Latte de mazapán con canela: el giro mexicano al café de invierno

Una bebida dulce y aromática que combina tradición con innovación, ideal para la temporada de frío

El latte de mazapán con
El latte de mazapán con canela fusiona el café tradicional con el sabor dulce del mazapán de cacahuate mexicano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El café latte es una de las bebidas más populares en cafeterías, pero darle un toque mexicano lo convierte en algo único. El latte de mazapán con canela mezcla la cremosidad del café con el sabor dulce del mazapán de cacahuate, un clásico de la repostería nacional, y lo potencia con el aroma cálido de la canela.

Este giro resulta atractivo porque combina lo cotidiano con lo nostálgico: el café que acompaña las mañanas y el mazapán que evoca infancia y tradición. El resultado es una bebida caliente que sorprende tanto por su sabor como por su presentación, y que puede convertirse en protagonista de reuniones familiares, posadas o incluso menús de cafeterías que buscan innovar.

El mazapán de cacahuate es un dulce que forma parte de la memoria colectiva en México. Integrarlo en una bebida como el latte no solo aporta dulzor, sino también identidad cultural. La canela, por su parte, refuerza el carácter cálido y aromático, convirtiendo cada sorbo en una experiencia reconfortante.

La receta de latte de
La receta de latte de mazapán destaca por su textura cremosa y su aroma cálido gracias a la canela en polvo. Foto: (Gemini IA)

Ingredientes

  • 1 taza de café espresso o fuerte
  • 1 taza de leche caliente espumada
  • 1 mazapán de cacahuate (30 g aprox.)
  • 1 cucharadita de azúcar (opcional)
  • ½ cucharadita de canela en polvo
  • Opcional: crema batida y trozos de mazapán para decorar

Preparación

  1. Disolver el mazapán en la leche caliente, mezclando hasta que quede completamente integrado.
  2. Preparar el café espresso y añadirlo a la mezcla de leche con mazapán.
  3. Espolvorear canela en polvo y, si se desea, agregar azúcar para ajustar el dulzor.
  4. Servir en una taza grande y decorar con crema batida y trozos de mazapán encima.

Este proceso es sencillo y rápido, pero el resultado es sorprendente. La textura cremosa de la leche espumada se combina con el dulzor del mazapán y el toque especiado de la canela, creando una bebida que se disfruta tanto por su sabor como por su aroma.

El latte de mazapán puede
El latte de mazapán puede personalizarse fácilmente, ajustando el dulzor o añadiendo jarabe de chocolate para los más golosos. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo que la hace especial

  • Rica en proteína vegetal: el mazapán de cacahuate aporta energía y nutrientes que complementan el café.
  • Aromática y reconfortante: la canela potencia el sabor y brinda una sensación cálida en cada sorbo.
  • Textura cremosa: la leche espumada y el mazapán disuelto generan una consistencia suave y envolvente.

Además, este latte puede adaptarse fácilmente: quienes prefieren menos dulzor pueden reducir la cantidad de mazapán, mientras que los más golosos pueden añadir un segundo dulce o reforzar la presentación con jarabe de chocolate. Es una receta flexible que permite jugar con la creatividad sin perder su esencia mexicana.

