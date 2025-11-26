La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Las estrategias de los participantes cambiaron y el ambiente en la granja se tensó a pocas horas de la Asamblea. (Foto: TV Azteca)

La séptima semana de La Granja VIP sumó oficialmente a Kim Shantal como la segunda nominada tras el duelo celebrado la noche del martes 25 de noviembre. El reto enfrentó a la influencer, elegida por los votos del público como peón, y a Alfredo Adame, seleccionado como granjero en riesgo por el capataz de la semana, César Doroteo. Cada uno eligió un aliado para el reto: Sergio Mayer Mori acompañó a Kim Shantal, mientras Eleazar Gómez asistió a Alfredo Adame.

El duelo, transmitido en la gala central del reality, implicó un juego que dependía enteramente del azar. La ausencia de fortuna para Kim determinó su nominación, según la misma dinámica establecida en ediciones anteriores del programa. Así, la lista de granjeros en peligro de abandonar la competencia quedó integrada por Fabiola Campomanes, quien ocupó el primer puesto de nominada luego del legado dejado por Kike Mayagoitia tras su eliminación, y Kim Shantal, quien perdió su lugar seguro tras el reto nocturno.

Kim Shantal se convirtió en la segunda nominada de la semana. (Captura de pantalla TikTok)

“A jugármela, lo voy a dar todo”, declaró la creadora de contenido. No obstante también confesó sentirse en peligró por un comentario realizado por Adal Ramones quien le comentó que posiblemente la audiencia la esté apoyando o que la quiera ver en la placa de nominados.

“El jueves es darlo todo para tener la oportunidad de ganar (la salvación), pero en caso de que no hay que cuidarnos”, comentó a La Bea y a Teo.

Para los seguidores de La Granja VIP, la gala del miércoles 26 está marcada por la expectativa de conocer los próximos dos nominados. El programa confirmó que tras la Asamblea, el grupo de granjeros en peligro se completará y se anunciará de forma oficial, sumando cuatro contendientes para la semana.

El jueves de Salvación representa la última oportunidad para los participantes nominados. Durante esta jornada, los cuatro podrán disputar su permanencia en la competencia en un nuevo desafío que podría modificar por completo el cuadro de nominados y definir la continuidad de las celebridades en el reality, que continúa posicionándose como uno de los espacios de entretenimiento más seguidos por la audiencia.

Los participantes se preparan para una asamablea llena de polémica. (Captura de pantalla TikTok)

Quiénes son lo peones de la semana siete en el reality

Alberto del Río ‘El Patrón’

Fabiola Campomanes

Sergio Mayer Mori

Kim Shantal

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

Alfredo Adame

Kim Shantal

Alberto del Río “El Patrón”

César Doroteo “Teo”

Lis Vega

Eleazar Gómez

La Bea

Sergio Mayer Mori

Fabiola Campomanes