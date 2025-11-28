México

Gobierno de Puebla combate al “cártel de las concesiones”

Autoridades estatales revelan la existencia de contratos heredados que comprometen recursos públicos y dificultan la recuperación de servicios

Guardar
Contratos heredados de administraciones previas
Contratos heredados de administraciones previas comprometen miles de millones de pesos en infraestructura y servicios estratégicos de Puebla. Crédito: Gobierno de Puebla

El gobierno de Puebla se enfrenta a lo que denomina el “cártel de las concesiones”, un entramado legal y financiero nacido en administraciones previas que, según la actual administración, ha comprometido miles de millones de pesos del erario.

Las decisiones en torno a estos contratos, especialmente en infraestructura crítica como transporte y agua, han detonado un proceso de revisión y denuncia de parte del gobierno estatal de Puebla que busca sentar las bases para una nueva etapa de transparencia y gestión pública en el estado.

Un modelo que “institucionalizó el saqueo”

Durante la conferencia matutina del gobierno estatal del pasado 26 de noveimbre, el coordinador de Gabinete de Puebla, José Luis García Parra, afirmó que generaciones pasadas de funcionarios legalizaron esquemas que afectaron los recursos públicos desde 2013. El funcionario fue claro: Torcieron la ley para legalizar el saqueo con modelos de inversión y comprometieron el recurso de las y los poblanos”.

García Parra subrayó que el propósito central de la administración de Alejandro Armenta es recuperar el control institucional y poner fin a estos mecanismos privados. El llamado “cártel de las concesiones”, indicaron, permanece vigente a través de contratos que limitan la capacidad de decisión estatal en servicios estratégicos.

RUTA y el agua: contratos que amarran el presupuesto

El Sistema RUTA simboliza el
El Sistema RUTA simboliza el problema de las concesiones, con un contrato de 29 años que impide la recuperación del transporte público. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El caso del Sistema RUTA se convirtió en símbolo del problema. El contrato de concesión, con vigencia de 29 años, impide la recuperación inmediata del transporte público. García Parra advirtió que terminar anticipadamente con este acuerdo costaría a Puebla “más de 22 mil millones de pesos”, una suma suficiente para renovar por completo el sistema de transporte.

En cuanto al agua potable, el panorama es similar. El Congreso perdió la facultad de establecer tarifas y revisar condiciones, lo que dejó el servicio en manos privadas. Recuperar estos derechos tendría un costo superior a los 7 mil millones de pesos.

Estrategias y desafíos en la reversión de concesiones

Rescindir anticipadamente los contratos de
Rescindir anticipadamente los contratos de concesión en transporte y agua costaría a Puebla más de 29 mil millones de pesos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El gobierno de Puebla declaró que enfrenta restricciones legales y financieras. Por ejemplo, cualquier intento de rescindir los acuerdos implica indemnizaciones multimillonarias. La administración de Alejandro Armenta subraya su objetivo de ordenar el sector y restaurar el control público, sin hipotecar el futuro financiero del estado.

En defensa de su gestión, el gobierno comunicó su compromiso con tres principios clave:

  • Transparencia en el manejo de recursos.
  • Justicia social en el acceso a servicios básicos.
  • Defensa activa del patrimonio público frente a intereses privados.

El viaje en avión privado de Alejandro Armenta

El viaje en jet privado
El viaje en jet privado de Alejandro Armenta a Nueva Jersey generó polémica sobre el uso de recursos y la coherencia con la austeridad. Foto: x.com/@Arouet_V

Al margen del debate sobre las concesiones, el traslado del pasado 8 de octubre de Alejandro Armenta en jet privado a Nueva Jersey encendió cuestionamientos sobre el uso de recursos y la coherencia con los postulados de austeridad. La noticia se viralizó tras difundirse imágenes y detalles del vuelo en plataformas de monitoreo.

El gobierno de Puebla aclaró el 9 de octubre que el viaje tuvo como motivo acompañar a un familiar que fue hospitalizado en Estados Unidos. Subrayaron que “para este traslado no se utilizaron recursos públicos”. El trayecto, realizado en un Learjet 60 con matrícula XA-IBC, tuvo un costo estimado de 18 mil 500 dólares (aproximadamente 347 mil 615 pesos mexicanos), arrendado a través de la compañía Aero JL.

Temas Relacionados

Puebla Alejandro Armenta Concesiones TransparenciaPolítica en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

Scherer Ibarra y Scherer Pareyón celebran salida de Gertz: “Termina una etapa de persecución y uso personal de la FGR”

Tras avalar la renuncia del fiscal, el Senado comenzará el procedimiento para designar al nuevo titular de la Fiscalía General de la República

Scherer Ibarra y Scherer Pareyón

Cuántos vasos de refresco al día incrementan el riesgo de desarrollar hígado graso no alcohólico

Aunque muchas personas lo desconocen un elevado consumo de azúcar incrementa en gran medida el riesgo de padecer esta condición

Cuántos vasos de refresco al

La Universidad Rosario Castellanos se prepara para abrir 202 mil nuevos lugares en 2030

Actualmente, la UNRC opera con nueve planteles distribuidos en distintas entidades

La Universidad Rosario Castellanos se

El truco de cocina que hará que tus papas fritas queden extra crujientes

Descubre cómo una combinación precisa de técnicas y tiempos puede cambiar por completo la textura y el sabor de este clásico de la gastronomía internacional

El truco de cocina que

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas

la expectativa internacional crece ante la posible presencia del astro luso y la reapertura del estadio icónico

Por qué el partido México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dos hombres transportaban 53 mil

Dos hombres transportaban 53 mil pastillas de fentanilo en Tijuana y esta fue la sentencia que recibieron

Ataque armado a elementos de seguridad en Nuevo León deja un agresor abatido

Procesan al “Gimy”, sexto regidor de Chalco y líder del Sindicato 22 de Octubre en Edomex

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

ENTRETENIMIENTO

Taquería de Dua Lipa en

Taquería de Dua Lipa en CDMX: qué incluye el menú especial y cuál es su precio

Hospitalizan a Kunno tras sufrir accidente automovilístico: este es su estado de salud

Mariana Echeverría y su esposo Óscar Jiménez vivieron momentos de tensión al ser detenidos en Canadá

A sus 80 años, Luis de Alba ya se resigna a la muerte y así quiere recibirla

Fuerza Regida recupera el trono en el ranking de canciones de Spotify con este éxito

DEPORTES

Por qué el partido México

Por qué el partido México vs Portugal para inaugurar el Estadio Azteca con Cristiano Ronaldo tendría problemas

David Faitelson se rinde ante Sebastián Abreu tras la victoria contundente de Tijuana sobre Tigres

Remodelación Estadio Azteca: estas son las nuevas pantallas que tendrá el recinto para el Mundial 2026

Monterrey vs América: la IA predice el marcador de la vuelta de cuartos de final

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026