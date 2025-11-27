México

Tras beso con Montserrat Oliver, abuela de Aldo de Nigris asegura que Aarón Mercury mostró interés en su nieta

El participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” se volvió tendencia al asistir al programa “Montse&Joe”

Abuela de Aldo de Nigris
Abuela de Aldo de Nigris asegura que Aarón Mercury mostró interés por su nieta antes. (IG)

Aarón Mercury se volvió a ser tendencia tras su participación en el programa Montse&Joe, conducido por Montserrat Oliver y Yolanda Andrade.

Durante la emisión, el momento más comentado en redes sociales se produjo cuando el influencer le dio un beso de piquito a una de las conductoras, acción que generó múltiples reacciones en plataformas digitales.

Aarón Mercury besa a Montserrat
Aarón Mercury besa a Montserrat Oliver. (Captura: Unicable)

Aarón Mercury habría mostrado interés por la hermana de Aldo de Nigris antes de besar a Montserrat Oliver

La reacción de los internautas ante el beso de Aarón Mercury a Montserrat Oliver en el programa Montse&Joe se vio acompañada por una revelación de Doña Leticia Guajardo, abuela de Andrea de Nigris.

En una transmisión en vivo a través de TikTok, Doña Alegría, como se le identifica en redes sociales, dio a conocer detalles sobre la relación entre el influencer y su nieta. Según lo explicado, el ex participante de La Casa de los Famosos México confesó a Aldo de Nigris, hermano de Andrea de Nigris, que sentía atracción por ella.

“Aarón le declaró a Aldito que le gusta Andrea, le dijo que le encantaba Andrea, que estaba hermosísima Andrea”, afirmó en el live.

Doña Lety aseguró en un live que Aarón Mercury habría mostrado interés por Andrea de Nigris. Crédito: TikTok: Doña Alegría

Aarón Mercury no podría estar con Andrea de Nigris por esta razón

Doña Alegría aclaró que, aunque Aarón Mercury mostró interés por su nieta, la posibilidad de un romance entre ambos resulta inviable, ya que Andrea mantiene actualmente una relación de pareja.

La abuela precisó que el novio de la joven no figura entre los favoritos de la familia, pero recalcó: “Ni modo, Andrea tiene novio y hay que respetar los gustos de cada quien”.

Pese a manifestar su respeto por la relación sentimental de la joven. La revelación sobre el interés de Aarón Mercury entusiasmó a miles de seguidores del influencer, quienes actualmente lo apoyan en Las Estrellas Bailan en Hoy.

Aarón Mercury estaría interesado en
Aarón Mercury estaría interesado en Andrea de Nigris. (Instagram)

Doña Alegría estaría buscando que Aarón Mercury quede en la familia de Nigris

La confesión realizada por Doña Lety causó sorpresa tanto entre seguidores de Aarón Mercury como en quienes siguen de cerca la vida de la familia De Nigris. Para muchos internautas, las declaraciones representaron un momento clave, pues lo interpretaron como una muestra del deseo de ver al influencer formar parte de una de las familias más polémicas del Internet.

En redes sociales, principalmente en TikTok, se han difundido múltiples comentarios tras la transmisión en vivo de Doña Alegría, destacando frases como: “Doña Lety quiere a Aarón en la familia sea como sea”, “A Doña Alegría le gusta ver el mundo arder”, “Doña Alegría quiere a Aarón para la familia, ya sea con Aldo, con Andrea o hasta con ella misma” y “Doña Alegría siempre inventando cosas”.

Hasta ahora, el creador de contenido no se ha pronunciado al respecto, pero es posible que la prensa busque indagar sobre el tema en un futuro encuentro.

Aarón Mercury Montserrat Oliver Aldo de Nigris Andrea de Nigris Doña Lety Leticia Guajardo

