Hallan tres cuerpos dentro de fosa clandestina sobre la carretera Silao-Guanajuato

Los restos de las tres personas halladas en esta fosa clandestina siguen en análisis periciales y pruebas del SEMEFO de Guanajuato | FGE Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) confirmó el hallazgo de una fosa clandestina con al menos tres cuerpos en un inmueble ubicado sobre la carretera Silao–Irapuato, a la altura de la comunidad San Diego el Grande, en el municipio de Silao.

El descubrimiento se registró el 26 de noviembre de 2025 tras un reporte recibido por un colectivo de búsqueda, lo que dio paso a la movilización de personal especializado de la institución estatal. Según la información recuperada en el sitio, hasta el momento, se han localizado restos correspondientes a al menos tres personas, aunque el número podría modificarse conforme avancen los trabajos de exhumación.

Exhumación y análisis pericial en proceso

Autoridades informaron que los restos presentan distintos periodos de evolución, lo que abre la posibilidad de que las víctimas hayan sido asesinadas en fechas diferentes. A la par, el fiscal Gerardo Vázquez Alatriste explicó que la confirmación total del número de cuerpos dependerá de los análisis realizados por la Unidad de Identificación de Personas Fallecidas:

“La certeza sobre la cantidad de personas localizadas será posible únicamente después de la conclusión de los estudios científicos”, señaló la FGEG en un comunicado posterior al inicio de las labores.

Las cifras más recientes de personas desaparecidas en Guanajuato tienen que esperar a más análisis científicos | Agencia EFE / STR

Los exámenes forenses continúan en el Servicio Médico Forense, donde especialistas trabajan en la recuperación, clasificación y análisis de los cuerpos. Por otro lado, las autoridades mantienen comunicación con familiares que buscan identificar a personas desaparecidas y reiteraron que la información final se dará a conocer cuando concluya el estudio técnico.

Participación de colectivos y familias en el proceso de búsqueda

La recuperación de los restos se realiza bajo acompañamiento de familiares, en cumplimiento del protocolo estatal vigente. El fiscal destacó la importancia de su participación y subrayó que el programa La búsqueda que nos une sigue activo para la toma de muestras genéticas y perfiles familiares.

“Este ejercicio nos ha ayudado mucho. Hemos contado con la colaboración de familiares que tienen a alguien desaparecido. Es algo que conviene a todos”, expresó Vázquez Alatriste en declaraciones recogidas por Proceso.

Colectivos de otras entidades acudieron al lugar ante la posibilidad de que entre los restos se encuentren personas reportadas como desaparecidas fuera de Guanajuato. La toma de ADN para comparación genética ha sido uno de los recursos más utilizados en la región para avanzar en identificaciones.

| Diego Costa / Cuartoscuro

La crisis de fosas clandestinas en Guanajuato: cifras recientes

De acuerdo con información difundida en semanas previas, la fiscalía estatal registró al menos seis identificaciones confirmadas mediante pruebas de ADN en los últimos meses, resultado vinculado a la colaboración entre autoridades y familias que aportaron muestras biológicas.

Si bien no se han actualizado las cifras oficiales tras el hallazgo reciente, el Ministerio Público ha insistido en que la identificación de nuevas víctimas dependerá del procesamiento de indicios recuperados en la fosa.

Este descubrimiento en Silao se suma a los reportes de fosas y cuerpos sin identificar documentados en la entidad, donde la desaparición de personas sigue siendo uno de los principales focos de preocupación para colectivos y organismos de derechos humanos.

| Diego Costa / Cuartoscuro

No obstante, los resultados de las pruebas periciales —aún en curso— podrían ofrecer nuevos elementos para entender la dimensión del hallazgo y contribuir al esclarecimiento de más casos abiertos.