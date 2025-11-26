México

Miss Universo 2025: Miss Portugal acusa que las concursantes casadas y con hijos fueron descartadas para ganar

El testimonio de Camila Vitorino revivió el debate sobre la falsa inclusión y equidad en la última edición del certamen

Guardar
Miss Universo 2025 está en
Miss Universo 2025 está en la mira por polémicas. REUTERS/Chalinee Thirasupa

Miss Universo 2025 sigue sumando voces inconformes, y esta vez fue Camila Vitorino, Miss Portugal, quien este martes publicó un comunicado en el que denuncia que la organización habría descartado desde un principio la posibilidad de que candidatas casadas, con pareja o con hijos pudieran aspirar a la corona, priorizando el compromiso total y exclusivo con el certamen.

¿Qué reveló Miss Portugal?

En su comunicado compartido a través de su cuenta de Instagram, Camila Vitorino explicó que durante los días de concentración se transmitió un mensaje claro a las concursantes: la reina debía estar completamente dedicada al proyecto y a la fundación, sin espacio para relaciones sentimentales.

Camila Vitorino, Miss Portugal.
Camila Vitorino, Miss Portugal. REUTERS/Athit Perawongmetha

De acuerdo con la portuguesa, en una conversación con la organización y las participantes “se dijo que la reina reinante no tenía novio porque no había tiempo, que su compromiso era con la comunidad, y su ‘matrimonio’ era con el proyecto”. Vitorino describió cómo, al escuchar este argumento, comprendió que su sueño de competir por la corona había terminado.

“Mi corazón se aceleró. Me congelé. Miré a mi alrededor, esperando haber entendido mal. Varios concursantes, casados o en relaciones como yo, fueron visiblemente heridos”, relató.

Sin embargo, la modelo puntualizó que eligió la fe y decidió continuar en el certamen, convencida de que el matrimonio y la maternidad otorgan valores y compromiso igualmente valiosos.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Además, Vitorino abordó la percepción de que su entrevista no había sido suficientemente fuerte, atribuyéndolo a que el tema principal fue la maternidad, pero defendió que supo articular los valores y enseñanzas que tanto el matrimonio como la maternidad han aportado a su vida.

Felicita a detractoras de Miss Universo

En una historia adicional en sus redes sociales, Camila Vitorino visibilizó el sentimiento generalizado de frustración entre muchas participantes de Miss Universo 2025.

“Actualmente muchas candidatas sí son las que están sufriendo un momento de tristeza o frustración, debido a las semejantes injusticias ocurridas este año. Pero aún así, las mismas han alzado la voz sin lástima ni busca de compasión externa. Sino con el propósito de hacer valer su opinión y de mostrar el verdadero poder que tiene la mujer”.

(Captura de pantalla)
(Captura de pantalla)

Enfatizó que estas mujeres representan verdadero empoderamiento y son “un ejemplo a seguir”. Vitorino mencionó específicamente a Olivia Yacé (Miss Costa de Marfil), Ophély Mézino (Miss Guadalupe), Bereniece Dickenson (Miss Turcas y Caicos), Brigitta Schaback (Miss Estonia) y Leonora Lysglimt (Miss Noruega) como parte de esa red de solidaridad y coraje femenino que desafió la injusticia del año.

Vitorino lamentó que su vivencia en Miss Universo y la de otras candidatas en situación semejante quedara marcada por la impresión de estar automáticamente en desventaja, independientemente de su desempeño o cualidades, a causa de criterios personales, sociales o logísticos ajenos al mérito.

Vitorino destacó que su participación nunca estuvo centrada solo en un sueño personal, sino en representar a todas las chicas jóvenes que aspiran a formar una familia y también quieren destacar en escenarios internacionales. “El matrimonio me enseñó el verdadero compromiso: con otra persona, con un propósito, con una organización. La maternidad me enseñó resistencia y le dio un significado real a mis objetivos”, escribió, defendiendo que una mujer puede ser reina, madre y esposa a la vez.

La falsa inclusión

Olivia Yacé señaló que los
Olivia Yacé señaló que los valores del Miss Universo no se alinean con los suyos. (Instagram/Olivia Yacé)

La denuncia de la portuguesa se suma al creciente debate sobre la exclusión de delegadas por criterios ajenos al mérito, un tema que ha quedado especialmente patente este año por el trato dado a Olivia Yacé, de Costa de Marfil, y el argumento institucional de tener visados “débiles” para ejercer el título.

Y es que en la víspera, Raúl Rocha, director de Miss Universo, dijo en entrevista con Adela Micha que se requieren visas para 175 países, situación que automáticamente complica la agenda internacional de la ganadora.

“Costa de Marfil necesita visa para entrar a 175 países [...] Queremos que sea Universo, la que más viaje y más contacto tenga con gente en el mundo. Pues si le piden visa en 175 países está medio difícil, ¿no?”, dijo.

Rocha también resaltó el impacto mediático de la concursante ganadora, Fátima Bosch, al señalar que sumó tres millones de seguidores en una semana, récord inédito tanto a nivel nacional como internacional en el certamen, e insistió en que ni la belleza ni la simpatía bastan para definir a la ganadora.

En cuanto a los criterios de evaluación, Rocha reiteró que el trabajo del jurado va mucho más allá de la pasarela y lo visual, pues hoy lo determinante es la disciplina, capacidad organizacional, adaptabilidad, y poder cumplir una agenda global.

En ese contexto, Ophély Mézino, Miss Guadalupe, señaló que la organización solo utiliza a candidatas afrodescendientes como parte de un discurso de diversidad e inclusión, sin voluntad real de abrirles la posibilidad de triunfar.

Temas Relacionados

Miss Universo 2025Miss PortugalCamila VitorinoRaúl RochaFátima Boschmexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy en México: noticias actividad sísmica 26 de noviembre de 2025

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este miércoles

Temblor hoy en México: noticias

Cuándo y dónde ver gratis a Foo Fighters en la Feria de León 2026

La edición de 2026 se llevará a cabo del 9 de enero al 4 de febrero

Cuándo y dónde ver gratis

Congreso de la CDMX llama a fortalecer medidas contra la violencia de género

Legisladores capitalinos coincidieron en que no se debe ser indiferentes ante situaciones como el feminicidio

Congreso de la CDMX llama

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Las estrategias de los participantes cambiaron y el ambiente en la granja se tensó a pocas horas de la Asamblea

La Granja VIP: Quién es

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 25 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Cuándo y dónde ver gratis

Cuándo y dónde ver gratis a Foo Fighters en la Feria de León 2026

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

Ema Pulido critica a Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy y cuestiona su desempeño

Los Bunkers se preparan para su concierto de noviembre en la CDMX: “Es nuestra segunda casa”

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final