con especialización en estrategias y finanzas, otorgada por la Harris School of Public Policy de la Universidad de Chicago.

Su producción intelectual incluye la redacción de más de cincuenta artículos, columnas, reseñas y entrevistas en español e inglés, centrados en sus áreas de especialización.

Durante la sesión, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Alejandro Murat Hinojosa, destacó las cualidades del nuevo subsecretario, al afirmar que “se debe reconocer a un mexicano que ha demostrado tener las capacidades en política pública para asumir este cargo”.

Murat Hinojosa subrayó que Velasco Álvarez posee la capacidad, el talento y la experiencia en el servicio exterior mexicano, así como el compromiso necesario para fortalecer las relaciones de confianza y amistad con Canadá y Estados Unidos.

