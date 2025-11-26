México

La Granja VIP: Quién es el segundo nominado de la séptima semana en el reality

Las estrategias de los participantes cambiaron y el ambiente en la granja se tensó a pocas horas de la Asamblea

Guardar
Las estrategias de los participantes
Las estrategias de los participantes cambiaron y el ambiente en la granja se tensó a pocas horas de la Asamblea. (Foto: TV Azteca)

La séptima semana de La Granja VIP sumó oficialmente a Kim Shantal como la segunda nominada tras el duelo celebrado la noche del martes 25 de noviembre. El reto enfrentó a la influencer, elegida por los votos del público como peón, y a Alfredo Adame, seleccionado como granjero en riesgo por el capataz de la semana, César Doroteo. Cada uno eligió un aliado para el reto: Sergio Mayer Mori acompañó a Kim Shantal, mientras Eleazar Gómez asistió a Alfredo Adame.

El duelo, transmitido en la gala central del reality, implicó un juego que dependía enteramente del azar. La ausencia de fortuna para Kim determinó su nominación, según la misma dinámica establecida en ediciones anteriores del programa. Así, la lista de granjeros en peligro de abandonar la competencia quedó integrada por Fabiola Campomanes, quien ocupó el primer puesto de nominada luego del legado dejado por Kike Mayagoitia tras su eliminación, y Kim Shantal, quien perdió su lugar seguro tras el reto nocturno.

Kim Shantal se convirtió en
Kim Shantal se convirtió en la segunda nominada de la semana. (Captura de pantalla TikTok)

“A jugármela, lo voy a dar todo”, declaró la creadora de contenido. No obstante también confesó sentirse en peligró por un comentario realizado por Adal Ramones quien le comentó que posiblemente la audiencia la esté apoyando o que la quiera ver en la placa de nominados.

“El jueves es darlo todo para tener la oportunidad de ganar (la salvación), pero en caso de que no hay que cuidarnos”, comentó a La Bea y a Teo.

Para los seguidores de La Granja VIP, la gala del miércoles 26 está marcada por la expectativa de conocer los próximos dos nominados. El programa confirmó que tras la Asamblea, el grupo de granjeros en peligro se completará y se anunciará de forma oficial, sumando cuatro contendientes para la semana.

El jueves de Salvación representa la última oportunidad para los participantes nominados. Durante esta jornada, los cuatro podrán disputar su permanencia en la competencia en un nuevo desafío que podría modificar por completo el cuadro de nominados y definir la continuidad de las celebridades en el reality, que continúa posicionándose como uno de los espacios de entretenimiento más seguidos por la audiencia.

Los participantes se preparan para
Los participantes se preparan para una asamablea llena de polémica. (Captura de pantalla TikTok)

Quiénes son lo peones de la semana siete en el reality

  • Alberto del Río ‘El Patrón’
  • Fabiola Campomanes
  • Sergio Mayer Mori
  • Kim Shantal

Participantes que permanecen en La Granja VIP 2025

  • Alfredo Adame
  • Kim Shantal
  • Alberto del Río “El Patrón”
  • César Doroteo “Teo”
  • Lis Vega
  • Eleazar Gómez
  • La Bea
  • Sergio Mayer Mori
  • Fabiola Campomanes

Temas Relacionados

La Granja VIPKim Shantalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Jugada ganadora y resultado de los último sorteos del Chispazo de este 25 de noviembre

Aquí los resultados de todos los sorteos de Chispazo dados a conocer por la Lotería Nacional y descubra si ha sido uno de los ganadores

Jugada ganadora y resultado de

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

La ex Miss Universo lamentó el clima de odio contra Bosch y aseguró que estas expresiones no suman a los esfuerzos de transformar los concursos de belleza

Lupita Jones defiende a Fátima

Autoridades pidieron apoyo para localizar a los implicados en el feminicidio de Joceline Dianeth en Baja California

El cuerpo de la joven fue localizado el 4 de octubre, maniatada y amordazada, flotando en el canal Tulichek

Autoridades pidieron apoyo para localizar

Carrera de botargas UNAM: dónde y cuándo acudir al encuentro anual

La tradicional competencia universitaria regresa el 27 de noviembre, prometiendo una jornada llena de humor y creatividad para estudiantes y personal de la UNAM

Carrera de botargas UNAM: dónde

SEP lanza maratón de lectura “Mujeres libres de violencia” en el marco del 25N

Mario Delgado sostiene que su plan involucra a todos los docentes y alumnos de México

SEP lanza maratón de lectura
MÁS NOTICIAS

NARCO

Decomisan más de media tonelada

Decomisan más de media tonelada de metanfetamina oculta en un cargamento de lechugas en la frontera

CJNG anuncia con narcomanta su llegada a territorio de “El Abuelo” en Michoacán

Enfrentamiento entre marinos y civiles armados deja tres detenidos en Sinaloa

El Plan Michoacán ha dejado estos resultados del 10 al 24 de noviembre

Detienen a integrante de “Los Mayas” vinculada al despojo de inmuebles para huachicol de agua en Edomex

ENTRETENIMIENTO

Lupita Jones defiende a Fátima

Lupita Jones defiende a Fátima Bosch de ataques e insultos por polémica en Miss Universo 2025: “Párenle al hate”

Ema Pulido critica a Aarón Mercury en Las Estrellas Bailan en Hoy y cuestiona su desempeño

Los Bunkers se preparan para su concierto de noviembre en la CDMX: “Es nuestra segunda casa”

Homenaje a Silvia Pinal: Stephanie Salas revela detalles a un año de su fallecimiento

Primo de Valentín Elizalde revela cuáles fueron las últimas palabras del “Gallo de Oro” antes de ser asesinado

DEPORTES

Claudia Sheinbaum revela dónde verá

Claudia Sheinbaum revela dónde verá la inauguración del Mundial 2026; reafirma su postura de regalar su boleto

El ex rival de Canelo Álvarez que fue clave en la carrera de David Benavidez: “Le debo mucho”

Martinoli y el Doctor García acusan de “capricho” el horario del América vs Rayados para los cuartos de final

Cruz Azul vs Chivas: precios de los boletos para la vuelta de los Cuartos de Final en el Olímpico Universitario

Golpe para América: Saint‑Maximin no estará en los Cuartos de Final