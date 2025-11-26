Padre de Fátima Bosch niega haber otorgado contratos en Pemex tras escándalo por Miss Universo 2025

Los reflectores aterrizaron sobre Bernardo Bosch Hernández tras la coronación de su hija. (@fatimaboschfdz, Instagram)

Bernardo Bosch Hernández, padre de la Miss Universo 2025, Fátima Bosch, resultó señalado en el escándalo por la supuesta relación entre Pemex y el triunfo de su hija.

A través de una carta, el empresario subrayó que no existe ningún registro de inhabilitación o sanción en su contra en el Sistema de Servidores Públicos Sancionados, desmintiendo así las versiones que lo vinculaban con irregularidades administrativas.

Entre 2018 y 2025, Bernardo Bosch ocupó el cargo de Coordinador en la Dirección de Pemex Exploración y Producción.

En este periodo, precisó que sus responsabilidades no incluían la revisión ni la adjudicación de licitaciones o contratos, por lo que calificó de falsas las acusaciones que lo señalaban por presuntamente favorecer a empresarios en procesos de contratación.

En relación con una sanción impuesta por la Secretaría de la Función Pública en junio de 2019, el funcionario explicó que ejerció su derecho a impugnar ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

El 6 de noviembre de 2019, el tribunal emitió una Sentencia Definitiva que declaró nula la sanción, al determinar que carecía de sustento legal. Este fallo, según el comunicado, confirma la inexistencia de motivos legales para mantener cualquier castigo en su contra.

Bernardo Bosch y su relación con el dueño de Miss Universo

El comunicado también abordó los rumores surgidos tras la coronación de Fátima Bosch Fernández en la edición 74 de Miss Universo.

El funcionario afirmó que, aunque su posición lo expone al escrutinio público, las informaciones difundidas sobre su familia en torno al certamen son “absolutamente falsas y carentes de rigor periodístico”.

Además, aclaró que conoció al empresario Raúl Rocha Cantú el 13 de septiembre de 2025, durante el certamen de Miss Universo México en Guadalajara, y negó de manera tajante cualquier relación de negocios con él, calificando los señalamientos al respecto como “completamente falsos y ajenos a la realidad”.

Información en desarrollo*