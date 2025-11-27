México

Los 3 ejercicios más fáciles de hacer para eliminar la flacidez de la cara en poco tiempo

Checa esta rutina de belleza que puedes realizar todos los días

Guardar
Ejercicios para la cara (Imagen
Ejercicios para la cara (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los ejercicios faciales se han posicionado como una opción práctica para quienes buscan mejorar el aspecto de la piel y combatir los signos de la edad. Muchas personas perciben cambios en la firmeza del rostro con el paso del tiempo, lo que ha impulsado el interés en técnicas no invasivas para atender esta preocupación. Desde especialistas en cuidado facial hasta fisioterapeutas, distintos expertos coinciden en que fortalecer los músculos del rostro favorece una apariencia más tersa.

La flacidez facial suele asociarse a la pérdida de colágeno, la disminución del tono muscular y factores externos como la exposición al sol. Esto provoca una diferencia notable en zonas como mejillas, mandíbula o párpados. Frente a tratamientos costosos o procedimientos quirúrgicos, los ejercicios diseñados para fortalecer y tonificar los músculos faciales ofrecen una alternativa accesible y fácil de implementar.

Elevación de mejillas

(Imágen Illustrativa Infobae)
(Imágen Illustrativa Infobae)

Uno de los ejercicios más recomendados por su sencillez y efectividad es la elevación de mejillas. Consiste en sonreír, colocando los labios juntos, y utilizar las yemas de los dedos para elevar suavemente los pómulos hacia los ojos. Se mantiene esta posición unos segundos y luego se relaja el rostro. Repetir este movimiento unas diez veces contribuye a reafirmar la piel de las mejillas. Este ejercicio activa los músculos cigomáticos, responsables del volumen y la estructura del rostro en la porción media de la cara. La constancia resulta fundamental para que los resultados sean perceptibles en pocas semanas. Especialistas recomiendan realizar la rutina a diario, de preferencia por la mañana para aprovechar el descanso nocturno del tejido cutáneo.

Tensión en la línea de la mandíbula

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona de la mandíbula pierde definición con la edad y la acumulación de grasa puede intensificar el desdibujamiento del contorno inferior de la cara. Para reforzar la línea mandibular, se sugiere inclinar la cabeza hacia atrás hasta mirar el techo, cerrar los labios y llevarlos hacia adelante en un movimiento similar a un beso. Esta acción ayuda a contraer el músculo platisma, que conecta la mandíbula con el cuello. Mantener la tensión durante 5 a 10 segundos por repetición y repetir hasta diez veces por sesión estimula la circulación y favorece una apariencia más definida. Se aconseja acompañar este ejercicio con respiración controlada para evitar rigidez en el cuello.

Masajes circulares en la frente

(Imagen Ilustrativa Infobae)
(Imagen Ilustrativa Infobae)

La frente suele presentar líneas marcadas y pérdida de firmeza en las cejas. Una manera simple de contrarrestar la flacidez en esta zona es aplicar masajes circulares en la frente. Con la yema de los dedos y poca presión, se realizan movimientos circulares desde el centro hacia las sienes. Esta técnica fomenta la irrigación sanguínea y estimula la producción de colágeno, elemento esencial para mantener la elasticidad de la piel. Se puede realizar el masaje unos minutos cada día al finalizar la rutina de limpieza facial. Incluirlo junto a los ejercicios mencionados potencia los efectos y promueve una sensación de bienestar inmediato.

Integrar estos ejercicios en el cuidado diario del rostro no requiere equipo especial ni grandes cambios en la rutina, pero puede generar mejoras en el tono y la firmeza de la piel. La dedicación y la constancia constituyen factores claves para percibir los beneficios en poco tiempo.

Temas Relacionados

JuventudBellezaEjerciciosFlacidezPielmexico-noticias

Más Noticias

Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar en el palenque de Querétaro

El cantante generó revuelo luego de que circularan imágenes donde parece perder el control en el escenario, desatando un debate sobre su estado durante la presentación en la Feria Ganadera

Hijo de Alejandro Fernández aclara

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de noviembre

El programa de los jueves está destinado a definir qué equipo se lleva el refugio más cómodo

Exatlón México: quién gana la

Estos son los posibles candidatos que se perfilan para sustituir a Gertz Manero en la FGR

La noticia ha generado críticas del PRI y PAN en contra de Morena y del gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum

Estos son los posibles candidatos

Tras beso con Montserrat Oliver, abuela de Aldo de Nigris asegura que Aarón Mercury mostró interés en su nieta

El participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” se volvió tendencia al asistir al programa “Montse&Joe”

Tras beso con Montserrat Oliver,

¿Quién es Alejandro Gertz Manero, fiscal de la república que presentó su renuncia?

Se espera que el Senado apruebe la dimisión del fiscal

¿Quién es Alejandro Gertz Manero,
MÁS NOTICIAS

NARCO

Otro golpe del Plan Michoacán:

Otro golpe del Plan Michoacán: aseguraron explosivos caseros y detuvieron a 7 presuntos delincuentes

Capturan en Chiapas a “El Coreano”, vinculado al reclutamiento de personas en el Rancho Izaguirre

Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Municipio de Chihuahua registra 50% menos asistencia escolar tras enfrentamiento armado entre grupo criminal

Golpe al narco: aseguran más de 400 mil litros de huachicol tras operativos en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Alejandro Fernández aclara

Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar en el palenque de Querétaro

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 27 de noviembre

Tras beso con Montserrat Oliver, abuela de Aldo de Nigris asegura que Aarón Mercury mostró interés en su nieta

Fans mexicanos de Stranger Things reaccionan a la transformación de los protagonistas con el estreno de la última temporada

Ranking Spotify en México: top 10 de las canciones con más reproducciones de este día

DEPORTES

Entrenador costarricense demerita a Miguel

Entrenador costarricense demerita a Miguel Herrera por falta de “escuela” para ser técnico tras dejar fuera a los Ticos del Mundial 2026

Chivas vs Cruz Azul EN VIVO: minuto a minuto de la ida de los Cuartos de Final del Apertura 2025

¿Qué necesita el América para avanzar a las Semifinales del Apertura 2025?

Reportan que Pumas estaría cerca de fichar a “Chicho” Arango

Estos árbitros de la Liga MX que serían expulsados de la Liguilla por sus errores en el Rayados vs América