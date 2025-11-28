Así fue la gestión de Gertz Manero al frente de la FGR: entre momentos de tensión con Presidencia y severas críticas

El anuncio formal de la renuncia pone fin a días de incertidumbre política en torno a la FGR. REUTERS/Henry Romero

La gestión de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República (FGR), iniciada en 2019, estuvo definida por tensiones institucionales, resoluciones judiciales adversas y cuestionamientos constantes sobre su actuar.

A sus 86 años, y con su renuncia confirmada, el balance de su administración acumula controversias que impactaron tanto en el frente político como en el judicial.

Uno de los episodios más significativos fue el caso de Alejandra Cuevas y Laura Morán, derivado del conflicto familiar tras la muerte de su hermano Federico.

La FGR impulsó una acusación basada en la figura de “garante accesoria”, inexistente en la ley.

Cuevas fue encarcelada en 2020, pero la Suprema Corte otorgó un amparo definitivo en 2022 y declaró improcedente la imputación, lo que representó un revés directo para el fiscal.

Su administración estuvo marcada por conflictos con figuras como Julio Scherer Ibarra y cuestionamientos sobre tráfico de influencias. NO ARCHIVES

Ese mismo año, Gertz enfrentó tensiones con el exconsejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, quien lo acusó de tráfico de influencias.

Paralelamente, la fiscalía investigó a abogados cercanos a Scherer por presunta extorsión a clientes de alto perfil.

También generó críticas su papel en investigaciones relevantes como los casos de Rosario Robles, Emilio Lozoya y Francisco García Cabeza de Vaca, en los que diversos jueces señalaron irregularidades o falta de sustento procesal.

La filtración de audios atribuidos al fiscal, presionando al padre de Lozoya, profundizó las dudas sobre su comportamiento institucional.

Patrimonios de lujo e ingresos no comprobables

Más allá del ámbito jurídico, Gertz también enfrentó cuestionamientos por su vida académica y patrimonial.

El escrutinio sobre su patrimonio y vida académica generó cuestionamientos sobre ética y transparencia en el servicio público. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Su ingreso en 2021 al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel III, después de múltiples rechazos, desató críticas entre especialistas y denuncias por presunto plagio, tras señalamientos documentados en su biografía de Guillermo Prieto.

Paralelamente, una investigación del un diario español reveló que posee cuatro propiedades de lujo en España, con un valor superior a cinco millones de euros, adquiridas antes de asumir la FGR.

La operación le permitió obtener la residencia española mediante el esquema de “visado de oro”.

Destitución de Gertz Manero

La Suprema Corte discutió la posibilidad de revisar juicios ya concluidos, lo que reavivó debates sobre seguridad jurídica.

El fiscal enfrentó críticas por su ingreso al Sistema Nacional de Investigadores. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

Aunque este asunto no se originó en la FGR, coincidió con el escrutinio sobre la actuación del fiscal y fortaleció el clima de tensión institucional.

La presidenta Claudia Sheinbaum, quien había negado haber recibido previamente una renuncia formal, confirmó que el Senado envió la notificación correspondiente.

En sus declaraciones, reconoció la labor del fiscal durante su gestión, aunque señaló que persistían deficiencias de coordinación entre la Fiscalía General y las fiscalías estatales.

Recientemente se dio a conocer la formalización de la renuncia del fiscal, permitiendo dar inicio al proceso de relevo y al análisis de posibles candidatos para ocupar la titularidad.

Trayectoria del fiscal Gertz

Antes de convertirse en el primer fiscal autónomo del país, Gertz acumuló más de cuatro décadas en cargos públicos.

Inició en la Procuraduría General de la República en 1975, donde fundó el Instituto Técnico y coordinó campañas antidrogas.

Entre 1977 y 1982 encabezó la Procuraduría de la Defensa del Trabajo.

Gertz fue secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal bajo la administración de Cuauhtémoc Cárdenas. REUTERS/Paola Garcia

Más tarde fue secretario de Seguridad Pública en el entonces Distrito Federal bajo las administraciones de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles.

De 2000 a 2004 integró el gabinete federal de Vicente Fox, desde donde reestructuró la Policía Federal Preventiva y protagonizó disputas públicas con figuras del espectáculo y litigantes.

Principales controversias durante su gestión en la FGR

Caso Alejandra Cuevas y Laura Morán.

Conflicto con Julio Scherer Ibarra.

Reveses en investigaciones de alto perfil.

Señalamientos por presunto plagio en su obra académica.

Ingreso cuestionado al SNI nivel III.

Propiedades de alto valor en España.

Filtración de audios sobre el caso Lozoya.