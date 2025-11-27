México

Stranger Things 5 colapsa servidores de Netflix en México y desata caos en redes sociales

El lanzamiento más esperado tumbó la plataforma streaming y provocó risas, quejas y un maratón viral en cientos de hogares por todo el país

Will Byers en el episodio
Will Byers en el episodio 4 de Stranger Things 5. (Netflix)

El esperado estreno de la quinta y última temporada de Stranger Things sacudió por completo México el pasado miércoles 26 de noviembre. No sólo la emoción y el hype se apoderaron de los fanáticos, sino que la llegada del Volumen 1 a Netflix fue tan intensa —¡y masiva!— que tumbó el sistema: miles de usuarios reportaron caídas, errores y la frustración de no poder ver el desenlace de Hawkins... al menos no en los primeros minutos.

Un país en euforia... y fuera de servicio

Stranger Things 5. (Netflix)
Stranger Things 5. (Netflix)

Netflix había anunciado a bombo y platillo que el Volumen 1 de la quinta temporada de Stranger Things estaría disponible el 26 de noviembre a las 19:00 horas (CDMX).

Pero lo que parecía ser un evento perfecto terminó en pesadilla tecnológica: conforme llegaba la hora indicada, legiones de fans intentaron entrar a la app sin éxito. Algunos esperaron 5 minutos, otros 15 o 20, y los más desafortunados simplemente se quedaron viendo la pantalla de carga, preguntándose si Vecna y el Demogorgon habían conjurado una maldición al sistema.

En realidad, el villano fue el ejército humano de fans mexicanos. La saturación fue tal que los servidores colapsaron y, para muchísimos, la espera fue tan angustiante como cualquier cliffhanger de la serie.

La reacción de los fans: memes y resignación colectiva

Eleven en Stranger Things 5.
Eleven en Stranger Things 5. (Netflix)

No podía faltar el ingenio y el desahogo en redes sociales. “Nos mintieron como vato poniendo el cuerno”, reclamó un usuario. “Pasaron 14 minutos y no lo subieron, mi bro”, protestaban otros. Las quejas y bromas se multiplicaron: “Ayudaaaaa no me deja entrar”; “Ni he podido entrar”; “Arregla tu aplicación que no me deja ver la temporada”; “Sólo tenían que hacer una cosa y aún así lo hicieron mal”; “Va estar bien saturado, mejor la veo en Enero”; “No deja ver ni el primer capítulo de la última temporada”.

Algunos optaron por el humor negro y las referencias a la propia serie: “Inchi Netflix, que te cargue la Vecna del demogorgo”; “Si no nos carga la app ya nos cargó la Vecna”; “Ya está en Magic TV, la estoy viendo”; “Netflix, mis crías no dejaban de gritar, creían que la que estaba pndjx era yo y no la app”; “Desinstalé la aplicación 3 veces”.

El empate técnico entre la frustración y la risa colectiva es, quizás, la imagen más fiel de este fenómeno: millones de mexicanos sincronizados no sólo por la nostalgia ochentera de Hawkins, sino por el calvario compartido de reiniciar la aplicación en bucle.

Netflix responde (a su manera) y los fans se rinden

Stranger Things 5: horarios y
Stranger Things 5: horarios y fecha de estreno del volumen 1 (Créditos: Netflix)

En medio del caos, la cuenta oficial de Netflix lanzó su propia solución con un característico grito desesperado, digno del Upside Down: “Si tienen algún inconveniente, ¡REINICIEN LA APP O VUELVAN A CARGAR LA PÁGINAAAAAAA!”.

Obviamente, el comentario no hizo más que sumar corazones, risas y algún que otro meme a la avalancha viral de la noche.

Pero el colapso virtual no fue suficiente para desanimar a la comunidad. Una vez que los fans lograron entrar por fin a la plataforma y ver el Volumen 1, los comentarios cambiaron de tono.

“¡Valió la pena la espera! El capítulo 4 es epicidad absoluta. Se le ven los 400 millones de dólares en los efectos, el soundtrack. Gracias Netflix, gracias Hermanos Duffer y lo que falta promete demasiado”, celebró un internauta, resumiendo el sentimiento de satisfacción tras el viacrucis digital.

¿Cuándo se estrenan los demás episodios de Stranger Things 5?

Stranger Things 5 - volumen
Stranger Things 5 - volumen 1 (Créditos: Netflix)

La quinta temporada de Stranger Things está planeada para cerrar la historia de manera épica, con casi 18 horas de contenido divididas en tres lanzamientos:

  • Volumen 1: 26 de noviembre de 2025, a las 7 PM (CDMX) – cuatro episodios.
  • Volumen 2: 25 de diciembre de 2025, a las 7 PM (CDMX) – tres episodios.
  • Capítulo Final: 31 de diciembre de 2025, a las 7 PM (CDMX) – un episodio (gran final).

Cambia el horario acostumbrado de Netflix —ya no hay que desvelarse hasta las 2 AM— y todos los episodios están diseñados casi como mini películas, con duraciones que van de poco más de dos hasta tres horas para el cierre. Los hermanos Duffer han prometido que la temporada final será “la más ambiciosa y emotiva”.

