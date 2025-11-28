Grecia Quiroz solicita registrar como marca el nombre de “Carlos Manzo” y “Movimiento Independiente del Sombrero”

La viuda de Carlos Manzo se acercó al IMPI para registrar como marca el nombre de su esposo y el movimiento que representa. Foto: Facebook / Grecia Quiroz

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo, presentó las solicitudes correspondientes ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) para registrar como marcas el nombre de su esposo y el “Movimiento Independiente del Sombrero”.

La información la dio a conocer Santiago Nieto, director general del IMPI, quien informó que ambas peticiones están bajo análisis y que la institución acompañará el procedimiento hasta su resolución.

La solicitud de la alcaldesa de Uruapan al IMPI

A través de X, Santiago Nieto escribió:

“El pasado 14 de noviembre Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, ingresó al @IMPI_Mexico la solicitud de registro de marca de “Carlos Manzo” y de “Movimiento Independiente del Sombrero”, dichas solicitudes se encuentran en análisis y acompañaremos su proceso hasta la resolución de las mismas".

La solicitud de Grecia Quiroz se registra dos semanas después del lamentable ataque contra Carlos Manzo, ocurrido en pleno Festival de las Velas, el 1 de noviembre en Uruapan. A un mes del asesinato, han sido detenidos 8 sujetos y uno más se encuentra prófugo.

Apenas hace unos días, Grecia Quiroz fue tendencia nacional tras protagonizar una fuerte discusión mediática con Gerardo Fernández Noroña, quien la acusó de usar la muerte del alcalde para fines políticos.

Gerardo Fernández Noroña contra Grecia Quiroz

Fue el pasado 24 de noviembre cuando Gerardo Fernández Noroña acusó a la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, de utilizar el asesinato de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, como plataforma para impulsar sus aspiraciones a la gubernatura del estado.

El origen de la controversia se remonta a la petición pública de Grecia Quiroz para que se investigue al senador Raúl Morón y al diputado Leonel Godoy por presuntos vínculos con grupos criminales relacionados con el homicidio de Carlos Manzo.

Fernández Noroña, en su podcast, calificó de irresponsable la declaración de Quiroz y sugirió que, si cuenta con pruebas, debería presentarlas ante la Fiscalía. El senador afirmó: “Es evidentemente que es una declaración política donde ella, la ambición se le despertó y va por la gobernatura de Michoacán”.

Fernández Noroña también anticipó que Grecia Quiroz contará con el respaldo de partidos de oposición como el PRI y el PAN en su eventual candidatura.

Las acusaciones de misoginia contra Noroña y la respuesta de Claudia Sheinbaum

Las declaraciones de Noroña le valieron acusaciones de misoginia (dado su historial de conflictos con otras mujeres de la política) y llegó hasta Palacio Nacional.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al ser cuestionada durante su conferencia matutina sobre los dichos del ex presidente de la cámara de senadores, aseguró que se debía de respetar el luto de la alcaldesa de Uruapan:

“Creo primero, en estos casos hay que respetar primero. O sea, la esposa del alcalde, hoy alcaldesa de Uruapan, no está pasando por un momento fácil, acaba de perder a su esposo. En esa parte tiene que haber una sensibilidad, para empezar (...) ya es otro tema, creo que todo a su tiempo, todo a su debido tiempo. Hay que ser solidario en este momento, estés de acuerdo o no. Es mi opinión, y para lo político ya habrá otros momentos”.