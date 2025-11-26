México

Los millones de dólares que Raúl Rocha Cantú pagó para tener los derechos de Miss Universo

El empresario acusado de tener vínculos con el narco es dueño del 50% de las acciones del importante certamen de belleza

Guardar
Raúl Rocha es "testigo protegido"
Raúl Rocha es "testigo protegido" de la FGR tras ser acusado de tráfico de armas e hidrocarburos (Redes sociales: Raúl Rocha)

Luego de una polémica edición 74 de Miss Universo y de que Fátima Bosch se convirtiera en la primera tabasqueña en obtener la corona, la controversia no suelta al importante certamen de belleza. Se reveló que Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que se obtuviera una orden de aprehensión en su contra por supuesta delincuencia organizada, tráfico de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Esta información fue dada a conocer por Carlos Loret de Mola a través de un tuit en su red social X. Después, el diario Reforma confirmó los dichos y publicó su investigación. Según el conductor de Latinus, Raúl Rocha “huachicoleó combustible desde Guatemala y suministró armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y las Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS), serían las organizaciones relacionadas con el empresario, según lo publicado por Reforma.

Raúl Rocha compró Miss Universo a una empresa en bancarrota; la copropietaria es prófuga de la justicia

Los copropietarios de Miss Universo
Los copropietarios de Miss Universo enfrentan investigaciones por fraude y asociación delictiva, respectivamente. (@missuniverse, Instagram)

JKN Global Group Public Company Limited, empresa con operaciones de Tailandia, fue quien vendió el 50% de las acciones de JKN Legacy Inc, compañía que a su vez es dueña de Miss Universo. El comprador fue Raúl Rocha a través de Legacy Holding Group, por la cantidad de 16 millones de pesos.

El 50% restante de Miss Universo pertenece a Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria que, de hecho, también está en medio de un problema legal pues un tribunal de Bangkok emitió una orden de aprehensión luego de que no se presentara a su audiencia de sentencia por los delitos de fraude.

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip está acusada por autoridades tailandesas de haber ocultado el estado financiero de JKN a un inversionista llamado Raweewat Maschmadol, quien compró bonos valorados en millones de dólares.

Lupita Jones, la primera mexicana ganadora del certamen Miss Universo y antigua colaboradora de la compañía, asegura que la empresaria tailandesa se oculta en México.

Claudia Sheinbaum reacciona a la polémica de Raúl Rocha y defiende a Fátima Bosch

Sheinbaum pide no salpicar a
Sheinbaum pide no salpicar a Fátima Bosch en vinculación de Raúl Rocha Cantú al narco: “Quieren quitarle mérito” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Durante la conferencia matutina del 26 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a las acusaciones contra Raúl Rocha y a las afectaciones que ha tenido el triunfo de Fátima Bosch desde que se filtró la información.

La mandataria aseguró que “eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Entonces quieren quitarle el mérito”. En su momento, la Presidenta había felicitado a Fátima Bosch por su triunfo.

Sobre la controversia en torno a Raúl Rocha Cantó, la mandataria afirmó que firmó que “si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”.

Temas Relacionados

Raúl Rocha CantúMiss UniversoMiss Universo 2025Fátima BoschHuachicolNarcoNarco en Méxicomexico-entretenimiento

Más Noticias

Metro CDMX y Metrobús hoy 26 de noviembre: retrasos en la Línea 1 y 2 del MB

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este miércoles

Metro CDMX y Metrobús hoy

Cómo preparar un pan casero: esta receta es ideal para acompañar con alimentos salados o dulces

Hacer este clásico de la panadería resulta sencillo y rápido, ideal para quienes buscan una opción artesanal sin complicaciones ni técnicas avanzadas

Cómo preparar un pan casero:

La película más vista en Prime Video México HOY

Con el avance de la tecnología y las plataformas de streaming, los amantes del cine pueden disfrutar de tramas y géneros diversos al alcance de un clic

La película más vista en

Miguel Herrera sí iría al Mundial 2026: revelan cuál sería su nuevo trabajo tras ser despedido de la selección de Costa Rica

El Piojo Herrera ya tendría una opción para no perderse la Copa Mundial 2026 y vivir de cerca el torneo de la FIFA

Miguel Herrera sí iría al

El “súper peso” confirma su buen momento frente al dólar al cierre del miércoles 26 de noviembre

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

El “súper peso” confirma su
MÁS NOTICIAS

NARCO

FGR confirma investigación contra Raúl

FGR confirma investigación contra Raúl Rocha y anuncia liberación de 13 órdenes de aprehensión por delincuencia organizada

Esto es lo que se sabe sobre los elementos de la SSPC, dependencia de Harfuch, desaparecidos en Zapopan

Sentencian a más de un año a exalcalde de San Juan del Río, Querétaro, por peculado en venta de terrenos

Entre pasarela y balas: la delgada línea que ha unido a reinas de belleza y el poder del narco en México

Del Pacífico a California: procesan a narco que traficaba cocaína desde México, Colombia y Ecuador a EEUU

ENTRETENIMIENTO

Shakira anuncia su concierto número

Shakira anuncia su concierto número 13 en CDMX y lleva su récord en el Estadio GNP Seguros a otro nivel

Guillermo del Toro confiesa que Frankenstein no sólo será del streaming: promete versión física con más escenas

Andrea Legarreta y Erik Rubin se convierten en abuelos: “Tenemos nuevo integrante en la familia”

Lenny Kravitz anuncia gira por México: fechas y ciudades para ver a la superestrella del rock e icono de la moda

Shakira anuncia último show de su gira ‘Las mujeres ya no lloran’ en CDMX

DEPORTES

Necaxa hace oficial la baja

Necaxa hace oficial la baja de Fernando Gago para el siguiente torneo

México debuta en el Clasificatorio de las Américas rumbo al Mundial de básquetbol FIBA 2027

Inteligencia Artificial revela quién será el campeón del Apertura 2025 de la Liga MX

Clara Brugada lanza convocatoria para romper el Récord Guinness con la ‘Ola más grande del Mundo’

Cincinnati Bengals vs Baltimore Ravens, horario y dónde ver el juego en México