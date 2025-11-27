México

Taquería de Dua Lipa en la CDMX: fecha, horario y menú especial

La artista ofrecerá una propuesta exclusiva para sus fans, en la que se combinarán antojitos y mercancía oficial

Guardar
La artista ofrecerá una propuesta
La artista ofrecerá una propuesta exclusiva para sus fans, en la que se combinarán antojitos y mercancía oficial. (Ocesa)

La Taquería La Dua llegará a la Ciudad de México como parte de las celebraciones por la visita de Dua Lipa, quien ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025. La cantante británica eligió la capital mexicana como punto clave de su gira mundial Radical Optimism Tour, sorprendiendo a sus seguidores con una experiencia inédita alrededor de la popular platillo mexicano y su propio universo musical.

El anuncio del pop-up gastronómico se realizó a través de redes sociales este miércoles 26 de noviembre. De acuerdo a Warner Music, “La Dua” abrirá sus puertas en Los Caramelos Condesa, ubicada en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, durante el mismo periodo de los conciertos, con un horario de 12 del mediodía a medianoche. Esta iniciativa fusionará la cultura local con el concepto artístico que define el último álbum de Dua Lipa, Radical Optimism.

“¡La próxima semana tenemos planazo en Taquería La Dua! Vamos a celebrar en grande la llegada de Dua Lipa a la CDMX con el Radical Optimism Tour", se lee en el perfil del sello discográfico.

La experiencia gastronómica lleva por
La experiencia gastronómica lleva por nombre "La Dua". (Captura de pantalla Instagram Warner Music)

La propuesta va más allá del menú tradicional de una taquería. Además de especialidades como tacos de caramelo con queso y opciones con chicharrón, el lugar contará con mercancía oficial de la artista y dinamismo en la ambientación, siguiendo la estética y los colores del álbum. El menú incluye creaciones únicas pensadas para reflejar la diversidad de la comida callejera en la Ciudad de México y el estilo vanguardista de Dua Lipa.

La artista, reconocida por sus tres premios Grammy y por sumar millones de reproducciones en plataformas de streaming, llegará a México luego de recorrer países como Argentina y Chile. Durante esta etapa latinoamericana del Radical Optimism Tour, sobresalió por incluir adaptaciones de canciones emblemáticas de cada lugar, como covers de Soda Stereo y Mon Laferte. Por lo que los fans mexicanos están emocionados por las nuevas canciones incluidas en su setlist, además de la promesa de sorpresas en escenario y fuera de él.

La cantante británica ha demostrado
La cantante británica ha demostrado en diversas ocasiones su conexión con sus seguidores mexicanos, la gastronomía y la cultura del país.(Foto: Instagram/@dualipa)

El fenómeno que rodea los conciertos de Dua Lipa en el país también evidencia el lazo que la artista ha cultivado con sus seguidores mexicanos a lo largo de los años. La británica ha visitado el país en diferentes ocasiones, entre ellas, una edición del Corona Capital, además de un lleno total en el Estadio Seguros GNP, antes a Foro Sol.

La apertura de la taquería representa una extensión del espectáculo, acercando la experiencia del tour a quienes buscan celebrar la música y la cultura local de formas distintas.

Temas Relacionados

Dua LipatacostaqueríaCDMXEstadio GNP Segurosmexico-entretenimiento

Más Noticias

¿Es posible celebrar el Día de Acción de Gracias en México?

Esta festividad extranjera ha ido ganando espacio entre personas y familias que la incluyen en su calendario con la preparación de platillos especiales y reuniones familiares

¿Es posible celebrar el Día

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Tráfico de combustible, armas y vínculos con el crimen organizado forman parte del expediente de la FGR en contra del copropietario del certamen

Cronología del caso Raúl Rocha

“Bajada del Diablo”: así es la peligrosa pendiente que protagoniza accidentes de autos en CDMX

Esta rampa es una de las más peligrosas en la capital, que aumenta su riesgo en temporada de lluvias

“Bajada del Diablo”: así es

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 27 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: noticias

Drama legal de Nodal y Cazzu por su hija Inti inspira petición para crear ley en Argentina

La batalla legal entre los cantantes por los permisos de viaje y la manutención de su hija Inti ha cruzado fronteras mediáticas

Drama legal de Nodal y
MÁS NOTICIAS

NARCO

Cronología del caso Raúl Rocha

Cronología del caso Raúl Rocha Cantú: de Casino Royale y Miss Universo al huachicol

Enfrentamiento armado en Chihuahua deja nueve detenidos

Rescataron sano y salvo a comerciante secuestrado en Michoacán

Cae “Pantera” en Quintana Roo, ligado a 13 homicidios y encargado de controlar sicarios

Identifican 7 cárteles que controlan la venta de vapeadores y cigarros ilegales en México

ENTRETENIMIENTO

Drama legal de Nodal y

Drama legal de Nodal y Cazzu por su hija Inti inspira petición para crear ley en Argentina

La Granja VIP: Quiénes son los nominados de la séptima semana del reality

Foster The People interpretó Pumped Up Kicks con mariachi después de 13 años

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Ideas para armar un disfraz de Las Guerreras K-pop y asistir al concierto en CDMX

DEPORTES

Cruz Azul vs Chivas: cómo

Cruz Azul vs Chivas: cómo fue la última vez que se enfrentaron en una Liguilla

Quién es la actriz con la que Héctor Herrera estaría saliendo tras divorciarse

Humberto Suazo es homenajeado por Monterrey con una calle a su nombre

Campeón mundial arremete contra el ‘Zurdo‘ Ramírez por no enfrentarlo: “Estoy harto de excusas”

Después de su salida de Pumas, Dani Alves es captado en su nueva faceta como predicador