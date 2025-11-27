México

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

Estos temas y grupos han logrado mantener su popularidad en la plataforma de streaming Spotify

Estos son los títulos más
buscados por los suscriptores de Spotify.

Empresas de la industria musical y artistas han encontrado en las plataformas de streaming una alternativa para que las canciones lleguen a más personas y más países, un buen ejemplo de ello ha sido Spotify, que ha sacado ventaja y ya se posiciona como una de las vías favoritas a usar por el público mexicano.

Sin embargo, ante un amplio catálogo musical que caracteriza al nuevo milenio es fácil perderse las novedades o las canciones más escuchadas del momento, por lo que Spotify ofrece su listado de los temas que actualmente están conquistado a sus usuarios.

Lo más escuchado

1. CHAVALITAS

Fuerza Regida

La canción de Fuerza Regida se ha hecho un hueco entre las preferidas del momento. Cuenta con 1.269.789 reproducciones, motivo por el cual sigue en la primera posición.

2. Cuando No Era Cantante (w Yung Beef)

El Bogueto

Tras acumular 1.255.577 reproducciones, el temazo de El Bogueto se mantiene en segundo lugar.

3. intro (w Tito Double P)

Peso Pluma

«intro (w Tito Double P)» no para de sonar en el streaming, tras ascender en las listas de favoritos y situarse en el tercer lugar, con 1.150.856 reproducciones.

4. Pvta Luna

Neton Vega

«Pvta Luna» de Neton Vega se vende como pan caliente. Ya lleva 1.073.328 reproducciones, lo que la convierte en una jugadora importante en el ranking y poseedora del puesto 4.

5. SUIZA

Calle 24

«SUIZA» de Calle 24 se ubica en el quinto lugar. Tras varias semanas en el tope de las listas, su popularidad ahora va en descenso, con 1.060.132 reproducciones.

6. Ya Borracho

Herencia De Grandes

Un número tan favorable como 1.003.979 reproducciones no es suficiente para seguir avanzando en el ranking. Así, el que fuera un exitazo de Herencia De Grandes va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el sexto puesto.

7. Marlboro Rojo

Fuerza Regida

«Marlboro Rojo» de Fuerza Regida pierde fuerza. Hoy solo cosecha 945.227 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el séptimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

8. TU SANCHO

Fuerza Regida

«TU SANCHO» de Fuerza Regida va en descenso: ya llega a la octava posición. Sus 911.453 reproducciones no han sido suficientes para remontar la caída.

9. Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)

Natanael Cano

Tras haberse reproducido 845.323 veces, «Perlas Negras (w Gabito Ballesteros)» de Natanael Cano se sitúa como uno de los temazos favoritos en las listas. Hoy se ubica en el puesto 9.

10. 22 (w Victor Mendivil)

Omar Camacho

«22 (w Victor Mendivil)» de Omar Camacho pierde fuerza. Hoy solo cosecha 839.900 reproducciones, insuficientes para continuar con su travesía hacia el número uno del podio. Ya se coloca en el décimo lugar, lo que apunta a que va de salida.

*Algunos datos podrían no estar disponibles porque la plataforma no los proporciona.

Spotify genera un tercio de los ingresos del streaming musical

Spotify se ha convertido en
una de las plataformas por streaming más competitivas.

En 2024, Spotify alcanzó un récord histórico al aportar 10 mil millones de dólares a la industria musical global, sumando casi 60 mil millones desde su creación.

Dicho incremento fue posible gracias a su expansión en mercados emergentes como India, Brasil y Nigeria, donde la plataforma ha adaptado precios y estrategias para disparar su base de oyentes.

Desde 2014, cuando tenía 15 millones de suscriptores y generaba mil millones de dólares anuales, ha experimentado una notable evolución en su modelo de negocio.

Su éxito radica en una combinación de suscripciones de pago, acceso gratuito con publicidad y un enfoque en la personalización gracias a lo que actualmente supera los 500 millones de usuarios y proyecta alcanzar los mil millones en un futuro cercano.

Según la agencia de noticias EFE, la plataforma sueca no solo ha revolucionado el consumo de música a nivel global, sino que también ha sido clave para fortalecer las carreras de los músicos y cantantes, promoviendo la sostenibilidad a largo plazo y, a su vez, ha permitido multiplicar por diez los ingresos destinados a artistas y sellos discográficos.

Las música más escuchada del 2024

Spotify se ha convertido en
una de las plataformas por streaming más competitivas.

En diciembre de 2024, Peso Pluma alcanzó un hito significativo en su carrera musical al contar con más de 45 millones de oyentes mensuales en Spotify, consolidándose como uno de los artistas mexicanos más populares a nivel mundial. Este logro refleja no solo el auge de los corridos tumbados, sino también su capacidad para conectar con todo tipo de audiencias y llevar este género a un público internacional.

El impacto de Peso Pluma se ha visto reflejado en su posición como el séptimo artista más escuchado a nivel mundial en 2024, según el resumen anual Spotify Wrapped. Canciones como Dos Días, La Patrulla, Qlona y Los Cuadros se han convertido en favoritas del público, mostrando su habilidad para fusionar ritmos tradicionales con sonidos contemporáneos.

En junio de 2024, Peso Pluma lanzó su álbum 'Éxodo', que logró un récord histórico al debutar con más de 29.8 millones de reproducciones globales en Spotify durante sus primeras 24 horas.

La trayectoria de Peso Pluma refleja un fenómeno en el que los corridos tumbados han ganado terreno en la música internacional, permitiendo que artistas mexicanos alcancen audiencias más amplias. Su éxito en plataformas digitales como Spotify es un testimonio de su capacidad para innovar dentro del género y atraer a oyentes de diversas partes del mundo.

