Necaxa hace oficial la baja de Fernando Gago para el siguiente torneo

Los Rayos hicieron pública la baja del entrenador tras un desastroso torneo. Crédito: REUTERS/Gonzalo Colini

El Club Necaxa anunció oficialmente la salida de Fernando Gago y su cuerpo técnico este miércoles 26 de noviembre de 2025.

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado en las redes sociales oficiales del equipo, en el que se informó de manera breve y sin agradecimientos que el argentino dejaba de formar parte de la institución.

El tono del comunicado llamó la atención, pues se limitó a señalar que la directiva ya trabaja en la definición del nuevo director técnico que encabezará al equipo en el Clausura 2026. Sin palabras de despedida ni reconocimiento a su labor, la salida de Gago refleja la decepción de la dirigencia por los resultados obtenidos.

El Club hizo publica la baja del estratega a partir un mensaje solemne en sus redes sociales. Crédito: X/ @ClubNecaxa

Cómo fue el paso de Fernando Gago con Necaxa

Fernando Gago llegó al Necaxa en junio de 2025 con la expectativa de revitalizar a un equipo que llevaba varias temporadas sin figurar en los puestos más altos de la Liga MX. Sin embargo, su gestión fue breve y poco exitosa.

Resultados: 17 partidos dirigidos → 4 victorias, 5 empates y 8 derrotas.

Puntos obtenidos: 17 en total, que dejaron al club en el puesto 13 de la tabla.

Consecuencia: Necaxa quedó fuera del Play In y sin posibilidades de liguilla.

La salida del técnico argentino era prácticamente inevitable, pues el equipo mostró poca solidez defensiva y escasa generación en el ataque, lo que lo convirtió en uno de los proyectos más débiles del torneo.

Los antecedentes de Fernando Gago en la Liga MX

En este sentido, no es la primera vez que Gago deja una mala impresión en la Liga MX. En 2024 dirigió a Chivas, pero abandonó al club en plena competencia para marcharse al equipo de sus amores, Boca Juniors, lo que generó fuertes críticas por su falta de compromiso.

El director deportivo abandonó al rebaño en pleno torneo para poder dirigir a Boca Juniors. Crédito: Cuartoscuro

Su paso por Boca también fue breve y polémico: apenas seis meses en el cargo, con eliminación temprana en la Copa Libertadores y una derrota en el Superclásico ante el máximo rival, el River Plate, que precipitó su salida. Aún con estos antecedentes, Necaxa apostó por él en 2025, pero el resultado volvió a ser negativo.

Su partida, sumada a otras problemáticas actuales, deja al club hidrocálido en una situación crítica. A nivel deportivo, el equipo quedó eliminado del Apertura 2025 y ahora se encuentra sin director técnico confirmado para el Clausura 2026.

El futuro de Necaxa con la salida de Fernando Gago

En el plano institucional, los problemas son aún mayores: Necaxa enfrenta un adeudo fiscal superior a los 200 millones de pesos con el SAT, lo que podría derivar en embargos de bienes y cuentas bancarias.

Esta crisis financiera se suma al fracaso deportivo, comprometiendo la credibilidad de un proyecto que en apariencia se encontraba creciendo debido a la inversión extranjera de figuras como Eva Longoria, Ryan Reynolds y Rob McElhenney.

El club hidrocálido atraviesa uno de los momentos más complicados en toda su historia. Credito: Kim Klement Neitzel-Imagn Images

Necaxa atraviesa un momento delicado en el que la incertidumbre predomina. La salida de Fernando Gago marca el cierre de un ciclo fallido y abre la puerta hacia un futuro incierto, en el que la directiva deberá resolver tanto la crisis deportiva como la financiera.

El reto inmediato será encontrar un nuevo entrenador capaz de devolver competitividad al equipo y, al mismo tiempo, enfrentar las presiones fiscales que amenazan la estabilidad de la institución.