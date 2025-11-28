Empanadas sin masa: así se prepara este delicioso platillo relleno de queso

Las empanadas sin harina rellenas de queso ofrecen una alternativa sin gluten para quienes buscan recetas saludables y tradicionales. (Captura de video)

Las empanadas sin harina rellenas de queso se han convertido en una opción ideal para quienes evitan el trigo, pero quieren disfrutar de un antojo tradicional.

Además, son perfectas para reuniones familiares, cenas ligeras o como snack, pues destacan por su textura suave y relleno jugoso.

Originarias de la tendencia moderna de la cocina saludable y sin gluten, esta versión de empanadas incorpora ingredientes regionales como el nopal y el queso.

Sin embargo, la receta admite variantes en el relleno, se puede añadir chile jalapeño o cambiar el tipo de queso; aunque la combinación que se ha vuelto más popular es la que evoca el sabor auténtico de México y puede acompañarse perfectamente con una salsa o ensalada fresca.

La receta de empanadas sin harina admite variantes como chile jalapeño o diferentes tipos de queso para personalizar el sabor. (Captura de video)

Receta de empanadas sin harina rellenas de queso, nopales, cebolla y jitomate

La clave para lograr una receta perfecta es emplear una masa a base de puré de papa y fécula de maíz, lo que garantiza una textura suave, dorada y fácil de trabajar.

Mientras que en el relleno se combina con nopales cocidos, cebolla, jitomate y mucho queso, resultando en un equilibrio entre frescura vegetal y cremosidad.

Ingredientes

2 tazas de puré de papa (papa cocida y machacada) 1 huevo grande 1/2 taza de fécula de maíz (maicena) 1/2 taza de queso rallado (opcional, aporta elasticidad) Sal y pimienta al gusto 1 taza de nopales cocidos y picados 1/2 cebolla blanca picada 1 jitomate grande picado en cubos pequeños 1 taza de queso rallado (panela, Oaxaca, manchego, o el de tu preferencia) 1 diente de ajo finamente picado 1 cucharada de aceite de oliva

Las empanadas sin harina rellenas de queso son ideales como snack, cena ligera o para reuniones familiares. (Captura de video)

Cómo hacer empanadas sin harina rellenas de queso, paso a paso

Sofreír la cebolla y el ajo en un sartén con aceite de oliva hasta que estén transparentes. Añadir el jitomate y cocinar solo dos minutos. Incorporar los nopales, la sal, y la pimienta, y cocinar de 3 a 4 minutos hasta que todo esté mezclado y sin exceso de líquido. Retirar del fuego y mezclar con el queso rallado. Preparar la masa: en un tazón grande, mezclar el puré de papa, huevo, fécula de maíz, el queso rallado (si se quiere utilizar), sal y pimienta. Amasar hasta lograr una mezcla suave y que no se pegue. Si se requiere, añadir más fécula. Dividir la masa en porciones pequeñas y aplanar entre dos plásticos o papel encerado, formando discos de medio centímetro de grosor. Colocar una cucharada del relleno en el centro de cada círculo. Doblar la masa formando una media luna y sellar los bordes presionando con los dedos o con un tenedor (es un paso clave para que no se abran durante la cocción). Cocinar las empanadas: En sartén: a fuego medio y con un poco de aceite, dorar la empanada por ambos lados hasta que queden firmes y doradas (tres a cuatro minutos por lado). En horno: colocar las empanadas sobre una charola cubierta con papel encerado y hornear a 200°C de 20 a 25 minutos, hasta que se doren. Dejar reposar unos minutos antes de servir para evitar que se rompan.

Una preparación que utiliza ingredientes como nopal, queso y jitomate ofrece una textura suave y sabor auténtico, ideal para quienes desean disfrutar de antojos tradicionales sin recurrir a la harina de trigo. (Captura de video)

Como consejo clave, es importante evitar que la masa se reseque, por lo que se recomienda cubrir con un paño limpio mientras se forman las empanadas.