Los millones de dólares que Raúl Rocha Cantú pagó para tener los derechos de Miss Universo

Raúl Rocha es "testigo protegido" de la FGR tras ser acusado de tráfico de armas e hidrocarburos (Redes sociales: Raúl Rocha)

Luego de una polémica edición 74 de Miss Universo y de que Fátima Bosch se convirtiera en la primera tabasqueña en obtener la corona, la controversia no suelta al importante certamen de belleza. Se reveló que Raúl Rocha Cantú, dueño de la marca, se convirtió en testigo colaborador de la Fiscalía General de la República (FGR) luego de que se obtuviera una orden de aprehensión en su contra por supuesta delincuencia organizada, tráfico de tráfico de armas y tráfico de hidrocarburos.

Esta información fue dada a conocer por Carlos Loret de Mola a través de un tuit en su red social X. Después, el diario Reforma confirmó los dichos y publicó su investigación. Según el conductor de Latinus, Raúl Rocha “huachicoleó combustible desde Guatemala y suministró armas para el cártel del Golfo y el Grupo Sombra de Veracruz”.

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), La Unión Tepito, el Cártel del Golfo y las Fuerzas Especiales Grupo Sombra (FEGS), serían las organizaciones relacionadas con el empresario, según lo publicado por Reforma.

Raúl Rocha compró Miss Universo a una empresa en bancarrota; la copropietaria es prófuga de la justicia

Los copropietarios de Miss Universo enfrentan investigaciones por fraude y asociación delictiva, respectivamente. (@missuniverse, Instagram)

JKN Global Group Public Company Limited, empresa con operaciones de Tailandia, fue quien vendió el 50% de las acciones de JKN Legacy Inc, compañía que a su vez es dueña de Miss Universo. El comprador fue Raúl Rocha a través de Legacy Holding Group, por la cantidad de 16 millones de pesos.

El 50% restante de Miss Universo pertenece a Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, empresaria que, de hecho, también está en medio de un problema legal pues un tribunal de Bangkok emitió una orden de aprehensión luego de que no se presentara a su audiencia de sentencia por los delitos de fraude.

Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip está acusada por autoridades tailandesas de haber ocultado el estado financiero de JKN a un inversionista llamado Raweewat Maschmadol, quien compró bonos valorados en millones de dólares.

Lupita Jones, la primera mexicana ganadora del certamen Miss Universo y antigua colaboradora de la compañía, asegura que la empresaria tailandesa se oculta en México.

Claudia Sheinbaum reacciona a la polémica de Raúl Rocha y defiende a Fátima Bosch

Sheinbaum pide no salpicar a Fátima Bosch en vinculación de Raúl Rocha Cantú al narco: “Quieren quitarle mérito” (Foto: Infobae México/ Jesús Aviles)

Durante la conferencia matutina del 26 de noviembre, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se refirió a las acusaciones contra Raúl Rocha y a las afectaciones que ha tenido el triunfo de Fátima Bosch desde que se filtró la información.

La mandataria aseguró que “eso es independiente de la joven que ganó el concurso porque lo quieren juntar. Es distinto, ¿no? Entonces quieren quitarle el mérito”. En su momento, la Presidenta había felicitado a Fátima Bosch por su triunfo.

Sobre la controversia en torno a Raúl Rocha Cantó, la mandataria afirmó que firmó que “si hay una investigación, pues que se diga que hay una investigación y que se informe por parte de la Fiscalía”.