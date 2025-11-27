Taquería de Dua Lipa en la CDMX: fecha, horario y menú especial

La artista ofrecerá una propuesta exclusiva para sus fans, en la que se combinarán antojitos y mercancía oficial. (Ocesa)

La Taquería La Dua llegará a la Ciudad de México como parte de las celebraciones por la visita de Dua Lipa, quien ofrecerá tres conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 1, 2 y 5 de diciembre de 2025. La cantante británica eligió la capital mexicana como punto clave de su gira mundial Radical Optimism Tour, sorprendiendo a sus seguidores con una experiencia inédita alrededor de la popular platillo mexicano y su propio universo musical.

El anuncio del pop-up gastronómico se realizó a través de redes sociales este miércoles 26 de noviembre. De acuerdo a Warner Music, “La Dua” abrirá sus puertas en Los Caramelos Condesa, ubicada en Avenida Michoacán 93, colonia Condesa, durante el mismo periodo de los conciertos, con un horario de 12 del mediodía a medianoche. Esta iniciativa fusionará la cultura local con el concepto artístico que define el último álbum de Dua Lipa, Radical Optimism.

“¡La próxima semana tenemos planazo en Taquería La Dua! Vamos a celebrar en grande la llegada de Dua Lipa a la CDMX con el Radical Optimism Tour", se lee en el perfil del sello discográfico.

La experiencia gastronómica lleva por nombre "La Dua". (Captura de pantalla Instagram Warner Music)

La propuesta va más allá del menú tradicional de una taquería. Además de especialidades como tacos de caramelo con queso y opciones con chicharrón, el lugar contará con mercancía oficial de la artista y dinamismo en la ambientación, siguiendo la estética y los colores del álbum. El menú incluye creaciones únicas pensadas para reflejar la diversidad de la comida callejera en la Ciudad de México y el estilo vanguardista de Dua Lipa.

La artista, reconocida por sus tres premios Grammy y por sumar millones de reproducciones en plataformas de streaming, llegará a México luego de recorrer países como Argentina y Chile. Durante esta etapa latinoamericana del Radical Optimism Tour, sobresalió por incluir adaptaciones de canciones emblemáticas de cada lugar, como covers de Soda Stereo y Mon Laferte. Por lo que los fans mexicanos están emocionados por las nuevas canciones incluidas en su setlist, además de la promesa de sorpresas en escenario y fuera de él.

La cantante británica ha demostrado en diversas ocasiones su conexión con sus seguidores mexicanos, la gastronomía y la cultura del país.(Foto: Instagram/@dualipa)

El fenómeno que rodea los conciertos de Dua Lipa en el país también evidencia el lazo que la artista ha cultivado con sus seguidores mexicanos a lo largo de los años. La británica ha visitado el país en diferentes ocasiones, entre ellas, una edición del Corona Capital, además de un lleno total en el Estadio Seguros GNP, antes a Foro Sol.

La apertura de la taquería representa una extensión del espectáculo, acercando la experiencia del tour a quienes buscan celebrar la música y la cultura local de formas distintas.