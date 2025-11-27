Los 3 ejercicios más fáciles de hacer para eliminar la flacidez de la cara en poco tiempo

Ejercicios para la cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios faciales se han posicionado como una opción práctica para quienes buscan mejorar el aspecto de la piel y combatir los signos de la edad. Muchas personas perciben cambios en la firmeza del rostro con el paso del tiempo, lo que ha impulsado el interés en técnicas no invasivas para atender esta preocupación. Desde especialistas en cuidado facial hasta fisioterapeutas, distintos expertos coinciden en que fortalecer los músculos del rostro favorece una apariencia más tersa.

La flacidez facial suele asociarse a la pérdida de colágeno, la disminución del tono muscular y factores externos como la exposición al sol. Esto provoca una diferencia notable en zonas como mejillas, mandíbula o párpados. Frente a tratamientos costosos o procedimientos quirúrgicos, los ejercicios diseñados para fortalecer y tonificar los músculos faciales ofrecen una alternativa accesible y fácil de implementar.

Elevación de mejillas

(Imágen Illustrativa Infobae)

Uno de los ejercicios más recomendados por su sencillez y efectividad es la elevación de mejillas. Consiste en sonreír, colocando los labios juntos, y utilizar las yemas de los dedos para elevar suavemente los pómulos hacia los ojos. Se mantiene esta posición unos segundos y luego se relaja el rostro. Repetir este movimiento unas diez veces contribuye a reafirmar la piel de las mejillas. Este ejercicio activa los músculos cigomáticos, responsables del volumen y la estructura del rostro en la porción media de la cara. La constancia resulta fundamental para que los resultados sean perceptibles en pocas semanas. Especialistas recomiendan realizar la rutina a diario, de preferencia por la mañana para aprovechar el descanso nocturno del tejido cutáneo.

Tensión en la línea de la mandíbula

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona de la mandíbula pierde definición con la edad y la acumulación de grasa puede intensificar el desdibujamiento del contorno inferior de la cara. Para reforzar la línea mandibular, se sugiere inclinar la cabeza hacia atrás hasta mirar el techo, cerrar los labios y llevarlos hacia adelante en un movimiento similar a un beso. Esta acción ayuda a contraer el músculo platisma, que conecta la mandíbula con el cuello. Mantener la tensión durante 5 a 10 segundos por repetición y repetir hasta diez veces por sesión estimula la circulación y favorece una apariencia más definida. Se aconseja acompañar este ejercicio con respiración controlada para evitar rigidez en el cuello.

Masajes circulares en la frente

(Imagen Ilustrativa Infobae)

La frente suele presentar líneas marcadas y pérdida de firmeza en las cejas. Una manera simple de contrarrestar la flacidez en esta zona es aplicar masajes circulares en la frente. Con la yema de los dedos y poca presión, se realizan movimientos circulares desde el centro hacia las sienes. Esta técnica fomenta la irrigación sanguínea y estimula la producción de colágeno, elemento esencial para mantener la elasticidad de la piel. Se puede realizar el masaje unos minutos cada día al finalizar la rutina de limpieza facial. Incluirlo junto a los ejercicios mencionados potencia los efectos y promueve una sensación de bienestar inmediato.

Integrar estos ejercicios en el cuidado diario del rostro no requiere equipo especial ni grandes cambios en la rutina, pero puede generar mejoras en el tono y la firmeza de la piel. La dedicación y la constancia constituyen factores claves para percibir los beneficios en poco tiempo.